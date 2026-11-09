Imagen Noticias con Crystal Mendivil gana el Premio PRODU 2026 a Mejor Noticiero Vespertino

Imagen Noticias con Crystal Mendivil, el programa informativo de Imagen Televisión, obtuvo el Premio PRODU 2026 en la categoría de Noticiero Vespertino, durante la décima edición de estos galardones dedicados a reconocer la producción audiovisual en español.

El resultado se dio a conocer este lunes 9 de noviembre y distingue el trabajo de la conductora Crystal Mendivil, así como el del equipo de periodistas, reporteros, productores y especialistas que participan en la elaboración de la emisión.

El noticiero, que se transmite de lunes a viernes a las 14:00 horas por Imagen Televisión, ofrece información sobre los acontecimientos más relevantes de México y el mundo.

El noticiero conducido por Crystal Mendivil combina coberturas en vivo, reportajes, entrevistas, testimonios y contenidos digitales para abordar temas de actualidad, seguridad, justicia y problemáticas sociales.

¿Qué son los Premios PRODU 2026?

Los Premios PRODU son reconocimientos internacionales que distinguen la excelencia en la producción de televisión y contenidos audiovisuales en español.

En su décima edición, los galardones contaron con un jurado integrado por más de 800 profesionales y ejecutivos de la industria audiovisual y publicitaria, quienes participaron en la evaluación de cientos de producciones y talentos de distintos países.

La edición de 2026 contempló más de 100 categorías relacionadas con ficción, entretenimiento, información periodística, deportes y otros formatos de televisión y streaming.

En la categoría de Noticiero Vespertino, Imagen Noticias con Crystal Mendivil obtuvo el reconocimiento, mientras que en Noticiero Matutino el premio fue para Despierta N+, de N+. Por su parte, Noticias Caracol, de Colombia, recibió el galardón en Noticiero, Edición Central.

Crystal Mendivil y el equipo de Imagen Noticias reciben reconocimiento internacional

El reconocimiento también pone atención en el trabajo de Crystal Mendivil como conductora de la emisión, así como en la labor de quienes participan diariamente en la producción y cobertura de los acontecimientos informativos.

La propuesta de Imagen Noticias incorpora enlaces en vivo, entrevistas, reportajes y recursos audiovisuales para presentar diferentes temas de interés público.

Este premio llega en un momento especial para Imagen Televisión, pues durante 2026 celebra el décimo aniversario de transmisiones en México.

bgpa