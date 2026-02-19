Residente con amor a Porto Rico

Cuando el arte y la protesta corren por las venas de alguien, no hay forma de ocultarlo. Ése es el caso de Residente quien, tras casi una década de planearlo, por fin empieza a ver cómo uno de sus grandes sueños encuentra camino… y no de una forma cualquiera.

En 2023 se anunció que la cinta Porto Rico se encontraba en desarrollo y ahora parece que podría ver la luz pronto, ya que ayer se anunció, por medio de un comunicado de prensa, que éste es el proyecto con el que René Pérez debuta como cineasta. Estará acompañado por Bad Bunny —como protagonista—, Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen; además, tendrá en su producción ejecutiva a nadie menos que a Alejandro G. Iñárritu.

“He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”, explicó Residente.

El texto también señala que Porto Rico, coescrita entre René y Alexander Dinelaris Jr. —ganador del premio Oscar por Birdman—, combina una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia impactante inspirada en hechos reales.

De acuerdo con Deadline, Bardem, quien es originario de España, Norton y Mortensen, ambos de origen estadunidense, interpretan papeles relacionados con sus respectivos países de origen; se destaca que tanto Norton como Mortensen, quien vivió muchos años en Argentina, hablan español con fluidez.

“Esta película se inscribe en una tradición cinematográfica que amamos profundamente, desde El Padrino hasta Pandillas de Nueva York, que nos emociona con su drama visceral y personajes y épocas icónicas, a la vez que nos obliga a enfrentar la historia oculta que se esconde tras la narrativa estadunidense del idealismo. Todos saben que René es un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán lo visionario visual que es. Y unirlo a él y a Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama que encuentra la dinamita que la ha estado esperando”, detalló Norton.

Tan sólo 10 días después de que Bad Bunny cimbrara al mundo con su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde hizo un homenaje a Puerto Rico, Residente anuncia la realidad de Porto Rico, en donde ambos boricuas unirán fuerzas y visiones para contar, desde el amor a su tierra, su historia.

Y no, tampoco es una casualidad ni una ocurrencia que Residente ahora quiera hacer cine; ha sido una de sus pasiones desde antes de que se formara Calle 13 en 2004. Primero estudió en la Escuela de Artes Plásticas en San Juan de Puerto Rico; su portafolio lo llevó a conseguir una beca para el Savannah College of Art and Design, en Atlanta, Georgia, donde hizo la maestría en artes.

Al término, viajó a Barcelona, España, y tomó diferentes cursos de cinematografía; incluso realizó un cortometraje —S=P2— que hizo durante su estancia en Georgia y lo presentó en Madrid, en un festival de cine independiente, donde obtuvo el segundo lugar.

¿Y cómo está involucrado González Iñárritu?

El mexicano es parte de esta aventura latinoamericana, ya que es productor ejecutivo junto a Scott Budnick a través de su sello 1Community, el cual ha dado forma a proyectos como Buscando justicia y Respect: La historia de Aretha Franklin.

Hace casi tres años, cuando se reveló que Porto Rico se encontraba en sus primeros pasos, la cinta se describió como un drama histórico basado en la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, conocido como Águila Blanca, ambientado en la isla a finales del siglo XIX.

Maldonado Román luchó contra el colonialismo liderando una banda de exconvictos para reivindicar a Puerto Rico en su búsqueda de identidad como país. Se desconoce si la cinta seguirá con la trama de aquel anuncio.

¿Conejomalomanía?

En el show de medio tiempo del Super Bowl de este año, Bad Bunny no dudó en hacer un homenaje quirúrgicamente pensado. Cada uno de los elementos que mostró —desde los cañaverales, los puestos de coquitos y los locales de uñas, hasta las tradiciones como las bodas, los niños dormidos en fiestas y la manera de bailar— fue una muestra de la cultura boricua.

Más de 123 millones de personas vieron este espectáculo; Tití me preguntó tuvo un impacto masivo y viral en TikTok, generando millones de interacciones, consolidándose en la plataforma gracias a la cobertura de la NFL y TikTok México. Incluso personas de países como Noruega, Canadá, Francia y Finlandia han tomado la canción para crear sus propios reels. Además, la semana posterior al show, del 8 al 11 de febrero, las búsquedas de vuelos a Puerto Rico se dispararon en un 245 por ciento, de acuerdo con Expedia.