Lo que debes saber del concierto de Little Jesus en CDMX

Little Jesus está a punto de reencontrarse con sus seguidores en la Ciudad de México con una celebración especial: el décimo aniversario de Río Salvaje, uno de los álbumes más importantes de su trayectoria.

La presentación forma parte de una serie de espectáculos con los que la banda mexicana recuerda el disco que marcó un antes y un después en su carrera dentro de la escena independiente. Después de cinco presentaciones especiales en el Lunario del Auditorio Nacional, el grupo llevará esta fiesta a un escenario de mayor capacidad con Río Salvaje: El Último Baile.

Si planeas asistir, conoce los detalles del concierto, los precios de los boletos, las canciones que podrías escuchar y las alternativas para llegar al recinto.

Little Jesus se presentará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropólitan. IG thelittlejesus

¿Cuándo y dónde será el concierto de Little Jesus en CDMX?

Little Jesus se presentará el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. El espectáculo está programado para las 20:00 horas.

La agrupación eligió este recinto para continuar los festejos por los 10 años de Río Salvaje, producción que llegó al público en 2016 y que consolidó su identidad musical dentro de la escena independiente mexicana.

Antes de este encuentro, la banda realizó cinco conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional, con invitados distintos en cada fecha de la gira Little Jesus: Diez años de Río Salvaje. Debido a la respuesta de sus seguidores, el grupo anunció una nueva presentación en el Metropólitan, bajo el nombre de El Último Baile, como cierre de esta celebración.

De acuerdo con el anuncio de OCESA, esta será una nueva oportunidad para escuchar el álbum completo en vivo, además de diez canciones adicionales a manera de complacencias.

Los precios de los boletos para Little Jesus varían de acuerdo con la zona del Teatro Metropólitan. IG thelittlejesus

¿Cuánto cuestan los boletos de Little Jesus en el Teatro Metropólitan?

Los precios de los boletos para Little Jesus varían de acuerdo con la zona del Teatro Metropólitan. Las localidades tienen los siguientes costos de referencia:

Zona VIP: 2 mil 128 pesos

2 mil 128 pesos Preferente A: 2 mil 318 pesos

2 mil 318 pesos Preferente AA: 2 mil 046 pesos

2 mil 046 pesos Preferente B: mil 674 pesos

mil 674 pesos Preferente BB: mil 240 pesos

mil 240 pesos Balcón C: mil 364 pesos

mil 364 pesos Balcón D: 868 pesos

868 pesos Balcón E: 620 pesos

La localidad más económica corresponde a Balcón E, mientras que Preferente A tiene el precio más elevado de la lista.

Los boletos se comercializan a través de Ticketmaster y en las taquillas del Teatro Metropólitan. Es importante consultar la disponibilidad y los importes actualizados antes de realizar la compra, pues los precios pueden cambiar y no necesariamente incluyen los cargos por servicio.

Para evitar inconvenientes, se recomienda adquirir las entradas únicamente mediante los canales oficiales y evitar vendedores desconocidos o publicaciones de reventa en redes sociales.

Uno de los principales atractivos del concierto será la interpretación completa de Río Salvaje después de cinco fechas en el Lunario del Auditorio Nacional. IG thelittlejesus

¿Qué canciones tocará Little Jesus en su concierto de CDMX?

Uno de los principales atractivos del concierto será la interpretación completa de Río Salvaje, álbum que cumple una década desde su lanzamiento.

De acuerdo con la información difundida por OCESA, Little Jesus tocará las canciones de este material en el orden del disco y agregará diez temas más a manera de complacencias. La agrupación también adelantó que esta presentación tendrá un repertorio diferente al de sus cinco fechas anteriores en el Lunario.

Como referencia, durante su presentación del 7 de noviembre, la banda interpretó el siguiente setlist. Aunque podría dar una idea de lo que escuchará el público el próximo 14 de noviembre, no está confirmado para esta nueva fecha:

Nuevos Amigos

La Magia

Niña Bien

La Luna

Golden Choice

Trágame Tierra

Nuevo México

Río Salvaje

TQM

Tierra Llamando a Sant

Cabras

Gracias por Nada

Otro detalle especial de esta celebración es que Río Salvaje tuvo su primera edición en vinil como parte de los festejos por su décimo aniversario.

Little Jesus es una agrupación originaria de la Ciudad de México que surgió en 2012. IG thelittlejesus

¿Quiénes son Little Jesus y cómo se convirtió en una banda referente del indie mexicano?

Little Jesus es una agrupación originaria de la Ciudad de México que surgió en 2012. Su propuesta combina indie rock y pop alternativo, con sonidos electrónicos, guitarras y letras que abordan temas como el amor, el desamor y la nostalgia.

La banda está integrada por Santiago Casillas, voz; Juan Manuel «Truco» Sánchez Rucobo, batería; Fernando «Poni» Bueno, guitarra; Arturo «Chimo» Vázquez-Vela, teclados, y Carlos «Charls» Medina, bajo.

Su trayectoria discográfica comenzó con Norte, en 2013. Tres años después llegó Río Salvaje, producción que amplió su propuesta musical y fortaleció su presencia dentro de la escena independiente mexicana.

Posteriormente publicaron Disco de Oro (2019) y El Show Debe Continuar (2024), materiales que muestran la evolución de su sonido.

La celebración de Río Salvaje representa una oportunidad para recordar una de las etapas más importantes de Little Jesus. IG thelittlejesus

¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan para el concierto de Little Jesus?

El Teatro Metropólitan se encuentra en avenida Independencia número 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Para llegar en transporte público, una de las alternativas es utilizar el Metro Juárez, de la Línea 3. También se puede llegar desde la estación Hidalgo, que conecta con las líneas 2 y 3.

Otra opción es utilizar el Metrobús y bajar en las estaciones Juárez o Hidalgo para después caminar hacia el recinto.

Quienes prefieran trasladarse en automóvil pueden considerar que el acceso al teatro se encuentra por las avenidas Juárez y Balderas. Sin embargo, es recomendable salir con anticipación, pues el tránsito en el Centro de la ciudad puede complicarse durante los días de concierto.

El Teatro Metropólitan cuenta con algunas restricciones de acceso. Entre ellas destaca la prohibición de ingresar con cámaras fotográficas profesionales, cámaras de video, grabadoras, alimentos, bebidas y mochilas.

Antes de salir de casa conviene consultar las indicaciones del recinto y revisar las condiciones de acceso para evitar contratiempos.

La celebración de Río Salvaje representa una oportunidad para recordar una de las etapas más importantes de Little Jesus y reencontrarse con las canciones que dieron identidad a este álbum. Para sus seguidores, será también una noche especial en la historia de la agrupación y de la música independiente mexicana.