‘Alas de Sangre’ ya tiene protagonistas para su adaptación a serie: ¿quiénes serán Violet y Xaden?

El universo literario del romantasy está viviendo su momento de oro absoluto, y la plataforma de streaming Prime Video lo sabe; por eso es que no tardó en encontrar a los protagonistas de la adaptación a serie de Alas de Sangre: ¿quiénes serán Violet y Xaden?

Luego de meses de intensos rumores, especulaciones y fancast creados por los fanáticos en TikTok e Instagram, por fin se han revelado los rostros que llevarán en sus hombros el fenómeno de la saga Empíreo, con el primer libro (Fourth Wing, en inglés), de la autora estadounidense Rebecca Yarros.

La noticia provocó una auténtica revolución en la comunidad de lectores de redes sociales, quienes esperaban con ansias ver cómo la brutalidad del Colegio de Guerra de Basgiath y las impresionantes batallas aéreas sobre dragones saltan de las páginas impresas al formato audiovisual de alto presupuesto.

Esther McGregor Instagram @esther.mcgregor

Alas de Sangre ya tiene protagonistas para su adaptación a serie

La compleja tarea de encarnar a Violet Sorrengail, la protagonista de Alas de Sangre que soñaba con pasar sus días en el pacífico Cuadrante de los Escribas pero que es empujada violentamente por su madre al letal Cuadrante de los Jinetes de dragón, ha recaído en las manos de la actriz Esther McGregor.

De 24 años de edad, la joven intérprete cuenta con un legado genético indudable al ser la hija del reconocido actor escocés Ewan McGregor, demostrando que el talento dramático corre firmemente por sus venas.

A pesar de su juventud, Esther McGregor ya cuenta con trabajos en el mundo del cine y la televisión. Recientemente, el público ha podido apreciar su trabajo en la aclamada cinta Babygirl compartiendo escenas con Nicole Kidman, así como en la producción dramática juvenil Éramos mentirosos, una adaptación también hecha para Prime Video.

Su apariencia delicada pero firme encaja a la perfección con la descripción física y temperamental de Violet, un personaje caracterizado por su aparente fragilidad física inicial pero dotado de una agilidad mental y una valentía incomparables para sobrevivir en un entorno donde los más débiles perecen antes de vincularse a un dragón.

Emilio Sakraya Instagram @emilio_sakraya_

Por otro lado, el codiciado rol de Xaden Riorson, el temido e imponente líder de ala con marcadas habilidades tácticas y un odio heredado hacia la familia de Violet, será interpretado por el actor alemán Emilio Sakraya.

A sus 30 años de edad, Sakraya posee la presencia física, el carisma arrollador y la mirada penetrante que exige el personaje más codiciado del romantasy moderno.

El público internacional ya ha tenido la oportunidad de comprobar la capacidad física y dramática de Emilio Sakraya en proyectos televisivos como el drama histórico Aquellos destinados a morir, donde desplegó un abrumador talento para las secuencias de acción y el combate cuerpo a cuerpo.

Su perfil resulta ideal para transmitir la complejidad de Xaden, un personaje de claroscuros que se debate constantemente entre el deber hacia la rebelión, la protección de los suyos y una atracción irrefrenable hacia la hija de la Comandante General.

Saga Empíreo Editorial Planeta

Lo que se sabe de la adaptación de Alas de Sangre

El desarrollo televisivo de Alas de sangre en Prime Video representa uno de los proyectos de ficción comercial más ambiciosos de los últimos tiempos. La compra original de los derechos de las novelas fue gestionada directamente por la productora del actor y realizador Michael B. Jordan, quien se desempeñará como productor ejecutivo junto a su compañía.

La serie cuenta con figuras de enorme trayectoria en la creación de universos de ficción de elevado presupuesto. Lisa Joy, reconocida co-creadora de la emblemática serie Westworld y productora de la exitosa Fallout, estará al frente de la dirección del episodio piloto.

Por su parte, la guionista Meredith Averill, cuya pluma ha brillado en ficciones de corte fantástico y juvenil como Locke & Key y Merlina, asumirá la función de showrunner para orquestar la narrativa televisiva.

Para tranquilidad absoluta de los lectores, Rebecca Yarros participará activamente dentro del equipo de producción ejecutiva para garantizar la fidelidad al material de origen.

¿Cuándo se estrenará Alas de Sangre en Prime Video?

Se estima que la primera temporada de Alas de sangre haga su debut en la plataforma Prime Video entre finales del año 2027 y principios del 2028.