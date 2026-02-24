El rey Harald V de Noruega es hospitalizado en España

El rey Harald V de Noruega, que acaba de cumplir 89 años, fue hospitalizado por una infección y deshidratación en Tenerife, España, donde pasaba sus vacaciones, informó el martes el Palacio Real noruego.

u estado, dadas las circunstancias, es satisfactorio", indicó la casa real en un comunicado.

El rey, el más anciano de los soberanos europeos, fue ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de la isla española en el Atlántico.

Su médico personal tenía previsto viajar a Tenerife para apoyar a los servicios de salud españoles, y se espera un primer parte médico el miércoles.

El rey y su esposa, la reina Sonia, de 88 años, pasan actualmente el invierno en Tenerife, la mayor de las islas Canarias, frente a la costa del África occidental.

Harald V, que cumplió años el sábado, sufrió problemas de salud similares hace dos años mientras estaba de vacaciones en Malasia. Entonces le implantaron un marcapasos y redujo sus compromisos oficiales.

Desde que accedió al trono en 1991, el monarca siempre ha descartado abdicar a pesar de su frágil salud, alegando que prestó un juramento de por vida ante el Parlamento noruego.

Sus últimos problemas de salud se producen cuando la monarquía noruega está salpicada en varios escándalos.

La nuera de Harald, la princesa Mette-Marit, que se casó con el príncipe heredero Haakon en 2001, aparece mencionada muchas veces en los archivos sobre Jeffrey Epstein divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los documentos revelan una complicidad insospechada entre ella y el difunto delincuente sexual.

Además, Marius Borg Høiby, el hijo de Mette-Marit antes de su matrimonio con Haakon, está siendo juzgado actualmente en Oslo por 38 cargos, incluidos cuatro violaciones y agresiones sexuales.

El joven de 29 años, que no es miembro de la familia real, niega los cargos más graves.

La popularidad de la familia real noruega ha caído a su nivel más bajo, según una encuesta publicada el sábado por la emisora pública NRK.

Solo el 60 por ciento de la población apoya la monarquía, un 10 por ciento menos que el mes anterior. La NRK señaló que el apoyo "nunca había sido tan bajo".

Harald V, sin embargo, es una figura unificadora y continúa siendo extremadamente popular, con una puntuación de 9.2 sobre 10, según la encuesta.

Con información de AFP.