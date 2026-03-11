La confesión de Nicole Kidman sobre su ruptura con Keith Urban

Tras meses de especulación en torno a su vida personal, Nicole Kidman ha decidido romper el silencio y compartir cómo vive esta nueva etapa después de su divorcio del cantante de country Keith Urban. Aunque la actriz ha preferido no revelar detalles sobre el final de su matrimonio, sí ha dejado claro que su prioridad absoluta en este momento es su familia.

¿Qué dijo Nicole Kidman sobre su divorcio?

En una reciente entrevista con Variety, la ganadora del Oscar se mostró serena al abordar el tema y explicó que ha optado por concentrarse en lo positivo tras el cierre de un capítulo importante en su vida. A sus 58 años, la intérprete asegura que intenta mirar hacia adelante con optimismo y mantener la estabilidad familiar por encima de todo.

Siempre voy a ir hacia lo bueno. Estoy agradecida por mi familia, por mantenerla como está y seguir adelante”, expresó la actriz, dejando ver que el apoyo de sus seres queridos ha sido fundamental durante este proceso.

La actriz ganadora del Oscar confesó que atraviesa una etapa de cambios personales. IG nicolekidman

Aunque la ruptura puso fin a una historia de casi dos décadas, la actriz ha insistido en que el bienestar de sus hijas sigue siendo el centro de su vida. Nicole Kidman y Keith Urban tienen dos hijas en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

En los documentos judiciales del divorcio se estableció un acuerdo de coparentalidad que permite a ambos continuar involucrados activamente en la crianza de las menores. Según lo acordado, Kidman pasará la mayor parte del año con ellas, mientras que Urban tendrá periodos específicos de convivencia, aunque ambos compartirán las decisiones importantes relacionadas con su educación y bienestar.

La actriz también mencionó en la entrevista que prefiere mantener discreción sobre los detalles de la separación por respeto a su familia.

De todo lo demás no hablo por respeto. Me quedo con la idea de que seguimos siendo una familia”, explicó.

La actriz prefiere concentrarse en lo positivo y en mantener la estabilidad familiar. IG nicolekidman

Añadiendo con cariño que sus hijas, a quienes describe como “sus preciosas niñas”, están creciendo rápidamente y se han convertido en mujeres jóvenes.

¿Por qué se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban?

La relación entre Nicole Kidman y Keith Urban fue durante años una de las más admiradas de la industria del entretenimiento. La pareja se conoció en 2005 y un año después contrajeron matrimonio en Sídney, consolidando una historia que parecía sólida dentro del panorama de Hollywood.

Sin embargo, en septiembre de 2025 se confirmó que habían decidido separarse después de casi 19 años de matrimonio. Ese mismo mes, Kidman presentó oficialmente la solicitud de divorcio, citando “diferencias irreconciliables” como motivo de la ruptura. El proceso legal concluyó finalmente en enero de 2026.

Kidman y Urban pusieron fin a su relación en septiembre de 2025 después de 19 años de matrimonio. IG nicolekidman

Antes de que se hiciera pública la separación, algunos detalles habían despertado sospechas entre los seguidores de la pareja. Por ejemplo, la actriz asistió sola a la gala del Met Gala en mayo de 2025, algo que llamó la atención considerando que ambos solían aparecer juntos en eventos importantes.

Su última aparición pública como pareja ocurrió en junio de ese mismo año, cuando asistieron al FIFA Club World Cup en Nashville. Días después incluso celebraron su aniversario número 19 de bodas, ocasión que Kidman conmemoró con una publicación en redes sociales.

¿Cuál es el siguiente proyecto de Nicole Kidman?

A pesar de los cambios en su vida personal, Nicole Kidman atraviesa un momento especialmente activo en su carrera. La actriz continúa involucrada en varios proyectos y prepara el estreno de la serie Scarpetta, basada en las populares novelas de Patricia Cornwell, en la que interpreta a una médica forense.

Además, también se encuentra trabajando en la esperada secuela Practical Magic 2, donde volverá a compartir pantalla con Sandra Bullock casi tres décadas después del estreno de la película original.

Nicole Kidman continúa muy activa en su carrera y prepara varios proyectos importantes para 2026. Grosby

La actriz ha descrito este momento como una etapa de reflexión y evolución personal. Después de décadas de una carrera intensa en Hollywood, asegura que ahora busca un equilibrio entre su vida profesional y su bienestar emocional.

Aunque el final de su matrimonio con Keith Urban representa un cambio importante, las palabras de Nicole Kidman dejan entrever una actitud resiliente. Para la actriz, esta nueva etapa significa seguir adelante apoyándose en su familia, sus proyectos y en la convicción de que, incluso después de los momentos difíciles, siempre es posible comenzar de nuevo.