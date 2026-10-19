“A las pruebas me remito”: Gala Montes exhibe fotos de su infancia fumando para desmentir declaraciones de su mamá

La relación entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, vuelve a generar controversia. Esta vez, unas fotografías tomadas durante la infancia de la actriz provocaron que la cantante retomara públicamente sus diferencias familiares y respondiera a declaraciones que atribuyó a su madre.

La exparticipante de La Casa de los Famosos México reaccionó a una serie de imágenes difundidas en X, antes Twitter, en las que aparece siendo niña y aparentemente fumando, mientras se encontraba acompañada de integrantes de su familia.

Aunque las fotografías comenzaron a circular a través de una cuenta ajena a la actriz, Gala decidió compartirlas desde su propio perfil y utilizarlas para cuestionar una versión que, según ella, Crista había presentado recientemente durante una transmisión en vivo.

Qué muestran las fotos de Gala Montes fumando cuando era niña

La controversia comenzó durante el fin de semana, cuando una cuenta de X identificada como Brote Psicótico Galoca publicó varias fotografías antiguas de la cantante, correspondientes a una etapa en la que todavía era menor de edad.

En una de las imágenes se observa a Gala Montes expulsando humo por la boca. La escena llamó la atención porque aparentemente estaba utilizando una pipa de agua, dispositivo conocido también como hookah o shisha.

Otra de las fotografías muestra a la actriz acompañada de su hermana, Beba Montes, quien también ha participado públicamente en conversaciones relacionadas con los conflictos de su familia.

Entre las imágenes difundidas aparece una tercera en la que se observa a Crista Montes junto a un hombre y un dispositivo que parece ser una pipa de agua.

La publicación provocó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que fueron tomadas las fotografías, especialmente porque Gala y su hermana eran menores de edad en aquel momento.

Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten establecer qué sustancia se estaba consumiendo, quién preparó el dispositivo o cuáles fueron las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

Tampoco se ha precisado públicamente la fecha en que se tomaron las fotografías ni la edad que tenía la actriz cuando fueron captadas.

La difusión de este material llevó a la cantante a pronunciarse directamente desde su cuenta oficial.

Gala Montes compartió fotografías de su infancia fumando para cuestionar las declaraciones de su madre, Crista Montes. X @GalaMontes2

Gala Montes responde a Crista Montes por sus declaraciones

Después de que las fotografías comenzaron a circular, Gala Montes decidió compartir la publicación y acompañarla con un mensaje dirigido a su madre, Crista Montes.

La actriz hizo referencia a una transmisión en vivo en la que, según su versión, Crista habría hablado sobre su apariencia física y asegurado que su hija no consumía sustancias mientras vivían juntas.

En lugar de publicar una explicación extensa sobre las imágenes, Gala utilizó una pregunta para confrontar las declaraciones que atribuyó a su mamá.

“Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”, escribió la cantante en X.

Con ese mensaje, la intérprete dio a entender que las fotografías contradecían lo que, según ella, había dicho Crista durante su transmisión.

No obstante, la publicación no confirma qué contenía la pipa de agua ni demuestra por sí misma un historial de consumo de sustancias. La actriz tampoco ofreció detalles adicionales sobre el contexto de las imágenes.

Hasta la información proporcionada, no se cuenta con una respuesta específica de Crista Montes a esta nueva publicación de su hija, por lo que las afirmaciones sobre lo ocurrido en la transmisión corresponden a la versión expresada por Gala.

La reacción de la cantante se suma a otros intercambios públicos entre ambas, aunque en esta ocasión el desacuerdo gira alrededor de fotografías familiares que no habían formado parte de la conversación reciente.

Gala Montes volvió a ser noticia tras difundirse fotografías de su infancia y responder públicamente a su madre, Crista Montes. IG galamontes

El conflicto entre Gala Montes y su mamá vuelve a las redes sociales

Las diferencias entre Gala Montes y Crista Montes se hicieron especialmente visibles en 2024, cuando la actriz habló públicamente sobre los problemas que enfrentaba con su madre, quien también había participado en la administración de su carrera artística.

Desde entonces, ambas han ofrecido versiones distintas sobre su relación, lo que ha provocado que sus desacuerdos personales aparezcan en entrevistas, transmisiones y publicaciones en plataformas digitales.

La participación de Gala en La Casa de los Famosos México también incrementó la atención sobre su vida personal, pues el programa amplió su presencia entre el público y convirtió sus declaraciones fuera de la televisión en tema de conversación.