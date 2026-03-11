Familia de Selena Quintanilla demanda a Shein por usar su imagen

La familia de la fallecida estrella musical Selena Quintanilla, encabezada por su hermana Suzette, interpuso una demanda formal contra la plataforma de comercio electrónico Shein por el uso y comercialización no autorizada de la imagen de la Reina del Tex-Mex en diversas prendas de vestir.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos recientemente por el portal de noticias TMZ, la compañía asiática ha estado vendiendo mercancía con el rostro de la icónica cantante sin contar con ningún tipo de permiso legal, ni siquiera habiendo solicitado el consentimiento previo por parte de los herederos o representantes de la artista.

El conflicto legal no es repentino y tiene antecedentes directos de advertencia. Según los archivos presentados ante la corte, la empresa familiar Q-Productions, que es la entidad encargada de poseer y controlar meticulosamente todos los derechos de imagen, marca y legado de Selena, ya había intentado frenar esta situación por la vía del diálogo y las notificaciones legales.

Los representantes de Suzette Quintanilla afirman haber enviado una carta formal de cese y desistimiento a las oficinas de Shein alrededor del 1 de agosto de 2025. El objetivo central de este documento era exigir el retiro inmediato de todas las camisetas y artículos del catálogo en línea que explotaban el rostro de la intérprete de Como la flor.

Los documentos legales alegan que la famosa empresa de fast fashion ignoró por completo la solicitud y simplemente continuó vendiendo la mercancía no autorizada a través de su portal global de ventas.

Ante esta negativa, Suzette tomó la decisión de escalar el conflicto y llevar el caso ante los tribunales. En la demanda, la familia Quintanilla está solicitando a un juez que emita una orden para detener de manera definitiva a la compañía, además de exigir el pago íntegro de todas las ganancias que Shein haya obtenido gracias a la comercialización ilícita de la imagen de Selena, sumado a una compensación económica por otros daños y perjuicios.

Como evidencia, el equipo legal adjuntó una serie de exhibiciones que muestran capturas de pantalla del sitio web donde se aprecian claramente las prendas en disputa.

Defender el nombre y la imagen de Selena es un asunto de suma importancia para su familia y para la memoria de la comunidad latina. Como es bien sabido, la cantautora originaria de Texas se consolidó como una de las artistas más influyentes y revolucionarias de su época, abriendo el camino para la música en español en Estados Unidos.

Trágicamente, su brillante carrera y su vida fueron truncadas el 31 de marzo de 1995. A la edad de tan solo 23 años, Selena fue asesinada a tiros por Yolanda Saldívar, la mujer que en ese entonces fungía como presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques. El fatal incidente ocurrió luego de que la estrella la confrontara por una serie de disputas financieras.

Desde aquel doloroso episodio, el patriarca de la familia, Abraham Quintanilla, junto con sus hijos Suzette y A.B., han sido sumamente celosos y protectores con el legado de la artista.

selena quintanilla y su papá

Han trabajado incansablemente durante casi tres décadas para asegurar que cualquier producto que lleve el nombre de Selena cumpla con los estándares legales. Este nuevo enfrentamiento contra uno de los gigantes más grandes del comercio mundial demuestra que la familia está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que empresas multinacionales lucren indebidamente con el rostro de una figura que sigue siendo venerada.