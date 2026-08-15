¡Sin filtros! Ninel Conde abre su corazón y habla de su lado más vulnerable y el estigma de cirugías

Ninel Conde es una de las artistas que se ha mantenido en el gusto del público gracias a una trayectoria que ha construido entre la música, la televisión y distintos proyectos. Sin embargo, detrás de la imagen de la conocida “Bombón Asesino” también existe una mujer, mamá, esposa y amiga cuya vida ha estado marcada tanto por momentos felices como por situaciones difíciles.

Ahora, como parte de sus nuevos proyectos, Ninel Conde decidió abrir una ventana a su vida personal y mostrar una faceta mucho más vulnerable, en la que habla de algunos de los momentos que la han marcado y de la manera en que ha enfrentado cada uno de ellos.

Ninel Conde Sin Filtro: la cantante abre su corazón

Ninel Conde Sin Filtro es una docuserie que busca responder algunas de las dudas que durante años han surgido entre sus fans alrededor de la vida de la actriz y cantante, especialmente sobre las situaciones difíciles que ha atravesado y que han dejado huella en ella.

La producción está conformada por cuatro episodios y se estrenó el 14 de agosto en ViX, donde Ninel Conde habla de distintos aspectos de su vida y comparte detalles personales que pocas veces había mostrado ante las cámaras.

A través de este proyecto, la artista busca que sus seguidores conozcan más allá de la figura pública y descubran a la mujer que existe detrás de la famosa “Bombón Asesino”.

Ninel Conde habla sobre el estigma de las cirugías

Uno de los temas que durante años ha acompañado la trayectoria de Ninel Conde es el de las cirugías estéticas. La cantante también habló sobre este tema durante una entrevista con EFE Noticias, al reconocer que su nombre ha sido relacionado constantemente con las operaciones.

Ninel explicó que, con el paso de los años, las cirugías se han convertido prácticamente en un concepto asociado con su imagen pública, aunque considera que también se trata de un estigma que la ha acompañado durante mucho tiempo.

“Bueno, a mí siempre me han como puesto ese slogan, ¿no? De ‘ay, las cirugías y Ninel Conde, las operaciones’, es como un pseudónimo, ¿no?, que a través de los años como que ha gustado mucho ese título”.

Ninel Conde Sin Filtro: dónde ver la docuserie de la cantante en ViX Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

Ninel Conde revela cómo la afectó La Casa de los Famosos

En una entrevista con De Primera Mano, junto a Gustavo Adolfo Infante, Ninel Conde también habló sobre algunos de los momentos más trascendentales de su vida, incluyendo lo que ocurrió antes, durante y después de su participación en La Casa de los Famosos.

La cantante explicó que en su docuserie aborda cómo vivió esta experiencia y las consecuencias que tuvo en su entorno personal y familiar, pues su salida del reality estuvo acompañada de distintas situaciones y opiniones que hicieron todavía más complicado el momento.

“Hablamos de cosas del pasado y también transitamos en mi presente, por eso es el reality del presente, de antes de entrar a la casa y cómo salgo. Qué tan trastornada salgo de la casa psicológicamente. Qué tanto trastorna a mi familia, a mi esposo y a mi entorno. Porque yo de pronto salgo y era un peleadero de todos con todos, porque unos querían que ya me saliera, otros que siguiera, entonces no sabían qué estrategia manejar y entonces un caos, y de eso platica un poco al respecto”.

Ninel también recordó el ambiente que se generó alrededor de su participación y cómo, después de salir del programa, se encontró con un escenario complicado entre las personas de su entorno.

Ninel Conde Sin Filtro: dónde ver la docuserie de la cantante en ViX Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Dónde ver Ninel Conde Sin Filtro?

Si quieres conocer una faceta más personal de Ninel Conde y descubrir qué hay detrás de la imagen de la famosa “Bombón Asesino”, Ninel Conde Sin Filtro ya está disponible en ViX.

La docuserie, conformada por cuatro episodios, permite conocer más de cerca algunos de los momentos que han marcado la vida de la cantante y cómo ha enfrentado los retos que ha encontrado a lo largo de su trayectoria.