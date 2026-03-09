Revelan primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula tras 19 años de anonimato

Después de casi dos décadas lejos del ojo público, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula apareció por primera vez en imágenes difundidas por televisión. La revelación ocurrió durante la emisión del lunes del programa Ventaneando, donde el periodista Ricardo Manjarrez presentó una exclusiva que durante años había generado expectativa entre medios de espectáculos y seguidores de la famosa expareja.

Las fotografías corresponden a Miguel Gallego Arámbula, primogénito de la cantante y actriz mexicana y del intérprete conocido como El Sol de México. De acuerdo con el reportaje presentado en el programa, se trata de las primeras imágenes públicas del joven tras 19 años de anonimato. Un secreto resguardado durante casi dos décadas

La emisión abrió con la conductora Pati Chapoy destacando la relevancia de la primicia, al asegurar que se trataba de una revelación largamente esperada en la prensa del espectáculo.

“Hoy se desvela un secreto guardado más de diecinueve años”, expresó la periodista al presentar el reportaje.

A su lado, la conductora Linet Puente subrayó la expectativa que rodeaba la aparición pública del joven, quien hasta ahora había permanecido completamente alejado de cámaras y eventos públicos.

Según explicó Manjarrez, durante casi dos décadas no existían fotografías públicas de los hijos que Arámbula tuvo con Luis Miguel, lo que convirtió su aparición en una de las historias más buscadas por la prensa de espectáculos.

“Hoy abrimos el programa con una nota que por casi dos décadas ha esperado la prensa de espectáculos, no solamente mexicana, sino también de otros países”, señaló el periodista durante la transmisión

Las primeras imágenes de Miguel y Daniel

El reportaje difundido en Ventaneando mostró imágenes recientes captadas durante el fin de semana, en las que se puede ver a Miguel Gallego Arámbula junto a su hermano menor, Daniel.

De acuerdo con la información presentada, ambos jóvenes crecieron lejos de los reflectores, una decisión tomada por su madre desde su infancia para proteger su privacidad.

El hijo de Aracely Arámbula en el aeropuerto Captura de pantalla

Manjarrez explicó que Aracely Arámbula ha sido muy cuidadosa en mantener a sus hijos fuera del escrutinio público, lo que explica por qué durante años no circularon fotografías de ellos en medios o redes sociales.

La actriz ha reiterado en diversas entrevistas que su prioridad ha sido ofrecer a sus hijos una vida lo más normal posible, pese a ser descendientes de dos figuras muy conocidas del espectáculo latino.

La discreción que rodeó a la familia

La relación entre Luis Miguel y Aracely Arámbula fue una de las más mediáticas de la década de 2000. La pareja tuvo dos hijos: Miguel y Daniel Gallego Arámbula.

Tras su separación, la actriz continuó con su carrera en televisión y teatro, pero optó por mantener la vida de sus hijos en estricta privacidad.

El hijo de Aracely Arámbula Especial

Esa decisión se reflejó en la ausencia casi total de imágenes públicas de los jóvenes durante su infancia y adolescencia, algo poco común tratándose de los hijos de una figura internacional como Luis Miguel.

Por ello, la difusión de estas primeras fotografías generó interés inmediato entre seguidores del cantante y del mundo del espectáculo.