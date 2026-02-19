Ana Sofi W, un curita para el corazón

Mientras el mundo celebró con flores y chocolates este 14 de febrero, Ana Sofi W lo hizo proponiendo una banda sonora distinta. Con el estreno simultáneo de Lovebombing y Vicio, sus dos nuevos sencillos, la cantautora regiomontana explora las dos caras de la moneda del amor moderno: el miedo a volver a caer y la fuerza necesaria para decir “adiós”.

En entrevista con Excélsior, Ana Sofi W compartió su emoción y felicidad que le causa este lanzamiento doble, un movimiento arriesgado, pero necesario, para mostrar su versatilidad. “Llevo mucho tiempo haciendo canciones tristes... el público esperaba una canción de desamor y quise darles el otro lado de la moneda y decirles: ‘Oigan, también puedo hacer canciones de amor’”, señaló con entusiasmo.

Para la artista, estos temas significan un proceso de sanación personal, el cual quiere compartir con el público que la ha acompañado. Lovebombing nace de ese temor residual tras vivir relaciones tóxicas. “Es un miedito que queda... te da mucho miedo volver a enamorarte y caer en algo que ya sufriste”, explica. Por otro lado, Vicio funciona como una catarsis cruda sobre la pérdida de identidad. “Cuando sales de ese círculo vicioso dices: ‘¿cómo vuelvo a aprender a ser yo? ¿Cómo desaprendo lo que aprendí contigo?’”.

Estas canciones posiblemente representan dos etapas que muchos hemos vividos hoy en día: el subidón de la ilusión y el golpe de realidad donde finalmente dices “fuck you” y recuperas tu poder. Pero también, muestran una honestidad brutal con la que Sofi ha forjado un vínculo inquebrantable con sus seguidores. Y lejos de sentirse presionada con el canal de conversación que ha creado a través de su música, lo ve como un espacio de acompañamiento mutuo.

“No siento tanto como una presión, es como abrir mi diario ante la gente y decir: tomen lo que yo sufrí, lo que yo viví y úsenlo para sentirse acompañados, para no sentirse solos. Tú ves los videos que hace la gente, yo veo los mensajes que me mandan y es como: ‘Esta canción me ayudó a salir de una relación en la que yo ya no era feliz.’ Entonces para mí es demasiado fuerte saber esto porque son canciones que finalmente escribí en un momento complicado y ver cómo esta canción tiene ese impacto en la gente, para mí es increíble y me siento muy agradecida”.

Aunque lleva poco más de dos años de carrera constante, 2025 fue el más importante en su vida, marcando un antes y un después al materializar su éxito digital en los escenarios. Tras surgir en redes sociales, su primera gira le permitió mirar a los ojos a quienes han hecho suyas sus letras.

“Genuinamente yo surgí en redes, y ver a la gente ya en persona, conocerlos y escuchar cómo cantaban y lloraban mis canciones es un sentimiento que hasta me da ganas de llorar al recordarlo”, confiesa.

El crecimiento de Ana Sofi W no conoce fronteras. Con el deseo de seguir expandiendo su universo sonoro, ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas de otros países, como la cantante española Ruslana con el tema Narcisista o Bipolar, y la salvadoreña Analu Dada con io Feliz, pero también con artistas locales como Kendall Peña con los temas Alguien + y lo que no pasó. Así mismo expresa su interés por colaborar con figuras de peso internacional como Morat, Carín León y Aitana. Para ella, el arte de colaborar va más allá de lo musical.

“Para mí colaborar me parece lo más lindo de la música, conocer gente que tiene otras maneras de expresarse, que tienen otras maneras de decir sus palabras y no sólo musicalmente hablando, ver cómo se expresan físicamente y cómo se mueven es una cosa muy bonita y es un arte muy lindo”, menciona.

Con la motivación al máximo tras el éxito de su gira anterior, la regia asegura que el ritmo no parará durante este 2026, los lanzamientos continuarán con la misma intensidad. Además de nueva música, se espera para próximas presentaciones y su esperado regreso a los escenarios de la Ciudad de México, donde sus fans podrán cantar sus nuevas canciones y los éxitos que ya forman parte de su carrera.