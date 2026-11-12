Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde, recuerda cómo murió El Gallo de Oro; "se me muere en los brazos"

Valentín Elizalde es uno de los cantantes del regional mexicano que, a pesar de los años, sigue siendo recordado por sus seguidores. Su asesinato, ocurrido en noviembre de 2006, dejó muchas preguntas sin respuesta y dio paso a diferentes versiones sobre lo que realmente sucedió aquella madrugada en Reynosa, Tamaulipas.

A casi 20 años de su muerte, el caso vuelve a llamar la atención debido al estreno de una docuserie en HBO Max, en la que algunos de sus familiares y personas cercanas al cantante hablan sobre su vida, su carrera y los últimos momentos que pasó antes de ser asesinado.

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Entre los testimonios que aparecen en la producción se encuentra el de Tano Elizalde, primo del cantante y único sobreviviente del ataque armado. Durante años, su nombre ha estado relacionado con diferentes rumores sobre el crimen, por lo que ahora decidió compartir su versión de los hechos.

¿Qué dijo Tano Elizalde sobre el asesinato de Valentín Elizalde?

En el segundo capítulo de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, estrenada el 12 de noviembre y dirigida por Ida Cuéllar, Tano recuerda cómo fue aquella noche, las heridas que sufrió y lo que hizo después de darse cuenta de que su primo había muerto.

La noche del 24 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde terminó una presentación en Reynosa, Tamaulipas. Al salir del lugar, abordó una camioneta acompañado de su equipo de trabajo, sin imaginar que minutos después serían víctimas de un ataque armado.

Durante su participación en la docuserie, Tano explicó que ese día no se encontraba bien de salud, pues tenía vértigo. Sin embargo, aseguró que no acostumbraba expresar cuando se sentía mal.

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“Nunca me quejaba ni mucho menos ni nada, todo el tiempo pa’adelante”, recordó.

El primo del cantante contó que, cuando comenzaron a retirarse del lugar, una camioneta Suburban plateada les impidió continuar su camino. De ella descendieron dos hombres que se acercaron al vehículo en el que viajaba Valentín.

“Ya llegan con Valentín y le dicen: ‘Valentín, vete con nosotros’”, relató Tano.

Según su testimonio, el cantante se negó a subir a la otra camioneta y respondió:

“No, señor, aquí me voy yo” Como diciendo: ‘Aquí me voy yo en mi camioneta, nomás los seguimos’”.

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Después de aquella conversación, los desconocidos avanzaron unos 200 metros y se detuvieron a un costado del camino. Mientras tanto, el vehículo del cantante continuó detrás de ellos.

No obstante, Yani Camarena, quien fue representante de Valentín Elizalde en Estados Unidos, dio una versión distinta sobre el lugar en el que viajaba Tano aquella noche.

“Ese día Tano fue y se acostó en la Suburban, en el asiento de atrás”, señaló, al explicar que el primo del cantante había dicho que se sentía mal y decidió permanecer recostado en la última fila de asientos.

Tano Elizalde cuenta cómo comenzó el ataque armado contra su primo

Uno de los momentos más fuertes del documental ocurre cuando Tano reconstruye el instante en que los hombres comenzaron a disparar contra la camioneta de Valentín Elizalde.

De acuerdo con su relato, uno de los desconocidos regresó hasta el vehículo y se acercó a la ventanilla de Raymundo Ballesteros, quien viajaba con el cantante.

“Raymundo Ballesteros baja el vidrio cuando viene la persona y este le mete los balazos de aquí por arriba y cae muerto”, contó mientras mostraba cómo ocurrió el ataque.

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Al mismo tiempo, otro hombre comenzó a disparar contra el resto de la camioneta.

“Tirándole a la camioneta en abanico”, explicó sobre la manera en la que el agresor abrió fuego.

En medio de los disparos, Tano aseguró que intentó protegerse como pudo, por lo que se agachó dentro del vehículo para evitar que las balas lo alcanzaran.

También reconoció que todo sucedió tan rápido que no podía comprender lo que estaba viviendo.

