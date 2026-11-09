Patricia Ugarte: una actriz que ahora busca impulsar otras carreras como productora ejecutiva

Patricia Ugarte conoce las dificultades de abrirse camino en la actuación cuando no se tienen contactos dentro de la industria. Originaria de Puebla, comenzó a estudiar teatro desde adolescente y continuó su formación en la Stella Adler Academy de Los Ángeles, California, antes de desarrollar una carrera que la ha llevado por escenarios, producciones independientes y proyectos cinematográficos.

Su trayectoria también incluye el trabajo detrás de cámaras, primero en producciones teatrales y videos musicales, y después como productora asociada de El efecto Mandela, así como colaboraciones con River Waves Producciones en proyectos como Secretos de villanas, Secretos de indomables y Secretos de parejas.

Ahora, mientras se prepara para presentar Los paralelos, su primer protagónico cinematográfico, Ugarte incursiona como productora ejecutiva de La casa de Juan, dirigida por Aquiles Cervantes, una experiencia que le ha permitido descubrir otra manera de involucrarse en el cine, desde la selección del equipo técnico hasta las últimas etapas de la postproducción.

Patricia Ugarte y su nueva aventura como productora ejecutiva Yconic.

Pero más allá de desarrollar sus propios proyectos, la actriz tiene una intención particular: utilizar las oportunidades que encuentre como productora para impulsar a otros intérpretes, incluso a quienes llevan años preparándose sin conseguir el reconocimiento o los papeles que buscan.

Yo empecé muy chiquita, a los 16 años, a estudiar de manera profesional y pues yo no tengo padrinos, yo no tengo contactos en el medio”, recordó Ugarte durante una entrevista en la que habló de sus nuevos proyectos y de las dificultades que enfrenta el talento para encontrar trabajo.

—¿Qué te llevó a pasar de la actuación a la producción y querer abrir oportunidades para otros actores?

En este camino, que a mí me ha costado mucho picar piedra y darme cuenta que, como muchos actores, de pronto quieres tirar la toalla y dejarlo todo, cuando se me empezó a poner la producción de frente, dije, ¿por qué no yo ser esta persona que pueda darle chance a, ni siquiera quiero decir nuevas generaciones, hay muchos actores que llevan años?”.

Para Ugarte, las llamadas caras nuevas no son siempre actores que recién comienzan su trayectoria, sino intérpretes que, a pesar de contar con preparación y experiencia, no han conseguido abrirse paso en producciones de mayor alcance.

Me quiero abrir más como productora y que en mis proyectos sí va a haber el chance de recibir caras nuevas. ¿Y por qué digo caras nuevas? Porque a lo mejor no son famosas porque la gente no las conoce, sin embargo, tienen a veces trayectorias mucho más sólidas y mucha más preparación que gente que ha tenido esa suerte”.

La actriz reconoce que el cine y la televisión son industrias que necesitan generar ingresos y que la popularidad de una figura puede influir en las decisiones de contratación. Sin embargo, considera que apostar por intérpretes menos conocidos también puede resultar favorable para una producción.

Patricia Ugarte y su nueva aventura como productora ejecutiva Yconic.

—Ahora se habla mucho de actores que necesitan cierta cantidad de seguidores en redes sociales para conseguir un papel. ¿Qué piensas de esa tendencia?

Tal vez no son actores, tal vez son creadores de contenido, tal vez por sus followers los están agarrando, pero porque quien los pescó, a ellos les está funcionando así, porque es la industria que está vendiendo, porque a lo mejor se traduce en números”.

Aunque entiende esa lógica comercial, Ugarte cree que los productores también pueden contribuir a descubrir nuevos talentos y convertirlos en figuras capaces de atraer al público.

¿Pero quién dice que si le das la oportunidad a alguien nuevo, en algún momento también se puede traducir en números, en seguidores, y que por consecuencia también te den ya en el negocio lo que estás buscando? Pero para eso hay que abrirte una sola puerta”.

Mientras desarrolla su faceta como productora, Patricia mantiene su carrera como actriz. Uno de sus proyectos es Los paralelos, película dirigida por Eduardo Arroyuelo, con quien comparte créditos junto a Eduardo Pinto.

La historia aborda los viajes entre dimensiones y las consecuencias emocionales de una pérdida, a través de personajes que deben enfrentarse a la posibilidad de permanecer en una realidad distinta a la que conocen.

—Háblanos de Los paralelos, tu primer protagónico en cine. ¿Qué significó interpretar a este personaje?

