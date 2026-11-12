¿Qué dijo? El rey Carlos III se estrena en el mundo del pódcast de la mano de Elton John

El rey Carlos III encontró una manera poco habitual de celebrar su cumpleaños número 78: convertirse en invitado especial del programa de radio de una de las figuras más importantes de la música británica.

El monarca participó en Rocket Hour, el espacio que conduce Elton John en Apple Music, donde ambos protagonizaron una conversación sobre sus recuerdos, sus canciones favoritas y el impacto que la música ha tenido en la vida de miles de jóvenes.

Carlos III debuta como invitado en el programa de radio de Elton John

El episodio especial se estrenará este sábado 14 de noviembre, precisamente el día del cumpleaños del soberano, a las 9:00 horas de Reino Unido.

Aunque no se trata propiamente de un pódcast, sino de un programa de radio que también puede escucharse bajo demanda, la participación representa una faceta distinta de Carlos III, quien se alejó por un momento del protocolo para conversar de manera relajada con el legendario cantante.

Carlos III y Elton John protagonizaron una divertida conversación sobre música, recuerdos compartidos y el trabajo de la fundación The King's Trust. Reuters

La grabación se realizó en secreto el mes pasado, en los estudios de Apple Music ubicados en la central eléctrica de Battersea, en Londres. El encuentro ocurrió durante la visita del rey y Elton John para presentar los laboratorios creativos Apple x King's Trust, una iniciativa que busca acercar a los jóvenes a las industrias creativas.

¿Qué dijo el rey Carlos III en el programa de Elton John?

Uno de los momentos más divertidos de la conversación ocurrió cuando Carlos III elogió la trayectoria del intérprete de Rocket Man y aseguró que, después de tantos años de carrera, se había convertido en “un tesoro nacional”.

El monarca británico sorprendió al convertirse en invitado del programa de Elton John, donde elogió al cantante y lo llamó un “tesoro nacional”. Reuters

El comentario provocó una broma inmediata de Elton John, quien respondió que entonces terminaría apareciendo en el programa de antigüedades de la BBC, Antiques Roadshow. El monarca no dejó pasar la oportunidad de seguirle el juego y contestó: “¡Únete al club!”.

Entre risas, ambos demostraron la confianza que existe entre ellos y recordaron algunos de los encuentros que han compartido a lo largo de los años. En un adelanto del episodio, el cantante expresó su entusiasmo por conversar con el soberano sobre música, The King's Trust y los recuerdos que los unen.

La charla también permitió al rey hablar de una de las causas que ha impulsado durante décadas: apoyar a jóvenes que enfrentan dificultades económicas, educativas o laborales.

El rey Carlos III celebra los 50 años de The King's Trust

La participación de Carlos III en Rocket Hour tiene un motivo especial: celebrar los 50 años de The King's Trust, organización que fundó en 1976, cuando todavía era príncipe de Gales y que originalmente llevaba el nombre de The Prince's Trust.

La participación del soberano en Rocket Hour forma parte de las celebraciones por los 50 años de The King's Trust. IG theroyalfamily

La institución nació con el objetivo de ofrecer oportunidades a jóvenes de entornos desfavorecidos para que pudieran continuar sus estudios, encontrar empleo o desarrollar sus propios negocios. A lo largo de cinco décadas, ha apoyado a más de un millón de personas.

La música siempre ha sido fundamental para The Prince's Trust, y ahora también para The King's Trust”, explicó el monarca al hablar de la invitación para presentar una selección de canciones de artistas que han respaldado a la organización, así como de nuevos talentos que han recibido su apoyo.

Durante el programa, ambos recordarán algunas de las actuaciones más importantes vinculadas con la fundación, desde las galas de rock en Wembley durante los años 80 hasta los conciertos benéficos en el Royal Albert Hall y los espectáculos en Hyde Park.

Entre las canciones seleccionadas se encuentran Joy, de Raye; Hairdresser, de Skye Newman, y Feeling Good, en la versión de Muse. Esta última banda tiene una historia particular con la organización: cuando sus integrantes comenzaban su carrera como Rocket Baby Dolls, recibieron una ayuda económica para comprar equipo de sonido. En 2018, ofrecieron un concierto con entradas agotadas en el Royal Albert Hall para recaudar fondos.

La amistad del rey Carlos III y Elton John

La relación entre Elton John y Carlos III se ha construido a lo largo de varias décadas. El cantante ha participado en eventos benéficos de la fundación y recientemente donó unas gafas de cristal rosa para una subasta con motivo de su 50 aniversario.

Elton John destacó el impacto que tiene respaldar a los jóvenes talentos y elogió el trabajo que Carlos III impulsa desde hace cinco décadas. .FOTO: DANIEL BETANZOS Daniel Betanzos

Además, recibió importantes reconocimientos de la familia real: fue nombrado caballero por Isabel II en 1998 y, en 2021, Carlos, entonces príncipe de Gales, le entregó la Orden de los Compañeros de Honor por sus contribuciones a la música y a causas benéficas.

Si apoyas a un artista joven y demuestras que crees en él, eso marca la diferencia”, comentó Elton sobre la labor de la organización.

Así, en vísperas de cumplir 78 años, Carlos III protagonizará una conversación que muestra una faceta más cercana del monarca y recuerda que una de sus prioridades sigue siendo impulsar el talento de las nuevas generaciones.