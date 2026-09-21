Stephen King tiró Carrie a la basura, ¿cómo terminó convirtiéndose en su primer gran éxito?

Antes de vender millones de libros, Stephen King estuvo a punto de abandonar la historia que abriría las puertas de su carrera. Las primeras páginas de Carrie terminaron arrugadas en un bote de basura y pudieron quedarse ahí. Pero, ¿qué pasó y por qué ahora es todo un éxito?

¿Por qué Stephen King tiró Carrie a la basura?

A principios de los años 70, King todavía no vivía de sus novelas. Trabajaba como profesor de inglés en Maine, escribía en su tiempo libre y vendía algunos relatos mientras él y Tabitha King intentaban mantener a su familia.

La idea de Carrie comenzó con una escena situada en las duchas de una escuela. King conocía ese espacio porque había trabajado como conserje y quedó intrigado al descubrir algunas diferencias entre los vestidores de hombres y mujeres.

A esa experiencia sumó un artículo que había leído sobre telequinesis y la posibilidad de relacionarla con adolescentes. De ahí surgió la idea de una joven que descubre poderes mientras enfrenta el acoso de sus compañeros.

King comenzó a escribir, pero el proyecto no lo convenció. Después de completar apenas tres páginas a espacio sencillo, las arrugó y las arrojó a la basura.

El escritor consideraba que no conocía lo suficiente sobre las adolescentes para construir al personaje. Tampoco quería dedicar semanas a desarrollar una historia que no le gustaba y que, según pensaba entonces, tendría pocas posibilidades de vender.

Carrie White estuvo a punto de quedarse en esas tres páginas.

Carrie fue la primera novela publicada de Stephen King y el libro que impulsó su carrera como escritor. Amazon

Tabitha King rescató las páginas de Carrie y lo convenció de continuar

Tabitha King encontró las hojas mientras vaciaba el bote de basura, retiró los restos de ceniza que tenían, las alisó y comenzó a leer.

Cuando King regresó a casa, su esposa le dijo que quería conocer el resto de la historia. Él le explicó una de sus principales dificultades para continuar y Tabitha se ofreció a ayudarlo con la perspectiva femenina que necesitaba para desarrollar a los personajes.

King retomó entonces el proyecto y comenzó a construir a Carrie utilizando también recuerdos de dos jóvenes que había conocido durante su etapa escolar.

La historia dejó de ser una pequeña idea sobre telequinesis y comenzó a crecer hasta alcanzar la extensión de una novela.

Para cuando había escrito unas 50 páginas, King comenzó a cambiar su opinión sobre aquel proyecto que inicialmente había desechado.

Stephen King estuvo a punto de abandonar Carrie antes de que la novela impulsara su carrera como escritor. IG stephenking

Carrie pasó de la basura a ser la primera novela publicada de Stephen King

Terminar el libro todavía no garantizaba que King pudiera vivir de la escritura. El paso que comenzó a cambiar su situación llegó cuando Doubleday aceptó Carrie y preparó su publicación.

La novela salió a la venta el 5 de abril de 1974 y se convirtió en la primera obra larga de Stephen King que llegaba a las librerías.

Carrie seguía a una adolescente rechazada por sus compañeros y controlada en casa por su madre, quien descubre que posee poderes telequinéticos. El acoso que enfrenta termina por alcanzar su punto máximo durante el baile escolar.

Sin embargo, publicar su primera novela no convirtió de inmediato a King en el escritor millonario que llegaría a ser. El autor continuaba trabajando como profesor y ya había firmado un contrato para seguir enseñando durante el ciclo escolar de 1973 a 1974.

Sissy Spacek protagonizó la adaptación de Carrie que Brian De Palma llevó al cine en 1976. IMDb

Los derechos de Carrie cambiaron la vida de Stephen King

Después de la publicación, Signet Books adquirió los derechos para lanzar Carrie en edición de bolsillo. La operación alcanzó los 400 mil dólares, según recordó el propio King años después.

El escritor no recibiría todo el dinero. El acuerdo que tenía con Doubleday establecía que esa cantidad debía repartirse, pero su parte seguía siendo suficiente para modificar la situación económica de su familia y permitirle concentrarse en escribir.

King recordó que recibió la noticia mediante una llamada de su editor, Bill Thompson. Después intentó localizar a Tabitha para contarle lo ocurrido, pero ella había salido de casa.

Mientras esperaba que regresara, salió a buscarle un regalo por el Día de las Madres. Terminó comprando un secador de cabello. Cuando finalmente pudo contarle que los derechos de Carrie habían sido vendidos, ambos comprendieron cuánto había cambiado su situación.

El éxito de la edición de bolsillo ayudó a impulsar la carrera de King y Carrie terminó vendiendo millones de ejemplares con el paso de los años.

Stephen King convirtió Carrie en su primera novela publicada después de estar a punto de abandonar la historia. IG stephenking

Carrie pasó de la basura al cine en menos de cinco años

En 1976, apenas dos años después de la publicación del libro, el director Brian De Palma llevó Carrie a los cines con Sissy Spacek como protagonista.

La adaptación convirtió momentos del libro en imágenes que quedaron asociadas con la historia, entre ellas el baile escolar en el que Carrie es humillada frente a sus compañeros antes de utilizar sus poderes.

La película también llevó a Carrie a un terreno poco habitual para el cine de terror de aquella época. En los premios Oscar de 1977 recibió dos nominaciones en categorías de actuación.

Sissy Spacek compitió como Mejor Actriz por interpretar a Carrie White, mientras que Piper Laurie, quien dio vida a su madre Margaret White, fue nominada como Mejor Actriz de Reparto.