100 habilidad física: México tendrá segunda temporada; así puedes registrarte para participar

100 habilidad física: México se prepara para regresar a Netflix con una segunda temporada, una noticia que seguramente emocionará a quienes disfrutan de las competencias en las que los participantes deben demostrar su fuerza, resistencia y habilidades para superar diferentes retos.

El reality, que reúne a personas dispuestas a llevar sus capacidades físicas al límite, tendrá una nueva entrega en la que los desafíos volverán a ser los protagonistas. Sin embargo, en esta ocasión hay una noticia que podría interesar especialmente a quienes alguna vez se imaginaron dentro de la competencia.

X: kmiret

Y es que el regreso del programa no solamente significa que los espectadores podrán disfrutar de nuevos episodios, sino que también habrá una oportunidad para quienes quieran dejar de ver los retos desde casa y vivir la experiencia como participantes.

Netflix confirma segunda temporada de 100 habilidad física: México

Después de su primera entrega, 100 habilidad física: México tendrá una segunda temporada, por lo que nuevamente se buscará reunir a un grupo de personas que estén dispuestas a enfrentarse a pruebas que pondrán a prueba sus capacidades físicas.

Uno de los principales atractivos de este reality es que los competidores deben demostrar de qué son capaces a través de diferentes desafíos, en los que la fuerza y la resistencia tienen un papel importante.

X: kmiret

Para esta nueva entrega, Netflix busca reunir a 100 participantes que quieran enfrentarse a los retos del programa y demostrar sus habilidades frente a los demás competidores.

La confirmación llegó acompañada de un video publicado en las cuentas oficiales de la plataforma, en el que se dio a conocer que el público tendrá la oportunidad de intentar formar parte de la siguiente temporada.

"Pidieron otra temporada de ‘Habilidad Física 100: México’. Pero ¿están listos para vivirla? Regístrate para participar y ser uno de los 100".

x: thrstyoon

¿Cómo participar en la segunda temporada de 100 habilidad física: México?

Si alguna vez has pensado que podrías superar los desafíos de 100 habilidad física: México, esta podría ser tu oportunidad de intentarlo, ya que Netflix abrió el registro para las personas interesadas en participar en la nueva temporada.

La convocatoria fue anunciada el pasado 16 de octubre y está dirigida a quienes quieran demostrar su fuerza, resistencia y habilidades físicas en los retos que forman parte del reality.

Para facilitar el proceso, la plataforma habilitó una página de internet en la que los aspirantes pueden consultar la información relacionada con el casting y comenzar su inscripción.

Quienes estén interesados en formar parte de la competencia deberán realizar su registro por internet. Estos son los pasos que deben seguir:

Ingresar al sitio oficial www.100mxcasting.com

Leer la información disponible y revisar las condiciones para participar.

Completar el registro siguiendo las indicaciones que aparecen en la página.

Mantenerse pendiente de los avisos relacionados con el casting y el proceso de selección.

Otra manera de acceder al sitio es mediante el código QR que Netflix compartió en su publicación de Instagram, el cual dirige a la página de inscripción.

Es importante mencionar que registrarse no garantiza que una persona sea seleccionada para participar en el reality, ya que los aspirantes tendrán que pasar por el proceso de casting correspondiente.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 100 habilidad física: México?

Aunque el regreso de 100 habilidad física: México ya es una realidad, los seguidores del programa todavía tendrán que esperar para conocer cuándo podrán disfrutar de los nuevos episodios.

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado una fecha oficial de estreno para la segunda temporada y tampoco ha informado cuándo comenzarán las grabaciones.