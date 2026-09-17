¿Vale la pena esperar? ¿Resident Evil: Noche Cero tiene escenas postcréditos?

Resident Evil Noche cero lleva de regreso a Raccoon City con una nueva historia protagonizada por Austin Abrams. Pero cuando termina la pesadilla y aparecen los primeros créditos, queda la duda que acompaña a las películas hoy en día: ¿Hay escena postcréditos?

¿Resident Evil Noche cero tiene escenas postcréditos?

Resident Evil Noche cero no tiene escenas postcréditos, ni a mitad de los créditos ni después de que termina de aparecer la lista de personas involucradas en la película.

La decisión puede sorprender debido a que la propia película deja posibilidades para continuar explorando esta nueva versión de Resident Evil. Sin entrar en spoilers, su desenlace contiene elementos suficientes para imaginar qué podría ocurrir después.

Sin embargo, el director Zach Cregger decidió no utilizar los créditos para agregar una última sorpresa, introducir algún personaje de los videojuegos o confirmar de manera anticipada una segunda entrega.

Resident Evil Noche cero marca un nuevo comienzo para la saga en cines. Sony Pictures

¿El final de Resident Evil Noche cero prepara una secuela?

El desenlace de Noche cero permite que la historia pueda seguir, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente una secuela.

Cregger incluso ha reconocido que comenzó a pensar en nuevas ideas después de terminar la película. Cuando desarrolló esta entrega, su intención original no era construir el primer capítulo de una larga serie de películas.

“(Una secuela) no es lo que estaba pensando cuando hacía la película. Pensaba que sería algo de una sola vez. Ahora que está terminada, no puedo evitarlo; así es como funciona mi cerebro. Ya se me han ocurrido otras ideas sobre lo que podría pasar. Pero mi próxima película ya está más o menos definida, y no es una película de Resident Evil. Voy a hacer otra cosa”, explicó el cineasta.

Austin Abrams protagoniza Resident Evil Noche cero como Bryan. Sony Pictures

¿De qué trata Resident Evil Noche cero?

La nueva película cambia nuevamente la manera de llevar la franquicia de videojuegos al cine.

En lugar de colocar al frente a personajes conocidos como Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield o Chris Redfield, presenta a alguien nuevo.

La historia sigue a Bryan, interpretado por Austin Abrams, un mensajero médico que termina atrapado en Raccoon City durante una noche en la que todo comienza a salirse de control.

Bryan no es un policía entrenado ni un agente especializado en combatir amenazas biológicas. Su trabajo lo coloca en el lugar equivocado justo cuando comienzan a aparecer infectados y otras amenazas.

A partir de ahí, la película construye una carrera por sobrevivir mientras el protagonista atraviesa diferentes escenarios y encuentra personajes que aparecen durante distintos momentos de su recorrido.

La estructura incluso toma elementos reconocibles de los videojuegos. Conforme Bryan avanza, los peligros aumentan y aparecen nuevas criaturas, con una progresión que recuerda el cambio de zonas y enemigos dentro de un juego.

Resident Evil Noche cero regresa al terror de supervivencia de los videojuegos. Sony Pictures

¿Qué hace diferente a Resident Evil Noche cero?

Noche cero representa un nuevo comienzo para Resident Evil en el cine. La película no continúa la historia de las entregas protagonizadas por Milla Jovovich ni retoma lo ocurrido en Bienvenidos a Raccoon City.

En esta ocasión, Zach Cregger decidió contar una historia original protagonizada por Bryan, un personaje que no existe en los videojuegos y que permite conocer esta versión de Raccoon City desde otra perspectiva.

Bryan tampoco tiene la experiencia de personajes como Leon, Jill o Chris. Es un mensajero médico que se encuentra en medio del desastre por accidente y debe aprender a sobrevivir conforme aparecen nuevas amenazas.

La intención de Cregger era acercarse al survival horror de los videojuegos, pero sin llevar directamente a la pantalla la historia de alguno de ellos. De ahí que la película recupere elementos conocidos de la franquicia mientras sigue su propio camino.

Zach Cregger dirige la nueva película de Resident Evil. Sony Pictures

Una película construida como si fuera un videojuego

Aunque Noche cero cuenta una historia nueva, su estructura tiene mucho de Resident Evil. Durante aproximadamente 90 minutos, Bryan avanza por distintos escenarios mientras los peligros aumentan y aparecen nuevos personajes y criaturas.

El recorrido funciona casi como pasar de una zona a otra dentro de un videojuego. Bryan resuelve problemas con lo que tiene a su alcance y cada nuevo lugar lo enfrenta a una amenaza distinta.

Cregger también tomó elementos de varias entregas de la saga para construir la película, sin convertirla en una adaptación directa de un solo juego.

Esto permite que alguien que nunca haya jugado Resident Evil pueda seguir la historia de Bryan, mientras los seguidores de la franquicia encuentran criaturas, referencias y otros elementos que reconocerán durante su recorrido.