Es una película que la verdad te deja un mensaje muy importante. No quiero spoilear, entonces voy a ser muy cuidadosa con lo que digo, pero mi personaje vivió algo muy difícil, algo de lo que poca gente se recupera, y no quiere regresar a su realidad, no quiere regresar a la dimensión actual”.

Es un proyecto donde cambian de dimensión por una circunstancia, y ella no quiere regresar a la dimensión donde sufrió esta pérdida”.

La actriz explicó que las experiencias personales relacionadas con la pérdida de seres queridos le permitieron establecer una conexión especial con su personaje.

A mí como actriz, y ahora que tengo un poco más de conciencia, que he perdido seres queridos, pues me tocó mucho el corazón, pero sobre todo también como actriz, trabajar de la mano de alguien como Eduardo Arroyuelo, que tiene una trayectoria muy sólida como actor, como director, que maneja una técnica increíble, para mí fue una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, de mucho aprendizaje”.

La casa de Juan, su primer gran reto como productora ejecutiva

El otro proyecto que ocupa a Patricia Ugarte es La casa de Juan, largometraje protagonizado por Alberto Estrella, Luis Felipe Tovar y Dominika Paleta, que representa su debut como productora ejecutiva de cine.

Dirigida por Aquiles Cervantes, la cinta sigue a un hombre poderoso que, después de ser secuestrado, comienza a enfrentarse con sus propios traumas, sus decisiones y el daño que ha provocado a las personas que lo rodean.

Patricia Ugarte y su nueva aventura como productora ejecutiva Yconic.

—¿Qué representa para ti debutar como productora ejecutiva con un elenco de esta trayectoria?

Es mi primera película como productora ejecutiva, y tenemos de protagonistas a nada más que Alberto Estrella, Luis Felipe Tovar, está Dominika Paleta, y para mí es un gran logro, porque yo nunca me imaginé que mi primer proyecto tuviera nombres como estos”.

Sí, son unos nombres pesados y es gente que conoce todo el mundo, pero más allá, verlos trabajar, es que no es por nada que están donde están, es gente que deja hasta el último aliento en cada escena”.

Ugarte explicó que la decisión de involucrarse en el largometraje no fue inmediata, pues el director llevaba cerca de dos años buscándola para sumarla al proyecto, mientras ella esperaba encontrar una historia con la que pudiera identificarse.

—¿Cómo surgió la oportunidad de producir La casa de Juan y qué encontraste en su historia para decidirte?

A mí Aquiles ya me había estado persiguiendo desde hace como dos años, se lo pueden preguntar a él, y yo como que, no es que me diera miedo, simplemente yo quería que mi primera película fuera un guion que me tocara el corazón, que sí me gustara”.

Leí el guion, después de que me persiguió dos años, y me pareció increíble tener la oportunidad de contar una película donde habla de los demonios de un personaje, donde toca temas muy reales, que hoy en día se viven en muchas familias".

Patricia Ugarte y su nueva aventura como productora ejecutiva RRSS

La productora explicó que le interesó la forma en que el protagonista comienza a descubrir las consecuencias de sus propias acciones después de experimentar una situación límite.

A mí me gustan este tipo de historias fuertes, o sea, me encanta la comedia romántica y todo, pero las historias que te tocan las fibras son las que a mí me gustan. Entonces leí el guion, me pareció increíble, y le dije: ‘Ok, vamos a darle’”.

El rodaje fue otro de los desafíos que enfrentó el equipo, pues tuvieron que adaptarse a las agendas de sus protagonistas y completar la filmación en un periodo menor al habitual para un largometraje.

Fue una película que se filmó muy rápido, fueron menos días de lo que una película hace, el rodaje es más o menos de un mes cachito, y nosotros nos aventamos casi tres semanas. Fue una película relativamente rápida en comparación de las normales, sobre todo por las agendas del talento que teníamos”.

Para Patricia, convertirse en productora ejecutiva ha significado conocer de cerca las distintas etapas necesarias para llevar una película a la pantalla, más allá de la financiación del proyecto.

La experiencia también le ha permitido entender el trabajo de los profesionales que participan detrás de las cámaras y la importancia de formar equipos comprometidos con las historias que desean contar.

—¿Qué has descubierto de la producción cinematográfica que antes, desde la actuación, no conocías?

La gente cuando está empezando, a veces muchas personas dicen: ‘Sí, hagamos una película’, pero tú no sabes todo lo que hay detrás. No es solamente el dinero, es tener al equipo correcto”.

