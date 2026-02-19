Muere Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras diagnóstico de ELA

La industria del entretenimiento está de luto. Eric Dane, uno de los rostros más recordados de la televisión estadounidense en las últimas dos décadas, falleció la tarde del 19 de febrero, según confirmó su familia a la revista People.

En un comunicado, sus seres queridos informaron que el actor murió tras enfrentar complicaciones derivadas de la ELA, enfermedad que le fue diagnosticada en 2025. De acuerdo con el mensaje, pasó sus últimos días acompañado por su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, a quienes consideraba el centro de su vida.

La familia destacó que, durante su lucha, Dane se convirtió en un promotor activo de la concienciación y la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Asimismo, solicitaron respeto y privacidad en este momento de duelo.

De “McSteamy” a ícono televisivo

Para millones de fans, Eric Dane siempre será el inolvidable Dr. Mark Sloan, apodado “McSteamy”, uno de los personajes más carismáticos de Grey’s Anatomy. Su incorporación a la serie médica marcó un antes y un después en la trama, consolidándolo como uno de los actores más queridos del elenco.

Eric Dane murió luego de su diagnóstico de ELA

Años después, volvió a conquistar a nuevas generaciones interpretando a Cal Jacobs, el complejo padre de Nate en Euphoria, donde mostró una faceta dramática más oscura y profunda.

En cine, también dejó huella con participaciones en franquicias como X-Men: The Last Stand, ampliando su presencia en la pantalla grande.

Sus inicios: de deportista a actor por casualidad

Nacido en San Francisco en 1972, Eric Dane creció en el Área de la Bahía de California. Estudió en Sequoia High School, en Redwood City, y más tarde en San Mateo High School. Fue precisamente en su etapa escolar donde descubrió su pasión por la actuación, casi por accidente.

Practicaba waterpolo cuando, tras una temporada corta, decidió audicionar para una obra escolar: “Todos mis hijos”. Esa experiencia cambió su vida. En entrevistas posteriores recordó que al subir al escenario sintió que había encontrado su verdadera vocación.

Eric Dane también tiene dificultades para hablar

La batalla contra la ELA

En 2025, Eric Dane hizo público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras. La noticia conmocionó a sus seguidores y a la comunidad artística.

Desde entonces, el actor habló abiertamente sobre los desafíos físicos y emocionales que enfrentaba. Su testimonio ayudó a visibilizar la enfermedad y a impulsar la conversación sobre la necesidad de mayor investigación científica.

Eric Dane y Stephen Hawking

A pesar del deterioro progresivo, mantuvo una actitud combativa y agradecida hacia sus seguidores, quienes le enviaron constantes muestras de apoyo.

Un legado que trasciende la pantalla

La muerte de Eric Dane marca el fin de una trayectoria que dejó personajes memorables y momentos icónicos en la televisión contemporánea. Más allá de su atractivo en pantalla, colegas y fans lo recuerdan por su profesionalismo y cercanía.

A los 53 años, el actor deja una huella imborrable en la cultura pop y en el corazón de quienes crecieron viéndolo en Grey’s Anatomy o lo redescubrieron en Euphoria.

Eric Dane con camisa café

Hoy, Hollywood despide a una de sus figuras más emblemáticas. Y aunque su batalla contra la ELA terminó, su legado artístico y su compromiso con la concienciación sobre la enfermedad permanecerán como parte esencial de su historia.

AAAT*