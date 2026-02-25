Matthew Lillard admite que le dolieron las críticas de Tarantino: “Fue como mi propio velatorio”

Matthew Lillard reconoció que las críticas públicas de Quentin Tarantino le afectaron más de lo que aparentó en un inicio. El actor, de 55 años, calificó los comentarios del director como injustos y humillantes.

Conocido por su trabajo en 'Scream', 'Scooby-Doo' y 'Five Nights at Freddy’s', reaccionó a los comentarios que el director realizó en diciembre pasado en el podcast The Bret Easton Ellis Podcast, donde mencionó que no le gustan algunos actores y mencionó el nombre de Matthew Lillard.

En el podcast, el director señaló: “No me gusta Owen Wilson, no me gusta Matthew Lillard”, al hablar sobre actores cuya presencia no le resulta relevante en pantalla. La declaración generó una ola de reacciones en redes sociales y en la industria cinematográfica.

El comentario fue interpretado por seguidores y colegas como un menosprecio directo hacia el trabajo del actor, lo que provocó que múltiples figuras del entretenimiento salieran en su defensa.

Lillard admitió que el impacto fue inmediato, especialmente porque siempre ha manifestado admiración por la filmografía de Quentin Tarantino.

Tarantino dijo que no le gusta Matthew Lillard IG: tarantino_news

Las declaraciones de Quentin Tarantino

Durante su participación en 'The Bret Easton Ellis Podcast', Tarantino también opinó sobre Paul Dano y cuestionó su peso actoral.

“No digo que esté haciendo una actuación terrible… digo que su actuación es insignificante”, expresó .

Al referirse a Lillard y Owen Wilson, el director fue directo: “No me gusta Owen Wilson, no me gusta Matthew Lillard”. Las declaraciones se difundieron ampliamente en redes y medios especializados.

La polémica convirtió el fragmento del podcast en uno de los momentos más comentados del periodo invernal en la industria del entretenimiento.

El intercambio generó debate sobre el tono crítico del director y la forma en que figuras consolidadas se refieren a otros actores públicamente.

Matthew Lillard confesó que el comentario fue doloroso. IG: matthewlillard

La reacción de Matthew Lillard

En entrevista con People, Lillard explicó que la reacción pública fue abrumadora.

“Me sentí como si hubiera muerto y estuviera en el cielo viendo cómo todos mandan sus tuits de ‘Descanse en paz’”, declaró .

El actor describió la experiencia como una especie de velatorio en vida. “Fue como formar parte de tu propio velatorio. Como si estuviera allí sentado, escuchando todas las cosas bonitas que la gente dice de ti después de morir”, añadió.

En declaraciones a Entertainment Weekly, reconoció que el respaldo lo sorprendió. Incluso bromeó: “Sigo enseñándoselo a mi esposa para convencerla de que valgo la pena, de que todavía le gusto”.

Lillard también admitió que el comentario le dolió porque admira el trabajo de Tarantino. “Creo que es un cineasta increíble, y que me dieran un puñetazo en la boca fue un poco decepcionante”, expresó.

Matthew Lillard admite que las palabras de Tarantino le doliero. IG: matthewlillard

El respaldo de Hollywood

Tras la controversia, varias figuras de la industria manifestaron apoyo al actor. George Clooney declaró que no disfruta ver a la gente siendo cruel y que “sería un honor trabajar con” cualquiera de los intérpretes criticados.

James Gunn publicó en la red social X un mensaje en el que llamó a Lillard “uno de mis chicos favoritos (y actores)”, acompañado de fotografías del actor.

Mike Flanagan, quien ha trabajado con Lillard en proyectos recientes, lo describió públicamente como “el mejor”, reforzando el respaldo dentro del medio.

El propio Lillard relató que personas desconocidas se acercaron a expresarle apoyo. “Todos, desde la gente que me cruzaba en el centro comercial con mis hijos ese fin de semana hasta George Clooney, James Gunn y Mike Flanagan han sido muy generosos al decirme cuánto me querían y les gustaba mi trabajo”, señaló.

George Clooney respaldó públicamente al actor. IG: matthewlillard

El actor recordó que en diciembre, durante la GalaxyCon de Columbus, respondió inicialmente con un “¿A quién le importa?”, aunque reconoció que el comentario sí fue doloroso.

“Es horrible. Y no se lo dirías a Tom Cruise. No se lo dirías a un actor de primera línea en Hollywood”, dijo entonces al referirse al tono de la crítica.

Lillard ha reiterado que le gustaría colaborar con Tarantino en el futuro, pese a la polémica generada por el comentario.

La situación abrió una conversación sobre la crítica entre colegas en la industria cinematográfica y el impacto que pueden tener declaraciones públicas en la percepción del trabajo actoral.

Mientras tanto, el actor continúa con sus próximos proyectos cinematográficos y televisivos, respaldado por una ola de apoyo que él mismo calificó como inesperada.