Cancelación de Carín León: Gustavo Adolfo Infante queda entre tumulto en Las Vegas y transmite en vivo

El periodista Gustavo Adolfo Infante quedó entre el tumulto en Las Vegas tras la cancelación del concierto de Carín León en Sphere, que estaba previsto para realizarse la noche del jueves 10 de septiembre del 2026.

De última hora, el cantante y compositor mexicano de música regional canceló su show, cuando sus fans ya lo esperaban en el gigantesco recinto de música y entretenimiento con forma de esfera ubicado en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Los fans en el Sphere por supuesto se mostraron molestos por la cancelación de Carín León, puesto que, además, el mismo artista comunicó que esa fecha se repondrá directamente, pero en septiembre de 2027.

Gustavo Adolfo Infante queda entre tumulto por cancelación de Carín León

Gustavo Adolfo Infante queda entre tumulto en Las Vegas. @gainfante

Luego de que informaron que el concierto de Carín León se había cancelado en Las Vegas, el periodista Gustavo Adolfo Infante realizó una transmisión en vivo para compartir los detalles.

En el clip, Gustavo Adolfo dejó ver la molestia de los fans que se encontraban en el lugar, mismos que reclamaban los gastos de vuelos, hoteles y boletos.

De acuerdo con el periodista, el anuncio de la cancelación del concierto ocurrió pocos minutos antes de la hora acordada para el inicio.

Tras la noticia, Infante dijo que buscó salir del inmueble ante el ambiente que se formó en las inmediaciones de Sphere.

Se acaba de cancelar el show de Carín León. Tenía que salir rápido porque si no va a ser un desastre”, dijo el conductor mientras caminaba entre los asistentes que abandonaban el lugar.

Gustavo Adolfo informó que la nueva función se reprogramó para el 15 de septiembre de 2027, esto, como era de esperarse, provocó reclamos entre quienes viajaron desde otras ciudades y países para asistir a la presentación.

De hecho, en el clip del periodista se escucha decir a una mujer todos los gastos que implicó el viaje a Las Vegas para ver al cantante.

Venimos desde lejísimos. O sea, vuelos, hotel. No mam..., nomás venimos para esto”, expresó.

Infante retomó el reclamo de la mujer y señaló que esa era la principal molestia del público.

Como dice una señora: su vuelo, hotel, y queremos venir a la noche. Exactamente”, comentó.

Fallas en aviones de Carín León no le permitieron llegar a Las Vegas

Gustavo Adolfo Infante queda entre tumulto en Las Vegas. @gainfante

A través de un comunicado de prensa el intérprete de temas como “Ahí estabas tu”, “No es por acá”, “Despídase bien”, se disculpó con su público y reveló la razón por la que no pudo llegar a su presentación.

El artista señaló que hubo fallas mecánicas en dos aviones, en los que viajaría, por lo que personal correspondiente no permitió el despegue de dichas aeronaves, esto para salvaguardar la seguridad tanto de él como de los demás tripulantes.

Esa información también fue compartida por Gustavo Adolfo Infante durante su transmisión en vivo y agregó lo que una de sus fuentes le había compartido:

Mis fuentes me informan que quiso rentar otro avión y que el otro avión falló”.

El presentador explicó que recibió reportes sobre la suspensión antes de que el recinto hiciera el anuncio. Dijo que esperó a tener una confirmación antes de hablar públicamente sobre el caso.

A las ocho con cinco minutos me lo informaron a mí, pero yo quise esperar, quise ser prudente, porque yo no podía hacer un anuncio de esta naturaleza sin tener una total confirmación”, explicó.

Asimismo, el conductor planteó que la suspensión representaría pérdidas para el intérprete de “Primera cita”, aunque evitó responsabilizarlo directamente.

Seguramente ni Carín quería esto, ni la gente quería esto”, afirmó.

Las disculpas del cantante por no presentarse en Sphere

Luego de la explicación de la falla en los aviones, por lo cual no pudo llegar a su show previsto en Sphere, Carín León reconoció las afectaciones para sus seguidores, muchos de ellos llegados desde México y distintas partes de Estados Unidos.

No les devuelvo su tiempo perdido, no les devuelvo tanta ilusión”, expresó.

León aseguró a los fans que sus boletos serán válidos para una nueva fecha, 15 de septiembre de 2027, y que si no pueden asistir podrán obtener un reembolso en el punto de compra durante los próximos 30 días.

Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos traían de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar”, escribió. “Gracias por su paciencia, por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar. Nos vemos muy pronto, mi gente”.

¿Cuáles son las próximas fechas de Carín León en Las Vegas?

Los conciertos de Carín León en Sphere iniciaron el 4 de septiembre, convirtiéndose en el primer artista latino en encabezar conciertos en ese lugar. Sus presentaciones continuaron el 5 y 6.

Tras el concierto cancelado el pasado 10 de septiembre, quedan las presentaciones del 11, 12 y 13 de septiembre.

En tanto, Carín recientemente anunció cuatro conciertos consecutivos en el Sphere de Las Vegas en septiembre de 2027.

Las fechas oficiales confirmadas para el próximo año son las siguientes:

Jueves 15 de septiembre de 2027: Fecha de reposición oficial del concierto cancelado del 10 de septiembre de 2026. Las entradas adquiridas para el show cancelado serán totalmente válidas para este día.

En tanto que las otras fechas son: