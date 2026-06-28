¿Rhaenyra buscará venganza? A qué hora se estrena el episodio 2 de La Casa del Dragón 3

La temporada 3 de La Casa del Dragón ya comenzó y dejó claro que la guerra entre los Negros y los Verdes entró en una nueva etapa.

Tras un primer episodio marcado por una de las batallas más importantes de la serie, los seguidores de House of the Dragon ya esperan el estreno del segundo capítulo para conocer las consecuencias del conflicto y el rumbo que tomará la historia.

Reproducir La Casa del Dragón - Temporada 3 | Tráiler En las próximas semanas | HBO Max

Este es el horario del episodio 2 de La Casa del Dragón 3

El episodio 2 de La Casa del Dragón temporada 3 llegará a HBO Max el domingo 28 de junio. Como ha ocurrido con las temporadas anteriores, la serie estrenará un capítulo nuevo cada domingo.

Estos son los horarios por país:

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (lunes 29 de junio)

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Este) y 6:00 p.m. (Pacífico)

La tercera temporada estará compuesta por ocho episodios, que se estrenarán de forma semanal hasta finales de julio.

A qué hora se estrena el segundo capítulo de La Casa del Dragón 3: ¿Rhaenyra buscará venganza? HBO

¿Qué pasará en el episodio 2 de La Casa del Dragón?

Después del desenlace del primer capítulo, el segundo episodio estará centrado en las consecuencias de la muerte de Jacaerys.

Los avances publicados por HBO muestran a una Rhaenyra mucho más decidida a responder contra sus enemigos. La pérdida de su hijo parece marcar el final de cualquier intento de negociación y todo apunta a que la reina comenzará a tomar decisiones más agresivas para mantener su reclamo al Trono de Hierro.

Mientras tanto, el bando de los Verdes tampoco atraviesa un momento estable. Con Aegon fuera del escenario político y Aemond concentrando cada vez más poder, las tensiones dentro de la Fortaleza Roja seguirán creciendo conforme avance la guerra.

Otro de los puntos que continuará desarrollándose será la historia alrededor de Harrenhal. Los adelantos anticipan nuevas referencias al misterioso Hombre Astado y a la Isla de los Rostros, cosas que podrían ampliar el componente sobrenatural de la serie.

Además, personajes como Hugh, Ulf y Addam seguirán ganando protagonismo conforme la guerra obliga a ambos bandos a buscar nuevos jinetes de dragón y más aliados para inclinar la balanza a su favor.

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¿Qué pasó en el capítulo 1 de La Casa del Dragón temporada 3?

Mientras Rhaenyra Targaryen analizaba la propuesta de Alicent para intentar evitar una guerra abierta, el panorama político comenzó a complicarse rápidamente. Al mismo tiempo, Aemond reforzó su poder dentro de Desembarco del Rey, mientras Aegon permanecía lejos del centro del conflicto acompañado por Larys Strong.

En otro frente, Daemon Targaryen siguió reuniendo aliados, las tropas del Norte finalmente llegaron para apoyar a los Negros y la poderosa flota de la Triarquía inició su ofensiva para romper el bloqueo marítimo encabezado por Corlys Velaryon.

Todo ese movimiento desembocó en la esperada Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos más importantes vistos hasta ahora en la serie.

Durante el combate participaron barcos, dragones y cientos de soldados. Jacaerys Velaryon y Baela acudieron para apoyar a la flota, pero el enfrentamiento terminó en tragedia cuando Vermax fue derribado. Aunque Jacaerys logró sobrevivir a la caída inicial de su dragón, murió poco después durante la batalla.

La muerte del heredero representa uno de los golpes más duros para el bando de Rhaenyra y cambia por completo el equilibrio del conflicto.