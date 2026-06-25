¿Cómo pasó? "El Matador" sorprende al aparecer en 'La Casa del Dragón'

Los seguidores de La Casa del Dragón se llevaron una sorpresa al descubrir que uno de los personajes más queridos del futbol mexicano apareció en una promoción de la serie. Se trata de Luis "El Matador" Hernández, quien protagoniza una campaña especial creada por HBO Max Latinoamérica para promocionar la tercera temporada.

Aunque algunos pensaron que el exdelantero tendría una participación dentro de la historia, en realidad se trata de un comercial que mezcla el mundo de Westeros con una de las figuras más recordadas de la Selección Mexicana.

El resultado llamó la atención en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron lo bien que encajó el apodo de "El Matador" dentro del universo de los Targaryen.

Así es la campaña de HBO Max con "El Matador"

El video presenta a Luis Hernández como un guerrero convocado para apoyar a la reina Rhaenyra Targaryen en la guerra que está por desatarse en los Siete Reinos.

La producción juega con el sobrenombre que hizo famoso al exfutbolista y lo convierte en el aliado perfecto para enfrentar el conflicto que amenaza a la dinastía Targaryen.

La propia HBO Max Latinoamérica compartió el promocional con un mensaje que rápidamente se volvió tema de conversación entre los fanáticos:

Para la guerra que se avecina, la reina necesita un Matador bien mexicano.

Durante el comercial, Hernández aparece frente a Rhaenyra y protagoniza una de las escenas más llamativas de la campaña cuando logra domar a un dragón, demostrando que su habilidad ya no solo está en las canchas, sino también en el mundo de fantasía creado por George R. R. Martin.

La combinación entre el deporte y una de las series más populares del momento generó miles de reacciones, especialmente entre los seguidores mexicanos, quienes celebraron ver al ex seleccionado nacional convertido, por unos minutos, en parte de la batalla por el Trono de Hierro.

¿"El Matador" forma parte del elenco?

La respuesta es no. A pesar de la emoción que generó el video, Luis "El Matador" Hernández no se integró al reparto de La Casa del Dragón.

Su aparición corresponde únicamente a una campaña publicitaria realizada por HBO Max Latinoamérica para promocionar el estreno de la tercera temporada de la serie.

Este tipo de colaboraciones se ha vuelto cada vez más común entre las plataformas de streaming, que buscan acercar sus producciones al público de cada región utilizando figuras reconocidas. En este caso, el histórico goleador mexicano fue el elegido para representar el espíritu de combate que caracteriza a la historia de los Targaryen.

Luis 'Matador' Hernández

¿De qué trata la tercera temporada de La Casa del Dragón?

La nueva entrega continúa con la llamada Danza de los Dragones, el conflicto que enfrenta a dos ramas de la familia Targaryen por el control del Trono de Hierro.

Tras los acontecimientos ocurridos en la segunda temporada, la guerra comienza a expandirse por Westeros. Cada bando busca sumar nuevos aliados, fortalecer sus ejércitos y reunir la mayor cantidad posible de dragones para inclinar la balanza a su favor.

Las tensiones entre los Verdes y los Negros alcanzan un nuevo nivel, por lo que los próximos episodios prometen batallas mucho más grandes y decisiones que cambiarán el destino de varios personajes.

La Casa del Dragón temporada 3 HBO Max

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios?

La tercera temporada de La Casa del Dragón comenzó oficialmente el 21 de junio de 2026 con el estreno de su primer episodio.

En total contará con ocho capítulos, que llegarán de forma semanal tanto a la plataforma Max como al canal de HBO.

El segundo episodio estará disponible el domingo 28 de junio de 2026 a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Mientras la historia continúa desarrollando la guerra entre los Targaryen, campañas como la protagonizada por Luis "El Matador" Hernández han servido para mantener el entusiasmo de los seguidores, quienes no esperaban ver a una leyenda del futbol mexicano compartiendo escena con dragones y formando parte, aunque solo fuera por unos minutos, del universo de Westeros.