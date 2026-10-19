Nicole Kidman vuelve a la pantalla grande: Los otros se reestrena en México por su 25 aniversario

Octubre todavía tiene sorpresas para los aficionados al cine de terror. Una de las películas más recordadas de Nicole Kidman prepara su regreso a las salas mexicanas, con una historia que convirtió una mansión silenciosa y sus habitaciones oscuras en una auténtica pesadilla.

Se trata de Los otros, la cinta de suspenso sobrenatural dirigida por Alejandro Amenábar que volverá a proyectarse en México como parte de las celebraciones por sus 25 años desde su estreno original en 2001.

La película regresará a la pantalla grande en una versión remasterizada en 4K, que permitirá apreciar nuevamente su fotografía, los escenarios y los detalles visuales con los que construye una atmósfera inquietante.

Nicole Kidman interpreta a Grace Stewart en Los otros, película de terror que regresa a los cines mexicanos en 4K. Warner Bros

¿Cuándo se reestrena Los otros en México y dónde verla?

El regreso de Los otros a los cines mexicanos está programado para el jueves 22 de octubre de 2026, fecha que coincide con las celebraciones por el 25 aniversario de la película.

La cinta figura entre los próximos estrenos de Cinemex, por lo que los espectadores podrán consultar las funciones disponibles a través de la cartelera de la cadena conforme se acerque la fecha.

A diferencia de su exhibición original, esta nueva proyección contará con una restauración en resolución 4K, formato que permite mostrar mayor detalle en la imagen, aunque la experiencia final dependerá de las características de cada sala.

Los horarios, complejos participantes y formatos disponibles deberán revisarse en la cartelera de Cinemex, ya que no todas las sucursales necesariamente ofrecerán las mismas funciones.

En cuanto al precio, las tarifas reportadas como referencia para otros reestrenos de terror durante octubre han sido de 105 pesos para entrada general y 89 pesos para menores de edad y adultos mayores.

Sin embargo, estos montos no representan un precio confirmado para todas las funciones de Los otros. El costo definitivo puede variar dependiendo del complejo cinematográfico, el tipo de sala y las promociones vigentes.

Anne y Nicholas Stewart, los hijos de Grace en Los otros, forman parte del misterio que regresa a cines en México. Warner Bros

¿De qué trata Los otros, la película de terror con Nicole Kidman?

La historia de Los otros se desarrolla en 1945, poco después de la Segunda Guerra Mundial, en una enorme mansión ubicada en la isla de Jersey, donde vive Grace Stewart, una mujer que espera el regreso de su esposo.

Interpretada por Nicole Kidman, Grace se encarga de cuidar a sus dos hijos, Anne y Nicholas, quienes padecen una condición que les impide exponerse directamente a la luz del sol.

Por esa razón, las cortinas deben permanecer cerradas y las habitaciones se mantienen prácticamente a oscuras. Además, la protagonista impone una regla que todos los habitantes de la casa deben respetar para evitar que entre la luz.

La rutina familiar comienza a cambiar cuando llegan tres nuevos empleados para hacerse cargo de las tareas domésticas. Su presencia coincide con una serie de acontecimientos que Grace no consigue explicar.

Ruidos que parecen provenir de habitaciones vacías, puertas que se abren y situaciones difíciles de comprender llevan a la protagonista a sospechar que alguien más podría encontrarse dentro de la propiedad.

A diferencia de otras producciones del género, Los otros construye buena parte de su suspenso mediante los silencios, la iluminación y la incertidumbre sobre lo que realmente está ocurriendo.

La película evita depender constantemente de apariciones o escenas violentas y concentra la tensión en los personajes, especialmente en Grace, cuya necesidad de mantener el control se enfrenta a sucesos cada vez más inquietantes.

Los otros regresa a los cines mexicanos en 4K, con escenas que mantienen el misterio de la película de Alejandro Amenábar. Warner Bros

Quiénes forman parte del reparto de Los otros

La película cuenta con un elenco encabezado por Nicole Kidman, cuya interpretación de Grace Stewart ocupa el centro de una historia donde las relaciones familiares y los secretos de la mansión tienen un papel fundamental.

Los personajes principales son interpretados por los siguientes actores.

Nicole Kidman como Grace Stewart.

Alakina Mann como Anne Stewart.

James Bentley como Nicholas Stewart.

Fionnula Flanagan como Bertha Mills.

Christopher Eccleston como Charles Stewart.

Eric Sykes como Edmund Tuttle.

Elaine Cassidy como Lydia.

La cinta fue escrita y dirigida por Alejandro Amenábar, cineasta responsable de otras películas de suspenso como Tesis, estrenada en 1996, y Abre los ojos, de 1997.

El director también estuvo a cargo de la música de Los otros, mientras que Javier Aguirresarobe realizó la fotografía, uno de los elementos que contribuyen a mantener la sensación de encierro dentro de la mansión.