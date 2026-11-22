Raphael tenía previsto cantar la noche del sábado 21 de noviembre en el Coliseum de A Coruña, en España. Parte del público ya estaba dentro del recinto cuando se anunció por los altavoces que el concierto quedaba cancelado por “indisposición del artista”. El aviso llegó poco antes de la hora en la que el intérprete de “Mi gran noche” debía subir al escenario.

El cantante de 83 años sintió un malestar en los minutos previos al espectáculo. Según la información difundida sobre lo ocurrido, recibió atención médica cerca de media hora antes del inicio. Más tarde fue trasladado en ambulancia al hospital Quirón, de acuerdo con fuentes citadas por ¡HOLA!.

José Jorge Carreón / Ocesa

Raphael confirma que recibió el alta médica

Este domingo 22 de noviembre, el intérprete publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para contar cómo se encontraba después de pasar la noche en el hospital. En el mensaje confirmó que había recibido el alta esa misma mañana y que se sentía “mucho mejor”.

“Quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto”.

José Jorge Carreón / Ocesa

Tras explicar por qué se quedó en observación, el cantante se refirió al resultado de las valoraciones que le hicieron antes de salir del hospital.

“Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien”.

¿Qué dijo Raphael sobre el concierto que canceló?

En su publicación, el artista también se dirigió a las personas que ya habían llegado al Coliseum para verlo. Les explicó que, por cómo se sentía en ese momento, tuvo que cancelar la presentación y lamentó que el encuentro se suspendiera cuando el público ya estaba en el recinto.

“Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecíais”.

IG: raphaelnet_com

Durante las horas que siguieron a la cancelación, sus seguidores le enviaron mensajes para preguntarle cómo estaba y desearle una pronta recuperación. El cantante les respondió en el mismo comunicado, que cerró con un agradecimiento.

“Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien”.

¿Cuándo está previsto el próximo concierto de Raphael?

La siguiente fecha de la gira Raphaelísimo está prevista para el sábado 28 de noviembre en Málaga, al sur de España, si el intérprete retoma su agenda según lo programado. El espectáculo reúne canciones de distintas etapas de su carrera, entre ellas “Escándalo” y “Mi gran noche”, además de temas de Ayer... aún, el álbum que lanzó en 2024.

Con esa gira, el cantante se reencontró con su público después de una pausa por motivos de salud. En diciembre de 2024, durante un ingreso en Madrid en el que inicialmente se descartó un ictus, recibió el diagnóstico de un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo.

IG: elhormiguero

En aquella ocasión, permaneció diez días en el hospital para recibir tratamiento. Después continuó con atención ambulatoria y guardó reposo durante varios meses. En abril de 2025 dijo que se encontraba “muy bien” y, en junio de ese mismo año, volvió a los escenarios.