¿Quién es quién en “Atrápelo quien pueda”? Jaime Camil y Natalia Téllez protagonizan esta comedia

¿Te gustan las comedias románticas? Jaime Camil y Natalia Téllez llegan a la pantalla grande con “Atrápelo quien pueda”, una nueva película mexicana que promete conquistar al público con una historia de amor, familia y segundas oportunidades.

Pero ¿de qué trata esta cinta y quiénes son los actores que darán vida a sus personajes? Te contamos todo sobre esta producción que llegará a los cines de México.

¿De qué trata “Atrápelo quien pueda”?

Esta nueva película está dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Pineda Ulloa, quien también ha estado detrás de otros proyectos como “Familia a la deriva” y “Es por su bien”.

La historia sigue a Diego, un padre viudo que se dedica a cuidar de sus dos hijos. Sin embargo, su vida da un giro cuando su hija Marina decide crearle un perfil para que pueda tener citas, encontrar el amor y dejar de estar solo.

Así comienza esta comedia romántica mexicana que aborda las relaciones familiares y la posibilidad de volver a enamorarse.

“Atrápelo quien pueda”: ¿cuándo se estrena en cines?

“Atrápelo quien pueda” llegará a las salas de cine de México el próximo 12 de noviembre de 2026, con un elenco encabezado por Jaime Camil y Natalia Téllez.

Esta producción se suma a la oferta de comedias románticas del cine mexicano, con una historia que combina situaciones familiares, romance y momentos divertidos.

Jaime Camil en la alfombra roja de la película “Atrápelo quien pueda” (2026). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Quién es quién en “Atrápelo quien pueda”?

Uno de los atractivos de esta película es su elenco, integrado por reconocidos actores que darán vida a los personajes de esta historia.

Entre los papeles que ya se han dado a conocer están:

Jaime Camil: Diego, un padre viudo.

Jaime Camil: Diego, un padre viudo. Natalia Téllez: Lucía, la vecina.

Isabella Arroyo: Marina, la hija de Diego.

Verónica Langer: la suegra de Diego.

Tamara Vallarta: Rocío.

Jaime Camil y Natalia Téllez en la alfombra roja de la película “Atrápelo quien pueda” (2026). Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

También forman parte del reparto Ricardo Polanco, Tato Alexander, Carolina Gaitán y Luciana Garnica, aunque sus personajes no han sido especificados.

Si buscas una película para disfrutar de un rato divertido en el cine, “Atrápelo quien pueda” es una de las opciones que se suman a la cartelera mexicana.