La nueva película de Netflix con desastres y tiburones que NADIE puede dejar de ver

La premisa de la nueva película de Netflix que está causando adicción, es tan simple como inquietante con un huracán de categoría 5 golpea una ciudad costera y provoca una inundación masiva. Pero lo verdaderamente aterrador no es solo el agua… sino lo que llega con ella.

Los tiburones, lejos de ser criaturas ficticias o exageradas, son representados como depredadores reales que siguen su instinto: moverse hacia donde está el agua. Y cuando el agua invade calles, casas y autos, ellos también lo hacen.

¿De qué trata "Embestida" de Netflix?

El director Tommy Wirkola, conocido por su estilo visceral, toma esta idea y la desarrolla sin caer en la exageración absurda en Embestida.

A diferencia de otras producciones del género, aquí no hay criaturas mutantes ni elementos fantasiosos. La tensión se construye a partir de situaciones plausibles, lo que aumenta el impacto emocional.

Además, la película de Netflix apuesta por efectos prácticos y escenas con consecuencias físicas visibles, lo que aporta mayor credibilidad a los ataques y refuerza la sensación de peligro constante.

Una historia coral que eleva la tensión: ¡Spoiler alert!

Uno de los elementos más interesantes de la película Embestida de Netflix es su estructura narrativa. En lugar de centrarse en un solo personaje, la historia sigue a varios sobrevivientes atrapados en diferentes puntos de la ciudad inundada.

Este enfoque permite explorar distintas perspectivas del desastre:

Un investigador marino que intenta rescatar a los atrapados

Un investigador marino que intenta rescatar a los atrapados Un grupo de hermanos que lucha por sobrevivir en su hogar

Una joven con agorafobia enfrentando su peor miedo

Y una mujer embarazada atrapada en una situación límite

El cambio constante entre historias mantiene el ritmo y evita que la tensión decaiga.

¿Cuál es el reparto de Embestida de Netflix?

La película cuenta con un elenco destacado encabezado por Phoebe Dynevor, quien interpreta a una mujer embarazada atrapada en un coche rodeado de agua y peligro.

A su lado, Djimon Hounsou aporta solidez como un experto que comprende la magnitud de la amenaza desde el inicio.

También participa Whitney Peak, quien da vida a un personaje cuya condición psicológica añade una capa extra de tensión a la historia.

Embestida Netflix Netflix

El reparto logra transmitir urgencia, miedo y determinación, elementos clave para que el espectador conecte con la narrativa.

Estreno en México y llegada a Netflix

La película llegó a Netflix el 10 de abril de 2026, estrenándose de forma simultánea en México y el resto del mundo.

Desde su lanzamiento, no ha dejado de generar conversación, posicionándose rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Embestida Netflix Netflix

¿Qué dicen las críticas?

Como suele ocurrir con este tipo de producciones, la recepción ha sido variada.

Algunos críticos destacan su capacidad para entretener sin pretensiones:

Phoebe Dynevor da a luz en aguas inundadas repletas de tiburones en este ‘pulp’ de Netflix, ridículo pero disfrutable, señaló David Rooney de The Hollywood Reporter.

Otros han sido más duros:

Una cabalgata de malas decisiones… totalmente fallida, escribió Benjamin Lee de The Guardian.

¿Por qué todos están hablando de esta película?

Más allá de las críticas, el éxito de la película de Netflix radica en su capacidad para explotar miedos universales con la fuerza imparable de la naturaleza y la amenaza constante de los depredadores.

La combinación de ambos elementos crea una experiencia intensa, directa y altamente entretenida, ideal para quienes buscan emociones fuertes.

Embestida Netflix Netflix

En un catálogo cada vez más saturado, esta propuesta logra destacar por su premisa clara, su ejecución sin concesiones y su capacidad para mantener al espectador en tensión constante.

AAAT*