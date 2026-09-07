¿Vuelven a la realeza? El rey Carlos III aclara qué pasará realmente con Harry y Meghan

La llegada del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido ha reavivado la polémica sobre su papel en la familia real británica. Después de seis años viviendo en Estados Unidos y tras haber abandonado sus funciones como miembros activos de la Familia Real, su mudanza despertó una pregunta inevitable: ¿significa esto que están preparando su regreso a la realeza?

¿Qué dijo el rey Carlos sobre Harry y Meghan?

La respuesta oficial del rey Carlos III es contundente: no. Una carta difundida por orden del monarca busca despejar cualquier confusión y confirma que la situación de Harry y Meghan no ha cambiado pese a su regreso al país.

El comunicado reafirma que los duques de Sussex conservarán su condición de ciudadanos privados y no representarán oficialmente al monarca. Reuters

La carta fue enviada por Lord Chambelán, uno de los funcionarios de mayor rango de la Casa Real, a representantes del Gobierno, las Fuerzas Armadas y los Lord Tenientes, además de hacerse llegar al equipo del duque de Sussex.

El objetivo, según la propia carta, es evitar dudas sobre la posición actual de la pareja. Harry y Meghan continúan sin ser miembros activos de la Familia Real y no retomarán funciones oficiales en nombre del soberano.

¿Por qué Harry y Meghan no recuperarán sus funciones reales?

La decisión se remonta a enero de 2020, cuando los Sussex renunciaron a sus responsabilidades institucionales.

Harry y Meghan no recuperarán sus funciones reales, pues el acuerdo establecido en 2020 tras su salida de la monarquía continúa vigente AFP

El acuerdo alcanzado entonces, conocido como el Acuerdo de Sandringham, descartó la posibilidad de mantener una situación de "medio dentro y medio fuera": no podían representar a la Corona y, al mismo tiempo, desarrollar libremente sus proyectos comerciales. Ahora, su regreso a Reino Unido no modifica ese pacto.

¿Qué títulos conservan Harry y Meghan después de su regreso?

Uno de los puntos que más interés ha generado es el relacionado con los títulos. La carta reafirma que los tratamientos de "Su Alteza Real" permanecen suspendidos y no se utilizan.

Los títulos de "Su Alteza Real" permanecen suspendidos y la pareja seguirá sin utilizarlos. Reuters

Esto significa que Harry continúa siendo conocido como duque de Sussex, mientras que él y Meghan no emplean públicamente el tratamiento de Alteza Real que tuvieron durante su etapa como miembros activos de la monarquía.

La diferencia es importante porque su regreso al territorio británico podría generar confusión durante actos públicos, recepciones o encuentros con instituciones.

El Palacio quiere dejar claro que cualquier aparición de los Sussex será de carácter privado y no constituirá un compromiso oficial de la Familia Real.

¿Qué pasará con las actividades benéficas de Harry y Meghan?

Harry y Meghan tampoco tendrán que abandonar sus proyectos filantrópicos. La diferencia estará en la naturaleza de esas actividades.

La labor benéfica de Harry y Meghan continuará, aunque el Palacio dejó claro que sus actividades filantrópicas serán realizadas de manera privada via REUTERS

De acuerdo con el comunicado, su trabajo benéfico continuará siendo considerado un asunto personal y será realizado a título privado.

Harry, por ejemplo, mantiene una estrecha relación con diferentes causas y organizaciones, incluidos los Juegos Invictus, mientras que Meghan podría retomar contactos con algunas iniciativas con las que estuvo vinculada durante su etapa como integrante activa de la realeza.

La carta establece así una frontera clara entre sus actividades personales y las obligaciones institucionales de los miembros que actualmente representan al monarca.

¿Harry y Meghan cuentan con seguridad del Palacio?

Otro de los asuntos más delicados es la protección de la pareja. Harry ha mantenido durante años una disputa relacionada con las condiciones de seguridad que recibe cuando visita Reino Unido.

La seguridad de los duques de Sussex tampoco cambia con su regreso, Reuters

La nueva comunicación no anuncia ningún cambio en ese aspecto. Las cuestiones relacionadas con la seguridad operativa deberán continuar tratándose con las autoridades policiales correspondientes, mientras que las decisiones sobre protección de figuras públicas competen al comité RAVEC.

Además, cualquier solicitud que implique la participación de organismos oficiales o fondos públicos deberá ser canalizada a través del Palacio de Buckingham.

Así será la relación de Harry y Meghan con la Familia Real británica

El regreso de Harry y Meghan, por tanto, no representa una reincorporación a la Familia Real en activo. La pareja puede vivir en Reino Unido, criar allí a sus hijos y desarrollar sus negocios y proyectos filantrópicos, pero lo hará como ciudadanos privados.

El mensaje de Carlos III busca evitar confusiones entre las actividades privadas de Harry y Meghan y los compromisos oficiales. Reuters

La aclaración de Carlos III también marca una línea institucional en un momento especialmente delicado.

Aunque el monarca ha dado señales de acercamiento familiar, particularmente con Harry, eso no significa que exista un acuerdo para recuperar sus antiguas responsabilidades.