Adiós al glamour británico: Léa Seydoux habló sobre la “americanización” en las películas de James Bond y cómo no tiene interés en “elegir” a su sucesora como chica Bond.

La actriz francesa conquistó el corazón del agente secreto interpretado por Daniel Craig en dos entregas de la serie; sin embargo, ha pasado página en el tema, asegurando que le tiene sin cuidado quién tomará su relevo como la próxima protagonista femenina del universo 007.

Luego de que los históricos productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieran el control que su familia sostuvo durante décadas, para Seydoux, este traspaso de poder marca el fin de una identidad muy definida y el arranque de una etapa completamente distinta, a la que no dudó en calificar como una franquicia que "se volvió estadounidense".

Léa Seydoux en James Bond MGM Studios

“No me importa quién será el siguiente James Bond”

En un podcast grabado antes del anuncio de Robert Pattinson como James Bond, Léa Seydoux dejó claro que ella no estaba interesada en las quinielas sobre el siguiente actor que interpretaría al agente secreto; por el contrario, sus palabras, entre risas, marcaron punto a la conversación:

Me da igual, chicos. ¿Cómo podría importarme?

En este mismo contexto, surgió la pregunta obligada para cualquiera que haya llevado el título de "chica Bond" en su currículum: ¿quién debería ser la elegida para acompañar al nuevo 007 en la gran pantalla?

La actriz de 41 años soltó una carcajada genuina y respondió con total sinceridad, diciendo que “no le importa". Con una naturalidad desarmante, cuestionó por qué habría de preocuparle quién ocupe ese lugar en esta nueva etapa, dejando claro que su vínculo emocional y profesional con la franquicia pertenece al pasado.

Robert Pattinson como James Bond Amazon MGM Studios

“James Bond se volvió estadounidense”

Detrás de la aparente indiferencia de la actriz hacia el casting femenino existe una lectura mucho más profunda sobre la transformación estructural que vive el personaje creado por Ian Fleming.

Durante más de sesenta años, las películas del agente 007 mantuvieron un sello artesanal muy particular gracias a Eon Productions y al control férreo de la familia Broccoli, quienes custodiaban la esencia británica del héroe incluso cuando el financiamiento provenía de grandes estudios norteamericanos.

Con la toma de control por parte de Amazon MGM Studios sobre la propiedad intelectual y las decisiones creativas, ese equilibrio histórico cambió de raíz.

Para Léa Seydoux, el diagnóstico es claro y directo: la saga ha entrado en una nueva era en la que "se volvió estadounidense":

Se convirtió en una producción estadounidense. Pero estoy segura de que la película será muy buena porque la dirige Denis Villeneuve, que es un director muy talentoso. Estoy segura de que hará algo increíble.

Aunque la actriz no entró en tecnicismos, dejó entrever que el paso de una gestión familiar europea a un gigante tecnológico y de entretenimiento con sede en Estados Unidos inevitablemente modifica la sensibilidad, los tiempos de producción y la mirada cultural desde la cual se construye el mito del espía más famoso del cine.

Sus palabras resuenan con fuerza justo cuando la industria digiere el anuncio oficial de Robert Pattinson como el séptimo rostro del legendario espía al servicio de Su Majestad.

Léa Seydoux en James Bond MGM Studios

Barbara Broccoli y Michael G. Wilson fueron los arquitectos de la exitosa reinvención de James Bond protagonizada por Daniel Craig, apostando por un tono más crudo, vulnerable y cinematográfico que culminó con un desenlace inédito para el personaje.

Seydoux ya había confesado anteriormente que sintió una profunda tristeza cuando se enteró de la venta y del cambio de mando de los derechos de la franquicia.

No hay que olvidar que en Sin tiempo para morir, Seydoux interpretó no solo al interés amoroso del agente secreto, sino también a la madre de la hija de ambos, la pequeña Mathilde.

El sacrificio final de Bond para salvar la vida de Madeleine y de su hija selló el arco narrativo más emotivo de toda la saga. La imagen final de Seydoux conduciendo junto a Mathilde por la costa italiana mientras le promete contarle la historia de "un hombre llamado Bond, James Bond" representa el cierre perfecto para una etapa irrepetible.