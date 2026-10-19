Murió Sahara Ray, modelo y exnovia de Justin Bieber, a los 34 años

Sahara Ray, modelo australiana que ganó popularidad por su trabajo en la moda y por haber mantenido una relación sentimental con Justin Bieber, murió a los 34 años. La noticia ha llamado la atención debido a que la también empresaria se había convertido en madre recientemente y años atrás había hablado sobre los problemas de salud que enfrentaba.

A lo largo de su carrera, la australiana consiguió hacerse de un lugar en el mundo del modelaje, pero también aprovechó su popularidad en redes sociales para emprender su propio negocio de trajes de baño.

IG: Sahara Ray

Aunque muchos la recuerdan por las fotografías que protagonizó junto al cantante canadiense durante unas vacaciones, Ray también había construido una carrera por su cuenta y tenía una historia familiar relacionada con el surf.

¿De qué murió Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber?

Fue a través de TMZ que se confirmó la muerte de Sahara Ray, luego de que sus familiares compartieran información sobre los últimos momentos de la modelo, quien perdió la vida a los 34 años.

De acuerdo con lo señalado por sus seres queridos, la australiana se encontraba internada en un hospital cuando ocurrió su fallecimiento. Además, explicaron que no estuvo sola, ya que sus familiares permanecieron a su lado.

IG: Sahara Ray

“Falleció anoche, rodeada de su familia, en el hospital. Era muy querida“, dijo la familia al medio citado, sin revelar la causa de su muerte.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre los problemas de salud que pudo haber presentado antes de morir, ni cuánto tiempo llevaba hospitalizada.

La noticia también ha generado preguntas debido a que, tiempo atrás, la modelo había contado que padecía una enfermedad que llegó a afectar su movilidad.

Sin embargo, no existe información que confirme que dicho padecimiento haya provocado su fallecimiento, por lo que hasta ahora se desconoce la causa de su muerte.

¿Quién era Sahara Ray y cómo fue su relación con Justin Bieber?

Dentro del mundo de la moda, Sahara Ray comenzó a destacar por sus trabajos como modelo, especialmente en campañas relacionadas con trajes de baño y ropa de playa.

Su presencia en Instagram también fue importante para su carrera, pues consiguió reunir a una gran cantidad de seguidores interesados en sus fotografías y proyectos. Esto le permitió dar otro paso profesional y lanzar su propia marca de trajes de baño.

Sin embargo, uno de los momentos que más atención atrajo sobre su vida personal ocurrió en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái.

En aquel momento, las imágenes de ambos comenzaron a circular en medios internacionales de espectáculos, lo que hizo que muchas personas se interesaran por la relación sentimental que mantenían.

El romance con el intérprete de "Sorry" no fue el único que llamó la atención de la prensa, pues anteriormente Sahara Ray también había sido relacionada con Cody Simpson, cantante originario de Australia.

IG: Sahara Ray

Por otra parte, la modelo creció en una familia cercana al mundo del deporte, ya que su padre es Tony Ray, un reconocido surfista australiano.

¿Qué enfermedad tenía Sahara Ray?

Además de su trabajo y sus relaciones sentimentales, Sahara Ray llegó a hablar públicamente sobre una situación complicada que enfrentaba con su salud.

En 2024, la modelo reveló que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad poco frecuente que afecta los nervios y puede ocasionar problemas para mover diferentes partes del cuerpo.

Este trastorno ocurre cuando las defensas del organismo atacan por error al sistema nervioso, lo que puede provocar debilidad muscular y, en los casos más graves, parálisis.

De acuerdo con TMZ, Ray también había sufrido un accidente automovilístico grave, tras el cual quedó parcialmente paralizada.

Aunque se conoce que la australiana enfrentó estos problemas de salud, sus familiares no han explicado si alguno de ellos tuvo relación con su muerte.