La industria del entretenimiento en Corea del Sur se encuentra bajo un intenso escrutinio público tras salir a la luz los vínculos históricos de la familia de la actriz Ha Young, conocida por sus roles en exitosas producciones de Netflix como The Trauma Code: Heroes on Call, Boyfriend on Demand y Teach You a Lesson.

La polémica estalló en redes sociales y medios de comunicación locales al revelarse que su bisabuelo materno, Ahn Sang Ho (1872-1927), figuró en registros oficiales de colaboradores durante la ocupación colonial japonesa en la península coreana (1910-1945).

La indignación del público cobró fuerza tras la participación de la actriz en el programa de televisión de KBS Problem Child in House. Durante el show, Ha Young comentó con orgullo que la medicina ha sido la profesión de su familia a lo largo de cuatro generaciones, mencionando que su bisabuelo había estudiado medicina occidental en Japón.

Las declaraciones motivaron a los internautas a verificar el trasfondo de su antepasado, lo que destapó su historial pro-japonés a escasos días de la conmemoración del Día de la Liberación de Corea (15 de agosto).

La actriz Ha Young, en medio de una controversia por el pasado de su bisabuelo: ¿quién era él? Instagram Hayoung Ahn

¿Quién fue Ahn Sang Ho y por qué genera rechazo?

Para comprender el impacto de la noticia es preciso recordar el trauma histórico que dejó el dominio colonial japonés. Durante ese periodo, las autoridades imperiales contaron con el respaldo de sectores locales que facilitaron la administración y asimilación del territorio, una conducta catalogada como chinilpa (colaboracionismo pro-japonés) y profundamente repudiada en la sociedad surcoreana.

Ahn Sang Ho fue un médico que formó parte de la élite de la época. Según confirmaron la agencia de la actriz y los registros históricos de 1916, su nombre figuraba en la lista de consejeros de la Asociación de Amistad Daejeong (Daejeong Friendship Association), una organización vinculada a actividades aliadas al régimen imperialista japonés.

La actriz Ha Young, en medio de una controversia por el pasado de su bisabuelo: ¿quién era él? Instagram Hayoung Ahn

Reacciones, disculpas y consecuencias

Tras negar inicialmente las acusaciones por considerarlas "sin fundamento", la agencia de Ha Young admitió la veracidad de los documentos históricos. Poco después, la propia actriz publicó una carta escrita a mano en sus redes sociales para disculparse de manera sincera:

Desconocimiento: Reconoció que solo conocía fragmentos de la vida de su antepasado a través de relatos familiares.



Reconoció que solo conocía fragmentos de la vida de su antepasado a través de relatos familiares. Arrepentimiento: Expresó vergüenza por haber hablado de él como un motivo de orgullo sin conocer su historial completo.

Expresó vergüenza por haber hablado de él como un motivo de orgullo sin conocer su historial completo. Compromiso: Asumió la responsabilidad como descendiente y prometió reflexionar profundamente, además de honrar a quienes lucharon por la independencia del país.

La actriz Ha Young, en medio de una controversia por el pasado de su bisabuelo: ¿quién era él? Instagram Hayoung Ahn

El escándalo ha traído severas consecuencias profesionales para Ha Young. El episodio del programa de KBS, así como diversos videos publicitarios que la actriz protagonizaba para marcas de renombre como Samsung Electronics, fueron puestos en privado o retirados de las plataformas digitales.

Aunque un sector de la audiencia sostiene que los descendientes no deben pagar por los actos de sus antepasados, la indignación persiste debido a la insensibilidad percibida al enaltecer públicamente una figura vinculada al periodo más oscuro de la historia surcoreana