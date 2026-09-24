¿Qué universos de Marvel desaparecieron antes de Avengers: Doomsday?

El reestreno en cines de Avengers: Endgame Encore sacudió el panorama del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Los estudios añadieron secuencias inéditas que preparan el terreno de forma definitiva para la esperada cinta Avengers: Doomsday.

Las nuevas escenas poscréditos proyectadas al final de la versión extendida desatan el caos multiversal frente a los ojos de los espectadores. Las pantallas de las salas de cine muestran la erradicación total de varias realidades conocidas por los millones de fanáticos de los cómics y de la pantalla grande.

El póster oficial de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

La amenaza de las Incursiones abandonó el terreno de las teorías de internet para materializarse como una catástrofe a escala masiva. Los escritores de la franquicia utilizaron estos minutos extra para borrar del mapa cinematográfico a versiones clásicas de personajes icónicos de Marvel Studios.

Las realidades eliminadas del mapa cinematográfico

Las alertas rojas dentro de la Agencia de Variación Temporal (AVT) confirmaron la erradicación de tres realidades muy específicas. La pantalla central marcó con el estado de "Destruido" a la Tierra-400083, hogar del Hulk interpretado por el actor Eric Bana en el largometraje estrenado durante el lejano año 2003.

El universo del Hulk de Eric Bana desapareció del mapa. Foto: Universal Pictures

El sistema informático también reportó la aniquilación absoluta de la Tierra-15886, el universo que albergó a Los 4 Fantásticos del polémico reinicio estrenado en 2015. Esta caída monumental cerró cualquier posibilidad de integrar a esta criticada iteración de héroes en el futuro de la extensa saga fílmica.

El universo de los 4 Fantásticos de 2015 ya desapareció. Foto: Fox / Disney

La purga masiva alcanzó de igual forma al terreno de la animación, eliminando sin piedad a la Tierra-82111. Esta línea temporal pertenecía a la Capitana Carter, la famosa variante heroica de Peggy Carter que protagonizó múltiples aventuras en la serie exclusiva de Disney Plus, What If...?.

La secuencia reveladora trasladó la cámara directamente al interior de las oficinas de la AVT. La acción arrancó cuando el agente Mobius llegó a su rutina laboral normal, caminando en silencio frente a un solemne retrato conmemorativo dedicado al dios del engaño, Loki.

El universo de la Agente Carter ya fue destruido. Foto: Marvel Studios

La paz de la jornada burocrática se quebró en cuestión de segundos. Mobius, junto al experto técnico Ouroboros (O.B.), detectó múltiples anomalías catastróficas parpadeando violentamente en el enorme panel de control principal de las misteriosas instalaciones ubicadas fuera del tiempo.

Pánico nuclear en las instalaciones de la AVT

El veterano agente corrió hacia la estación del oficinista Casey para exigir un reporte inmediato de los daños estructurales del multiverso. La respuesta congeló a los presentes: una colisión directa e inminente amenazaba a la Tierra-10005, el mundo original de los X-Men de Fox, y a la misteriosa Tierra-1127.

"Detecto misiles", gritó Casey con el rostro desencajado frente a la inmensidad del choque interdimensional. Los monitores gigantes exhibieron a ambos planetas Tierra lanzando todo su arsenal nuclear para aniquilar a su contraparte antes del destructivo impacto definitivo.

La TVA presenciará las incursiones entre tierras de otros universos. Foto: Marvel Studios

El caos escaló a velocidades aterradoras mientras los frenéticos trabajadores de la agencia gritaban los conteos de bajas. Las alarmantes cifras saltaron rápidamente de una simple incursión aislada a cientos de eventos destructivos ocurriendo de manera simultánea en el tejido de la realidad.

"¡Ya son 100!", exclamó uno de los técnicos, seguido por un estruendoso "¡Son 3,000!". Esta última cifra resonó en las oscuras salas de cine como un amargo guiño a la mítica frase de despedida de la pequeña Morgan Stark dedicada a su padre Tony Stark.

Mobius presenciará la destrucción de los univeros. Foto: Marvel Studios

La letal catástrofe superó cualquier protocolo de contención diseñado por la corporación temporal. Mobius observó la desintegración de las líneas del tiempo con una mirada de total desamparo, paralizado ante el fin seguro de incontables vidas.

El cortometraje finalizó con una sentencia escalofriante lanzada por Ouroboros frente al deslumbrante destello de mundos moribundos: "El multiverso está colapsando". Este preludio oscuro y trágico anticipa el tono destructivo que dominará las carteleras globales con la inminente llegada de Avengers: Doomsday.