“No llegaba a entender en ese instante qué es lo que estaba pasando, de verdad. Al final no sabía si era una película o qué estaba pasando en realidad”.

¿Qué hizo Tano Elizalde después de que asesinaron a Valentín?

El sobreviviente recordó que, cuando dejó de escuchar los disparos y los responsables se alejaron, se levantó para buscar a su primo.

“Yo me levanto cuando escucho que la camioneta se va y yo brinco (al asiento de adelante). Así brinco yo y agarro a Valentín”, relató.

Tano explicó que sostuvo al cantante por la espalda e intentó hablarle para que no se fuera. Sin embargo, Valentín ya no reaccionaba.

“Es cuando él se me va para un lado y es cuando se me muere en los brazos a mí. Me acerco, le doy un beso y mi cabeza gira”.

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El ataque terminó con la vida de Valentín Elizalde, Mario Mendoza y Raymundo Ballesteros. Tano fue el único que logró sobrevivir, aunque también resultó herido.

Todavía confundido por lo que acababa de ocurrir, consiguió salir de la camioneta y detener un taxi que circulaba por la carretera.

En un principio, le pidió al conductor que lo llevara a Monterrey, pero después cambió de opinión porque se dio cuenta de que no soportaría un viaje tan largo.

“Te voy a llevar a una clínica”, le respondió el taxista, según recordó Tano en el documental.

Tano Elizalde temía que lo asesinaran en el hospital

La situación no terminó cuando Tano recibió atención médica. Según los testimonios presentados en la docuserie, existía el temor de que los responsables del ataque regresaran para matarlo.

El médico Saúl Arán recordó que el sobreviviente estaba desesperado por abandonar el hospital e incluso preguntó qué tan lejos se encontraba la frontera con Estados Unidos.

“Sácame de aquí. Hazme el favor de sacarme de aquí. Pídeme lo que quieras, pero sácame de aquí. Me van a venir a matar”, contó el médico sobre las palabras de Tano.

La preocupación aumentó cuando el personal recibió información sobre la posible llegada de hombres armados que buscaban terminar con la vida del paciente.

Arán explicó que le entregaron un walkie-talkie para mantenerse comunicado y le indicaron que, si observaba algo sospechoso, avisara y se retirara sin intentar detener a nadie.

En esas horas de incertidumbre, Tano también recordó que el padre de Mario Mendoza llegó hasta el hospital y le pidió que escapara porque ambos podían estar en peligro.

Finalmente, el primo de Valentín logró salir del hospital y fue trasladado al aeropuerto bajo la protección de cinco camionetas de la policía.

¿Cuántos balazos recibió Tano Elizalde durante el ataque?

Otro de los temas que se abordan en la producción son las lesiones que sufrió el único sobreviviente del asesinato del llamado Gallo de Oro.

Tano aseguró que recibió siete impactos de bala y mostró algunas de las cicatrices que le quedaron después del ataque.

“Entró por acá y atravesó, me rompió todo esto de aquí junto con todos los tendones. Lo que tengo aquí es piel de mi pierna que me injertaron”, explicó.

Sin embargo, Marisol Castro, exesposa de Tano, contradijo esta versión al asegurar que solamente recibió un impacto de bala y que las demás heridas fueron provocadas por esquirlas que no pusieron en riesgo su vida.

Tano Elizalde responde a las acusaciones sobre la muerte de Valentín Elizalde

Desde el asesinato del cantante han circulado rumores que relacionan a su primo con la organización del ataque. Una de las versiones señala que Tano habría tenido alguna participación en la emboscada, algo que él ha negado.

Durante su aparición en el documental, rechazó las acusaciones y cuestionó la idea de que hubiera planeado un ataque en el que también resultó herido.

Valentín Elizalde

Otra de las sospechas tiene que ver con la presentación que Valentín ofreció en Reynosa, pues se ha señalado a Tano como la persona que habría conseguido aquella fecha.

Sobre este tema, Tano Elizalde aseguró que no era responsable de organizar las presentaciones del cantante y explicó que esa labor correspondía a Mario Mendoza Jr., representante de Valentín, quien también murió durante el ataque.