Y cuando te hablo del equipo correcto, no es solamente juntar al que hace audio, al que hace iluminación y ya, sino que esas personas entiendan lo que tú quieres contar, que tengan la disposición de decir, le entro, pero le entro también con este feeling, no es sólo poner la luz, es entender lo que está pasando”.

—¿Hasta dónde llega tu participación como productora? ¿También estás presente durante las filmaciones y la postproducción?

“Yo estoy involucrada desde la preproducción. Me involucré en todo, desde buscar el equipo técnico, desde buscar las cámaras, desde buscar qué luz íbamos a poner”.

“Después en el proyecto estuve en los llamados desde que empezaban y era la última en irme. Creo que así es como tendrían que funcionar las cosas, no nada más dejar al equipo grabando”.

Aunque sigue de cerca el trabajo de cada departamento, Ugarte sostiene que también es fundamental respetar las decisiones del director y la visión creativa de cada proyecto.

Yo iba y veía los monitores. Yo no me involucro en la parte creativa, yo respeto mucho la visión del director y lo que él está haciendo, confío 100%, pero me gusta ir a ver las tomas y ver cómo va. Me involucro al 100%”.

Su participación se ha extendido hasta la edición y el diseño sonoro de La casa de Juan, cuyo siguiente objetivo es comenzar un recorrido por festivales cinematográficos, entre ellos el de Guadalajara, antes de definir su llegada al público.

Pese a su creciente interés por la producción, Patricia Ugarte no contempla abandonar la actuación, una profesión que, según reconoce, suele estar marcada por periodos de incertidumbre laboral entre un proyecto y otro.

—¿Piensas que la producción te dará la posibilidad de desarrollar proyectos sin tener que esperar a que llegue el siguiente papel como actriz?

Mi carrera como actriz sigue en paralelo, es algo que nunca voy a dejar, pero ningún compañero actor me dejará mentir. El trabajo del actor tiene una vigencia siempre”.

Tú empiezas un proyecto, dura tres meses, se acabó y ya no tienes trabajo hasta que empieces otro proyecto, o dura un mes y se acabó, o dura seis meses y a lo mejor estás un año sin proyecto y yo no puedo estar quieta”.

Para la intérprete, una de las grandes diferencias entre ambas actividades es la posibilidad de tomar la iniciativa para buscar y desarrollar nuevas historias.

Como productora creo que tampoco te estoy diciendo que tienes uno tras otro, pero tienes esta ventaja y esta posibilidad de tú estar persiguiendo contar una historia, no como actor, que a veces lo único es que te toca esperar”.

Patricia Ugarte y su nueva aventura como productora ejecutiva Yconic.

Entre sus planes se encuentran dos proyectos previstos para 2027, uno vinculado con ViX y River Waves Producciones, y otro realizado en Colombia, cuyos detalles todavía no puede compartir. También trabaja en el desarrollo de una producción propia en la que busca participar como productora ejecutiva y showrunner.

—¿Qué viene para ti en esta nueva etapa?

Vienen dos proyectos muy grandes, uno que estrena, si Dios quiere, en enero. No puedo hablar de ese, no puedo decir absolutamente nada. Este es con ViX, estoy ahí de la mano de River Waves”.

Y hay otro que hicimos en Colombia hace dos meses, que también estrena el año que entra, que tampoco puedo decir ni una sola palabra, pero me emocionan mucho”.

Estoy ahorita en desarrollo de otra producción mía, igual como voy como productora ejecutiva, showrunner. Esperemos que esto se pueda lograr para el año que entra, pero sí vienen cosas y eso me da mucha ilusión”.

Con una carrera que ahora transcurre entre la actuación y la producción, Ugarte también busca que el público preste mayor atención a las películas independientes, los cortometrajes y las historias que encuentran espacios de exhibición fuera de los circuitos comerciales.

Vayan al cine. Siempre yo le digo a la gente que vayan al cine, que vean todos los cortometrajes de muchos creadores. Yo digo que el cine no está solamente en las salas comerciales”.

También hay proyectos independientes que valen la pena apoyar, porque de pronto brincan a lo comercial y eso es gracias al apoyo del público, a la gente que le gusta ver historias buenas, a los cinéfilos”.

Y mientras continúa buscando historias que la entusiasmen como actriz y productora, Patricia Ugarte tiene presente una de las principales dificultades de su propia trayectoria: conseguir que alguien confíe en el talento que todavía no ha encontrado un lugar en la industria, una oportunidad que ahora quiere ofrecer desde el otro lado de las cámaras.