Así es el millonario rancho de Julián Figueroa que hoy pelea Imelda Tuñón con Maribel Guardia

En medio de la polémica familiar que rodea la herencia de Julián Figueroa, uno de los bienes más valiosos en disputa es el conocido rancho Las Palmas, una propiedad ubicada en un exclusivo entorno de Cuernavaca.

El inmueble, que supera los 8 mil metros cuadrados, fue heredado al cantante por su padre, el reconocido compositor Joan Sebastian. Durante años, el lugar fue un espacio familiar lleno de recuerdos del llamado “Poeta del Pueblo”.

La propiedad no solo destaca por su extensión, sino también por sus instalaciones. Entre sus amenidades se encuentran una amplia alberca, caballerizas, una casa principal con seis habitaciones, además de espacios dedicados a preservar la memoria del icónico intérprete de música regional mexicana.

Dentro del rancho también se encuentran fotografías, objetos personales y recuerdos del cantante guerrerense, lo que convierte al lugar en una especie de santuario familiar.

Capilla, museo y tradiciones familiares

Uno de los rincones más significativos de la propiedad es una capilla privada, construida dentro del rancho. En este espacio religioso se celebró la primera comunión de José Julián, el hijo de Julián Figueroa y Imelda Garza Tuñón.

Además, el rancho cuenta con un pequeño museo donde se conservan monturas utilizadas por Joan Sebastian, así como antiguas carretas de origen español que forman parte de la colección del artista.

Rancho Las Palmas

Este conjunto de elementos ha convertido al rancho Las Palmas en una propiedad con un profundo valor sentimental, además de su importante valor económico.

Entre los principales espacios del rancho destacan:

Casa principal con seis habitaciones

Alberca y amplias áreas recreativas

Caballerizas

Capilla religiosa

Museo con monturas y objetos personales

Carretas antiguas de origen español

El proyecto que Julián Figueroa no logró concretar

Antes de su fallecimiento, Julián Figueroa había compartido públicamente su intención de transformar el rancho en un restaurante y hotel boutique.

La idea del cantante era convertir el lugar en un destino turístico que celebrara la vida y el legado de su padre, Joan Sebastian, al mismo tiempo que preservaba la historia familiar.

Rancho Las Palmas

Sin embargo, la muerte repentina del intérprete en abril de 2023 dejó ese proyecto inconcluso y abrió una compleja etapa de trámites legales en torno a su patrimonio.

La disputa legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Tras el fallecimiento del cantante, la propiedad se convirtió en el centro de un conflicto legal entre su viuda, Imelda Garza Tuñón, y su madre, Maribel Guardia.

El caso involucra el proceso sucesorio y la administración de los bienes del artista, en el que también participa Marco Chacón, padrastro de Julián y albacea de la herencia.

Según declaraciones del propio Chacón a medios de comunicación, meses antes de la muerte del cantante, Imelda habría buscado asesoría legal con la intención de divorciarse y quedarse con la propiedad.

Rancho Las Palmas

De acuerdo con su versión, la relación entre la pareja ya atravesaba una fuerte crisis. Aunque ambos vivían en el mismo rancho, llevaban cerca de un año separados dentro de la casa, incluso ocupando habitaciones distintas.

Además, se ha señalado que el matrimonio estaba bajo un régimen de bienes separados, lo que complica aún más el proceso legal.

El testamento que desató la polémica

El conflicto escaló aún más cuando surgieron cuestionamientos sobre la autenticidad del testamento de Julián Figueroa.

El documento establece como heredero universal a su hijo José Julián, pero Imelda Garza Tuñón ha impugnado el testamento ante tribunales de Morelos al asegurar que la firma del cantante no coincide con la suya.

Rancho Las Palmas

Además, ha señalado que el artista se encontraba en la Ciudad de México en la fecha en que supuestamente fue firmado el documento.

Por su parte, Maribel Guardia informó recientemente que existe un procedimiento adicional en el estado de Guerrero relacionado con la notaría que elaboró el testamento.

La actriz aclaró en redes sociales que este proceso es independiente del juicio sucesorio que continúa en tribunales de Morelos.

Un rancho de 50 millones que sigue en disputa

En enero de 2025, el caso dio un nuevo giro cuando una inmobiliaria anunció la venta del rancho Las Palmas por alrededor de 50 millones de pesos, lo que generó sorpresa debido a que el litigio aún estaba en curso.

Rancho Las Palmas

Mientras los tribunales determinan la validez del testamento y el destino del patrimonio del cantante, la propiedad permanece como el símbolo más visible del conflicto familiar.

