¿A qué hora es el concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX?

La banda estadounidense Garbage llegará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) este sábado 14 de noviembre para ofrecer un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución.

La presentación forma parte de los espectáculos musicales organizados en el corazón de la capital y contará con la participación de artistas invitadas.

¿A qué hora empieza el concierto de Garbage en el Zócalo?

Concierto de Garbage en el Zócalo. @garbage

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de la Ciudad de México, Garbage subirá al escenario a las 20:00 horas.

Las actividades comenzarán desde más temprano. La apertura de accesos está prevista para las 14:00 horas, mientras que la cantante argentina MUÑEKI77A se presentará a las 18:30 horas como acto de apertura.

También se anunció una colaboración especial con Paulina Villarreal, baterista de la banda mexicana The Warning, quien compartirá escenario con Garbage durante una canción.

Por ello, aquellos que quieran conseguir un buen lugar para disfrutar del espectáculo, lo recomendable es llegar con varias horas de anticipación, ya que se espera una importante afluencia de asistentes.

Accesos a la Plaza de la Constitución

El concierto se realizará en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en el Centro Histórico.

La entrada será completamente gratuita, por lo que no será necesario comprar boletos ni realizar un registro previo.

Los asistentes podrán ingresar por distintos accesos peatonales, entre ellos:

Corredor Francisco I. Madero

Calle 5 de Mayo

Calle 16 de Septiembre

Avenida 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Es importante considerar que las autoridades podrían restringir el acceso cuando la plaza alcance su capacidad máxima.

¿Cómo llegar al Zócalo de CDMX?

Para llegar al concierto, lo más recomendable es utilizar el transporte público. Algunas de las estaciones de Metro cercanas son Allende, Pino Suárez y Bellas Artes.

La estación Zócalo/Tenochtitlán podría tener modificaciones o cierres temporales debido al operativo de seguridad, por lo que conviene consultar los avisos del Metro antes de salir.

También se recomienda anticipar los traslados, pues se prevén concentraciones importantes de personas en las calles del Centro Histórico.

Posible setlist de Garbage en el Zócalo

Concierto de Garbage en el Zócalo. @garbage

Aunque todavía no se ha publicado un setlist oficial para el concierto en el Zócalo, los seguidores de la agrupación podrían escuchar algunos de sus temas más conocidos, como:

Stupid Girl

Only Happy When It Rains

Push It

I Think I'm Paranoid

Queer

Cherry Lips (Go Baby Go!)

When I Grow Up

Vow

The Men Who Rule the World

Estas canciones forman parte de su repertorio conocido, pero todavía no representan una lista confirmada para esta presentación.

¿Cuánto durará el concierto?

Se ha manejado una duración aproximada de dos horas para el espectáculo, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente la hora en que acabará.

Para evitar contratiempos y disfrutar de la presentación desde un buen lugar, lo mejor es llegar entre las 15:00 y las 16:00 horas.