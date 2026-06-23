La espera finalmente terminó. Después de casi dos años sin nuevos episodios, La Casa del Dragón temporada 3 ya comenzó su emisión en HBO y Max con una entrega que retoma la guerra civil entre los Targaryen justo en uno de sus momentos más decisivos.

El regreso de la serie era uno de los estrenos más esperados de 2026, especialmente después de que la segunda temporada dividiera opiniones entre los seguidores del universo de Juego de Tronos.

Con el estreno del primer episodio, muchos fans ya comenzaron a preguntarse cuándo salen los siguientes capítulos de La Casa del Dragón temporada 3.

La Casa del Dragón temporada 3: Calendario COMPLETO y fechas de estreno de todos los episodios IG houseofthedragonhbo

¿Cuántos episodios tendrá La Casa del Dragón temporada 3?

Al igual que la segunda entrega, la nueva temporada estará compuesta por ocho episodios.

HBO mantendrá el mismo modelo de estreno semanal que ha utilizado con otras producciones del universo de Juego de Tronos, lo que significa que los espectadores deberán esperar una semana entre cada capítulo.

Gracias a esta estrategia, la serie permanecerá al aire durante casi dos meses.

¡Calendario completo! Estas son las fechas de estreno de La Casa del Dragón temporada 3 HBO Max

Calendario COMPLETO de episodios de La Casa del Dragón temporada 3

Si no quieres perderte ningún episodio, estas son las fechas programadas para el lanzamiento de cada capítulo:

Episodio 1: 21 de junio de 2026

21 de junio de 2026 Episodio 2: 28 de junio de 2026

28 de junio de 2026 Episodio 3: 5 de julio de 2026

5 de julio de 2026 Episodio 4: 12 de julio de 2026

12 de julio de 2026 Episodio 5: 19 de julio de 2026

19 de julio de 2026 Episodio 6: 26 de julio de 2026

26 de julio de 2026 Episodio 7: 2 de agosto de 2026

2 de agosto de 2026 Episodio 8: 9 de agosto de 2026

¡Calendario completo! Estas son las fechas de estreno de La Casa del Dragón temporada 3 HBO Max

¿De qué tratará la tercera temporada de La Casa del Dragón?

La tercera temporada arranca con un panorama muy diferente al que dejó la entrega anterior.

Después de sumar nuevos jinetes de dragón a sus filas, Rhaenyra Targaryen y el bando de los Negros cuentan con una ventaja que podría cambiar el rumbo de la guerra. Por primera vez, tienen recursos suficientes para desafiar directamente el poder militar de los Verdes y enfrentarse incluso a Vhagar, el dragón más temido de Poniente.

Mientras tanto, Aemond Targaryen continúa consolidándose como una de las figuras más peligrosas del conflicto. Su ambición y su creciente influencia prometen convertirlo en una amenaza todavía mayor para quienes buscan recuperar el Trono de Hierro.

Todo apunta a que la lucha por Desembarco del Rey será uno de los acontecimientos más importantes de esta nueva etapa, con consecuencias que afectarán a prácticamente todos los personajes principales.

La Casa del Dragón temporada 3: Calendario COMPLETO y fechas de estreno de todos los episodios HBO Max

La temporada que prepara el final de la serie

Aunque la tercera temporada apenas comenzó, HBO ya confirmó que la historia concluirá con una cuarta entrega.

Eso convierte a los nuevos episodios en una pieza clave dentro de la narrativa general de la serie, ya que serán los encargados de preparar los eventos finales de la Danza de los Dragones.

Además de las batallas que están por venir, los espectadores también esperan ver cómo evolucionan personajes como Rhaenyra, Daemon, Aemond, Alicent y los nuevos jinetes de dragón que tuvieron un papel importante durante la temporada anterior.