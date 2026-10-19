Alex Bisogno pide que no le hablen más de la hija de Daniel Bisogno

Alex Bisogno reveló que les pidió a su padre y a su hermana que ya no le hablen de Michaela, la hija de su fallecido hermano, Daniel Bisogno.

La declaración de Alex llama la atención porque, en el pasado, expresó públicamente el cariño que siente por su sobrina e incluso habló de una reconciliación con Cristina Riva Palacio, madre de la niña. Sin embargo, las diferencias familiares volvieron a marcar la relación y, actualmente, el conductor no contempla un acercamiento con Michaela.

¿Por qué Alex Bisogno pidió que no le hablen de Michaela?

Alex Bisogno pide que no le hablen más de su sobrina. @alexbbisogno

El pasado fin de semana desde la Casa del Indio Fernández, donde se le colocó una ofrenda al conductor fallecido, Alex explicó que tomó la decisión de pedirle a su familia que evitara hablarle de Michaela porque la situación que atraviesa le provoca dolor.

De acuerdo con sus declaraciones, el conductor considera difícil recibir noticias de la niña con la que ya no mantiene una relación cercana.

No, no, lo platicaba yo con mi papá y con mi hermana; lamentablemente ya lo de Michaela ya nada, o sea, no va a ser un tema… yo creo que no van a haber novedades hasta que ella sea mayor de edad, simplemente”, dijo.

Su postura refleja el distanciamiento que existe actualmente entre él y la hija de Daniel Bisogno. Aunque no significa necesariamente que haya dejado de sentir cariño por ella, sí deja claro que, por ahora, prefiere mantener una separación y evitar conversaciones que le recuerden el conflicto.

Alex también señaló que no esperaba retomar el contacto hasta que Michaela cumpliera 18 años, momento en el que, según su postura, ella podría decidir si desea buscarlo.

Ella tiene, va a cumplir 11 años si no me equivoco, porque es un poquito más chiquita que mi sobrino, pero yo ya le pedí incluso a mi papá, a mi hermana que ya no me la mencionen porque también es una tortura para mí que me digan que fueron a verla, que la niña va a bailar, que va a estar en un festival y son cosas en las que yo no puedo participar”, agregó.

Esa declaración dejó ver que el distanciamiento no se limita a una discusión pasajera, sino que se ha convertido en una situación familiar complicada que podría prolongarse durante varios años.

Para mí es muy triste y yo ya no quiero saber más”, aseveró.

Distanciamiento entre Alex Bisogno y su sobrina

Uno de los principales factores detrás de la ruptura son las diferencias entre Alex Bisogno y Cristina Riva Palacio, expareja de Daniel y madre de Michaela.

A lo largo de los últimos años, Alex ha hablado públicamente de los desacuerdos que mantiene con Cristina y ha cuestionado algunas de sus decisiones. También ha señalado que ciertos comentarios y acusaciones contribuyeron a deteriorar la relación entre ambos.

De hecho, durante la misma plática con medios, Alex confesó:

El problema es que desde que Daniel vivía, hace muchos años yo ya tenía conflictos con la ex mujer de Daniel, esto porque yo, naturalmente y porque así es mi personalidad, siempre he sido el defensor de mi familia ante cualquier cosa; yo veía injusticias y me peleaba con la mujer de Daniel, le hacía groserías a mi mamá o a mi papá y yo los defendía; yo siempre tuve un problema, aunque tratábamos de llevarla por la paz, siempre tuvimos conflicto".

El conflicto también alcanzó a Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, después de que Alex cuestionara públicamente la manera en que se abordaron algunos señalamientos relacionados con él y con la familia de su hermano.

La controversia incluyó versiones sobre objetos personales y bienes que pertenecieron a Daniel Bisogno. Alex rechazó algunos de los señalamientos y defendió su postura.

Ahora que muere Daniel, ella sacó el cobre tratando de proteger; está bien por la niña, tratando de llevar un control por lo que su papá dejó para la niña, pero claramente los problemas que teníamos desde antes explotaron con más intensidad cuando murió Daniel y ella habló muy mal de mí, se apoyó en la ex jef de Daniel para hablar mal de mí, para calumniarme; le mintió, le dijo cosas de mí y al final pues eso terminó por romper la relación”, sentenció.

Polémica con Cristina Riva Palacio

Alex Bisogno pide que no le hablen más de su sobrina. @alexbbisogno

La muerte de Daniel Bisogno, ocurrida el 20 de febrero de 2025, marcó un momento especialmente difícil para sus familiares. Sin embargo, también hizo más visibles las diferencias que ya existían entre algunos de ellos.

En julio de 2025, Alex aseguró que había logrado reconciliarse con Cristina y que había podido ver a Michaela. En ese momento, sus declaraciones apuntaban a una posible recuperación de la relación familiar.

No obstante, el acercamiento no se mantuvo. En declaraciones posteriores, Alex volvió a hablar del distanciamiento y explicó que llevaba meses sin convivir con su sobrina.

La situación muestra que, aunque hubo un intento de acercamiento, las diferencias no quedaron resueltas de manera definitiva.

La herencia de Daniel Bisogno

Alex Bisogno pide que no le hablen más de su sobrina. @bisognodaniel

Otro de los temas que ha rodeado la polémica es el patrimonio que dejó el conductor tras su fallecimiento.

Alex ha hablado públicamente sobre la sucesión de los bienes de su hermano y ha señalado que Daniel no habría dejado un testamento formal.

Cuando una persona fallece sin un testamento válido, la distribución de sus bienes debe resolverse mediante el procedimiento sucesorio correspondiente.

En este contexto, Michaela, como hija de Daniel, tiene derechos hereditarios conforme a la legislación aplicable, reconoció Alex.

No hay un heredero, digamos, designado por Daniel, pero en automático su hija es la heredera. Y eso me parece que es lo justo”, expresó.

En tanto, insistió en que el beneficio corresponde únicamente a la menor: