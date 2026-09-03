¿Estaba ebria? El “extraño” momento de Nicole Kidman en la alfombra roja de Hechizo de amor 2 que desató rumores

Nicole Kidman llamó la atención durante el estreno de Hechizo de amor 2 en Los Ángeles. Una breve entrevista de la actriz comenzó a circular en redes sociales y algunos usuarios cuestionaron su comportamiento frente a las cámaras.

¿Por qué dicen que Nicole Kidman estaba borracha?

Todo ocurrió durante el estreno de Hechizo de amor 2, donde Nicole Kidman estuvo acompañada por Sandra Bullock, Joey King, Maisie Williams y otros integrantes del elenco.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, un reportero le preguntó a Kidman quién había diseñado el vestido negro que llevaba esa noche.

La actriz pareció no escuchar la pregunta y respondió “¿Huh?”. Después contestó entre risas con una frase que llamó la atención de algunos seguidores.

“Esto es Versace. Diviértanse. ¡A festejar!”, respondió.

A partir de ese momento, algunos usuarios comenzaron a preguntarse por el estado de la actriz. En los comentarios del video hubo quienes aseguraron que parecía estar bajo los efectos del alcohol.

“Ella me da ganas de ponerme una peluca y emborracharme”, escribió un usuario.

Otros seguidores tomaron el momento con humor y defendieron a la actriz. “Es un ícono”, comentó una persona, mientras otra dijo que su respuesta era “mi nuevo lema de vida”.

“Amo a Nicole. Ella no puede equivocarse, borracha o sobria”, escribió otro usuario.

Nicole Kidman asistió al estreno de Hechizo de amor 2 en Los Ángeles. AFP

Nicole Kidman llamó la atención con su vestido de Versace

Hasta ahora, no existe ninguna confirmación de que Nicole Kidman hubiera consumido alcohol antes o durante la entrevista. Los comentarios surgieron por la forma en que algunos usuarios interpretaron el video.

Además de los comentarios sobre la entrevista, Nicole Kidman llamó la atención por el vestido que eligió para el estreno.

La actriz de 59 años llevó un diseño negro de encaje de Atelier Versace, creado por Pieter Mulier.

El vestido tenía transparencias, una falda asimétrica y una abertura en una de las piernas. Kidman completó el look con una gargantilla de encaje.

Se trató además de uno de los primeros diseños de Mulier para Atelier Versace desde que asumió la dirección creativa de la firma.

Kidman posó durante el estreno junto a Sandra Bullock, con quien vuelve a interpretar a las hermanas Gillian y Sally Owens casi tres décadas después de la primera película.

Nicole Kidman lució un vestido negro de Atelier Versace. Reuters

Nicole Kidman y Sandra Bullock regresan en Hechizo de amor 2

Hechizo de amor 2 continúa la historia que comenzó en 1998 con la película protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

Bullock regresa como Sally Owens, mientras Kidman vuelve como Gillian. Las hermanas tendrán que enfrentarse otra vez a la maldición que ha perseguido a su familia durante generaciones.

La secuela también marca el regreso de Sandra Bullock al cine después de varios años alejada de las pantallas.

La actriz redujo sus apariciones públicas después del estreno de The Lost City y Bullet Train en 2022 para pasar más tiempo con su familia.

Ahora regresa con uno de los personajes más conocidos de su carrera y también participa como productora de la película junto a Kidman y Denise Di Novi.

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a interpretar a las hermanas Owens. AFP

¿Quiénes aparecen en Hechizo de amor 2?

La nueva película también recupera a otros personajes de la historia original.

Dianne Wiest y Stockard Channing regresan como las tías Jet y Franny.

Entre las nuevas incorporaciones están Joey King, quien interpreta a Kylie, la hija de Sally, y Maisie Williams, quien da vida a Antonia.

También forman parte del elenco Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod.

Quien no regresará es Evan Rachel Wood, quien interpretó a Kylie cuando era niña en la película de 1998.

La actriz explicó en sus redes sociales que tenía interés en volver, pero no fue convocada para participar en la secuela. Ahora Joey King interpreta al personaje en su etapa adulta.

Joey King y Maisie Williams se suman a Hechizo de amor 2. AFP

¿De qué trata Hechizo de amor 2?

La historia vuelve a seguir a la familia Owens y la maldición que durante generaciones ha complicado sus relaciones amorosas.

Esta vez, Sally y Gillian tendrán que intentar romperla mientras enfrentan nuevos problemas dentro de su familia.

El avance muestra que Kylie queda en medio de las consecuencias de la maldición, por lo que las hermanas Owens tendrán que recurrir otra vez a la magia.

La película está inspirada en The Book of Magic, novela publicada por Alice Hoffman en 2021 y que forma parte de la misma historia literaria de Practical Magic.

La película es dirigida por Susanne Bier, mientras Sandra Bullock y Nicole Kidman también participan como productoras.

El rodaje se realizó en Warner Bros. Studios Leavesden, en Inglaterra, además de algunas locaciones en Londres.

La primera película, dirigida por Griffin Dunne, llegó a los cines en 1998. En su estreno recibió opiniones divididas, pero con los años ganó seguidores y se convirtió en una de las películas más conocidas de Bullock y Kidman.