Regresa apoyo al cine mexicano; se incluyó a plataformas digitales

En la Cámara de Diputados se aprobó la Ley Federal de Cine, avalando reformas en derechos de autor y está encaminada a impulsar el desarrollo de la industria cinematográfica.

Fue aprobada por unanimidad de 466 votos en lo general y por 462 en lo particular, y enseguida fue remitida al Senado.

Con esto se prevé regresen los apoyos económicos a ese tipo de creaciones artísticas, mismos que fueron eliminados el sexenio pasado.

Se moderniza la legislación para incluir formatos digitales, establecer obligaciones de las plataformas digitales y para proteger a los profesionales del doblaje.

La oposición sostuvo que los recursos estarán en papel, pero no están garantizados, ya que se aprobó que “estarán sujetos a disponibilidad presupuestal” y además anticiparon posibles conflictos en tratados internacionales.

El contenido de la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 12 de marzo pasado destaca la creación del programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine), que será administrado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) con recursos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También se busca acatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que en 2023 declaró que fue inconstitucional la eliminación de ese fideicomiso, se violó el derecho a la cultura y el principio de reserva de ley, pues era facultad exclusiva del Poder Legislativo.

Incluso las plataformas digitales estarán obligadas a ofrecer secciones relevantes y permanentes para difundir obras mexicanas en su catálogo.

Se reconocen los derechos de autores, intérpretes y participantes, con obligación de cumplir leyes laborales, de derechos de autor y ética en uso de inteligencia artificial.

Se establece que las obras producidas por mexicanos o en coproducciones internacionales tendrán al menos 20% de derechos patrimoniales mexicanos y deberá tener equilibrio en personal creativo, técnico; los derechos serán susceptibles de reducción a 10%, si es de interés cultural con mayoría mexicana en roles clave.

La ley amplía su ámbito a obras audiovisuales, como series narrativas, excluyendo noticieros, entretenimiento, deportes y publicidad, distinguiendo plataformas sin responsabilidad editorial.

En cuanto a las salas de exhibición se establece una cuota mínima de 10% del tiempo total de exhibición para obras nacionales, semanalmente.

También prevé que deben establecerse horarios equitativos y un mínimo de 14 días de exhibición, el doble de los siete días que existen en la ley vigente y establece que habrá fomento a espacios alternativos, con al menos 30% de exhibición nacional, mediante estímulos para adecuación y equipamiento.

“Hoy se corrige la tendencia del desprecio de la cultura que marcó el gobierno anterior, el primer gobierno de Morena, que sistemáticamente redujo dinero para la cultura y donde los apoyos al cine dieron drásticas reducciones”, expuso el diputado Gibrán Ramírez, de Movimiento Ciudadano (MC).

El diputado panista Omar Antonio Borboa Becerra alertó que el Fideicomiso extinto daba estabilidad financiera y ahora habrá un modelo sujeto al presupuesto anual, es decir, a la voluntad política de cada presupuesto de cada año.

“Y hay que decirlo con claridad. No se pueden ampliar los derechos sin tener más financiamiento. Legislar sin presupuesto es generar expectativas que no se van a cumplir”, explicó.