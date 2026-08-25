“Yo sé que lo voy a perder”, asegura Susana Zabaleta sobre su novio Ricardo Pérez

En medio de rumores de ruptura de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, la cantante dio una declaración que llamó aún más la atención, pues parece estar resignada a que la relación llegará a su fin.

Hace unos días se comenzó a especular sobre que la cantante y el comediante ya no estaban juntos, esto, debido a que el participante de La Casa de los Famosos conocido como Ese Pérez, contó eso a los demás integrantes del reality show.

Tal declaración se hizo viral y crecieron los rumores sobre el fin del noviazgo entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.

¿Qué dijo Susana Zabaleta y Ricardo Pérez sobre el supuesto fin de la relación?

Susana Zabaleta habla sobre su relación con Ricardo Pérez. Especial

Luego de que la declaración de Ese Pérez se hizo viral, el comediante y la cantante aclararon el rumor.

Tremenda proyectada que se dio mucha gente con la nota de que según ya terminé”, escribió Ricardo Pérez.

En tanto, Zabaleta compartió una historia de Instagram con Ricardo Pérez, en la que la cantante indica que el comediante le preparó el desayuno, además de que la acompañó con un texto que indica que ambos están felices.

¿De qué hablan? Estamos felices”, enfatizó.

Nueva declaración de Susana Zabaleta sobre su novio actual

Susana Zabaleta habla sobre su relación con Ricardo Pérez. Especial

Cuando al parecer ya todo había sido aclarado, Susana Zabaleta ha dado una nueva declaración que vuelve a generar controversia entre los seguidores de la pareja.

Y es que, la relación de la cantante y el comediante ha cautivado al público porque combina varios elementos que lo hacen poco convencional y, al mismo tiempo, muy cercano para sus fans, como la diferencia de edades y la química y complicidad que muestran, además de la defensa de su noviazgo ante las críticas.

Lo anterior, precisamente era comentado en una entrevista que concedió Susana a Jonathan Vest, en donde al cantante volvió a desmentir su rompimiento con el conductor de ‘La Cotorrisa’.

Zabaleta aseguró que ese tipo de chismes da mucha publicidad y que es frecuente que suelan inventar cosas, por lo que confesó que sí es algo que le molesta.

Sin embargo, todo dio un giro cuando en una parte de la entrevista la cantante fue cuestionada sobre si tenía miedo a perder a su actual novio.

La famosa de 61 años respondió con su peculiar forma de ser, sin filtros, aseguró que es consiente que podría terminar su noviazgo con Ricardo Pérez por la diferencia de edades.

Además, confesó que posiblemente su relación con el comediante llegue a su fin cuando él quiera tener hijos:

Yo sé que lo voy a perder. Así es la vida, él (Ricardo Pérez) tiene que tener hijos", dijo en la entrevista.

¿Cuántos años le lleva Susana Zabaleta a Ricardo Pérez?

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se han convertido en una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano, principalmente por la diferencia de edad. Ambos se conocieron durante las grabaciones de Divina Comida en 2023 y, aunque al principio prefirieron mantener su relación lejos de los reflectores, con el tiempo hicieron público su romance. Desde entonces, han tenido que enfrentar todo tipo de comentarios y cuestionamientos relacionados con la diferencia generacional.

Las críticas incluso llegaron a afectarles emocionalmente. Durante una entrevista con Yordi Rosado, los dos reconocieron que los comentarios y prejuicios en torno a su relación llegaron a hacerlos llorar, especialmente por los señalamientos hacia Susana por ser una mujer mayor que mantiene una relación con un hombre más joven. La actriz también ha contado que algunas personas de su entorno dejaron de apoyarla o se alejaron de ella debido a su romance con Ricardo.

Susana Zabaleta habla sobre su relación con Ricardo Pérez. Especial

A pesar de los cuestionamientos, ambos han defendido su relación y han dejado claro que lo que más valoran es la conexión que existe entre ellos. Ricardo ha expresado en distintas ocasiones la admiración que siente por Susana, tanto por su inteligencia como por su talento y personalidad. Ella, por su parte, ha destacado que busca compartir su vida con una persona curiosa, independiente y con deseos de seguir creciendo. Los dos también han rechazado las especulaciones que apuntan a que su relación podría estar motivada por intereses económicos.

Con el paso del tiempo, la pareja ha demostrado que su romance se ha mantenido pese a las críticas. En abril de 2026 celebraron dos años de noviazgo, y Ricardo aprovechó la ocasión para dedicarle a Susana un mensaje en el que expresó lo afortunado que se siente de compartir su vida con ella. En lugar de ocultar la diferencia de edad, ambos han decidido vivir su relación de manera abierta y demostrar que, para ellos, la complicidad, el cariño y la admiración mutua tienen mucho más peso que los prejuicios.

Susana nació el 30 de septiembre de 1964 y tiene 61 años, mientras que Ricardo nació el 22 de noviembre de 1994 y tiene 31 años. Por ello, la diferencia entre ambos es de 30 años y casi dos meses.

¿Cuántos hijos biológicos tiene Susana Zabaleta?

Susana Zabaleta tiene dos hijos: Elisabetha y Matías Gruener, ambos fruto de su matrimonio con el director y productor Daniel Gruener. Sin embargo, únicamente Elisabetha es su hija biológica. La joven nació en 1999 y, con el paso de los años, ha seguido algunos de los pasos de su madre dentro del mundo artístico.

Matías Gruener, por su parte, llegó a la familia mediante la adopción. Susana ha contado que, después de no lograr un segundo embarazo, decidió buscar por su cuenta al hijo que quería incorporar a su familia. Finalmente, adoptó a Matías cuando tenía aproximadamente un año de edad y desde entonces ha formado parte de su familia, con quien mantiene un vínculo muy cercano.

Tanto Elisabetha como Matías han mostrado interés por el mundo del entretenimiento. Elisabetha se ha desarrollado principalmente como actriz, mientras que Matías también ha incursionado en la actuación y la música. Susana ha hablado en distintas ocasiones del orgullo que siente por sus dos hijos y de la importancia que ha tenido para ella la maternidad, independientemente de que uno de ellos haya llegado a su vida a través de la adopción.