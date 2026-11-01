Taylor Swift pagó 50 mil dólares a Nelly por cantar 3 minutos en uno de sus conciertos

Uno de los cantantes invitados en la famosa gira de Taylor Swift “The 1989 World Tour” hizo una reciente confesión: Nelly, una figura del hip hop en Estados Unidos, habló sobre la vez que Swift le pagó 50 mil dólares por cantar 3 minutos en uno de sus conciertos.

Durante años, las apariciones de grandes artistas en las giras de Swift fueron percibidas por el público general como gestos espontáneos de camaradería artística, momentos mágicos donde dos creadores se unían por puro amor al arte y respeto mutuo.

No obstante, el rapero ha puesto sobre la mesa los singulares entretelones logísticos, económicos y hasta humorísticos que ocurren tras bambalinas antes de que empiece a sonar la primera nota de una canción sorpresa.

El veterano intérprete de éxitos generacionales como "Hot in Herre" y "Dilemma" destapó los detalles de una noche en San Luis que quedó grabada en la memoria colectiva, tanto por la euforia de la multitud como por el insólito paquete que le esperaba en los camerinos.

Taylor Swift pagó 50 mil dólares a Nelly por cantar con ella Reddit

Taylor Swift pagó 50 mil dólares a Nelly por cantar con ella 3 minutos

En una aparición reciente en un podcast, Nelly confesó que su aparición en el “The 1989 World Tour” le costó a Taylor Swift 50 mil dólares, una suma colosal para un momento que apenas rozó los 3 minutos de duración.

Taylor se encontraba en plena gira y buscaba desatar la locura en su gira; por lo que llamó al hiphopero para presentarse en el escenario. Para lograrlo, Swift lo trasladó en avión privado junto a sus hijos y lo hospedó en una suite presidencial.

Al recibir la invitación, Nelly admitió que hubiera hecho gratis la presentación, pero la propia cantante le ofreció varios dólares por su tiempo. En la entrevista, el intérprete de “Dilemma” confesó que le pidió un detalle al momento del pago:

‘¿Podrías meterlo en una bolsa de McDonald’s?’ Ella envió el jet G5, nos recogió a mí y a los niños, nos llevó a Houston... Su padre, Robert, un amigo en común, salió y me lanzó una bolsa de McDonald’s con 50 mil dólares.

Taylor Swift pagó 50 mil dólares a Nelly por cantar con ella X @swifferupdates

El momento en que Nelly emergió sobre el escenario junto a Swift y las integrantes de Haim, interpretaron "Hot in Herre" y causaron el furor de la audiencia.

Muy pocos artistas en el planeta pueden presumir de una tasa por minuto tan alta en una presentación, confirmando que cuando Swift decide recompensar a un colega, lo hace a lo grande y sin escatimar en recursos.

Nelly relató el episodio con simpatía, subrayando que gestos como ese reflejan la personalidad directa, agradecida y sin rodeos de la cantautora. Además, habló sobre cómo asistió a la boda de la intérprete de “Shake it off” con Travis Kelce.

La era dorada de los invitados en “The 1989 World Tour”

La época de “The 1989 World Tour” celebrada en 2015 fue un periodo emblemático en la música de Taylor Swift. En esta gira, la cantante dio el paso del country hacia el pop global y la gira consistió en subir al escenario a figuras de talla internacional en casi todas las paradas.

Por aquel escenario desfilaron desde leyendas del rock como Mick Jagger y Steven Tyler hasta íconos del pop como Ricky Martin, Lorde, Alanis Morissette y Avril Lavigne. En cada ciudad, el público especulaba frenéticamente en redes sociales sobre quién sería la celebridad invitada de la noche.

Cuando el tour aterrizó en San Luis, Nelly era la elección perfecta: un héroe local adorado por la comunidad, autor de himnos bailables que formaron parte de la adolescencia de la propia Taylor.