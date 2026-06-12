Regina Blandón causa debate por apoyo a madres buscadoras desde el interior del Estadio

La actriz mexicana Regina Blandón causó debate por su apoyo a las madres buscadoras desde el interior del Estadio Ciudad de México, en el partido de inauguración del Mundial 2026.

Blandón acudió al encuentro entre México y Sudáfrica y publicó fotos de su estancia en el antes llamado Estadio Azteca.

La mexicana dejó ver que había ido, sí, por la emoción del fútbol, pero también desde su posición social por los miles de desaparecidos en México.

Lo anterior, le valió críticas debido a que algunos señalaron falta de congruencia por lo que había escrito y dejado ver en su cuenta de Instagram.

Regina Blandón apoya a madres buscadoras desde el Estadio

Regina Blandón en la inauguración del Mundial. Especial

Regina Blandón publicó dos fotografías en donde se ve al interior del Estadio Ciudad de México, muy cerca de la cancha.

En la primera fotografía posó de espaldas con una chamarra negra en donde se lee:

En México existen madres buscadoras”.

En tanto, en la segunda imagen se le ve sosteniendo otra chamarra que dice:

México, 133 mil desaparecidos”

La actriz acompañó las fotografías con un mensaje que inició con la frase: “No pedimos que dejen de ver el futbol. Pedimos que no dejen de vernos”.

En su texto también dejó ver que le gustaba y emocionaba mucho el Mundial, como a su familia, pero también estaba indignada por lo que pasa en México.

Me gusta el futbol. Mi familia siempre ha sido futbolera. Este Mundi4l en México me emociona y me indigna al mismo tiempo. Quiero celebrar y no al mismo tiempo. No creo que se cancelen mutuamente, la emoción y la indignación, es nomás aceptar honestamente que siento ambas cosas. Ayer y hoy (y desde hace años y años) las madres buscadoras marcharon por Tlalpan con palas y fotos de sus desaparecidxs (más de 130mil en este país). Creo que podemos celebrar los goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”, escribió.

Blandón etiquetó en su publicación a colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Debate entre usuarios de redes sociales

La publicación de Regina Blandón provocó un intenso debate entre los usuarios de redes sociales, pues, mientras unos dieron su apoyo a la actriz y reconocieron su crítica social, otros señalaron que tenía falta de congruencia.

Algunos mensajes de apoyo fueron:

Gracias por compartir esto.

Bravo, Regina.

Un mundial muy agridulce.

Nunca decepcionas.

Gracias por hablar de esto.

Gracias por darle visibilidad.

Tirand o verdades siempre.

En tanto, los críticos señalaron:

Pero estás en el partido, ¿no? Muy contradictorio.

Cómo hacer que todo se trate de ti.

¿Por qué no estabas afuera con el colectivo? Revolucionaria en redes.

Lucrando con dolor ajeno, pero adentro del estadio.

Hubieras donado lo que te costó la entrada.

Hipocresía desde tu privilegio.

Si apoyaras a las madres buscadoras estarías con ellas en su manifestación.

Apoya siempre, no solo cuando se te dé el foco. En fin.

Una actriz con crítica social

Además de su trabajo como actriz, Regina Blandón se ha convertido en una figura pública reconocida por expresar posturas sobre temas sociales. Habla abiertamente sobre feminismo, violencia de género, derechos reproductivos, diversidad sexual y lenguaje inclusivo, lo que también le genera constantemente críticas en redes sociales por parte de sectores que no coinciden con sus opiniones.

Su crítica social suele centrarse en cuestionar la normalización de problemas como la violencia contra las mujeres, la desigualdad y la falta de empatía hacia grupos vulnerables.

Uno de los temas con los que más se le ha relacionado es el apoyo a las madres buscadoras, mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en México y que han formado colectivos para localizar personas y exigir verdad y justicia.