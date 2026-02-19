¡No solo Eric Dane! Estos famosos también fueron diagnosticados con ELA

El actor Eric Dane, conocido mundialmente por dar vida al Dr. Mark Sloan en Grey's Anatomy y a Cal Jacobs en Euphoria, falleció a los 53 años. La causa: complicaciones derivadas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que le fue diagnosticada apenas en abril de 2025 y que avanzó con una rapidez fulminante.

La partida de Dane no es un hecho aislado en la conversación pública reciente sobre salud. Su muerte reabre una herida y un debate necesario sobre este padecimiento neurodegenerativo que, en los últimos meses, ha tenido nombres y apellidos muy cercanos a la audiencia mexicana: Yolanda Andrade.

Junto a la referencia histórica de Stephen Hawking, estos tres casos ilustran las caras distintas de una enfermedad que hoy sigue sin cura.

Eric Dane: Un adiós prematuro

El deterioro de Eric Dane fue visible y dolorosamente rápido. Apenas hace unos meses, en diciembre de 2025, el actor confesaba en una entrevista que había perdido la movilidad total de su brazo derecho.

"Mi lado izquierdo funciona, pero el derecho se ha ido", declaró entonces sobre el movimiento de su brazo, lo cual estremeció a sus seguidores.

Dane, quien fuera un nadador competitivo en su juventud, se enfrentó a la realidad de la ELA de la forma más cruda: perdiendo la capacidad de controlar sus músculos voluntarios.

Su diagnóstico en abril de 2025 marcó el inicio de una cuenta regresiva que hoy, 19 de febrero de 2026, llega a su fin.

En los últimos meses, Dane se convirtió en un activista reacio pero poderoso, mostrando que la ELA no discrimina por fama o condición física.

Yolanda Andrade: La lucha en tiempo real

Mientras Hollywood despide a Dane, en México la conductora Yolanda Andrade libra su propia batalla. Tras meses de especulaciones, hospitalizaciones y un diagnóstico inicial confuso que apuntaba a la enfermedad de Lyme, Andrade confirmó a finales de 2025 que padece ELA.

Su caso ha sido particularmente impactante para el público mexicano, que ha visto a la presentadora de Montse & Joe pasar de su habitual energía a momentos de gran vulnerabilidad física. Andrade ha descrito la enfermedad como una montaña rusa:

"Es por picos: a veces estás bien, a veces estás muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar o hablar", compartió en un video reciente.

A diferencia de la progresión fulminante de Dane, el caso de Andrade ha estado marcado por la incertidumbre y la adaptación constante. El uso de parches en el ojo (debido a la fotofobia y debilidad muscular) y sus ingresos recurrentes al hospital han documentado el avance de la enfermedad ante las cámaras.

Pedro Torres: La mente creativa atrapada

Hace apenas tres semanas, el entretenimiento nacional despidió a Pedro Torres, el genio detrás de fenómenos como Big Brother y Mujeres Asesinas. A sus 72 años, Torres enfrentó la ELA con la misma tenacidad con la que produjo televisión, pero la enfermedad fue implacable.

Lo más conmovedor de su caso, y que resalta la crueldad de la ELA, fue cómo afectó su capacidad de comunicación. Torres, un hombre cuya carrera se basó en dar voz e imagen a historias, tuvo que recurrir a la Inteligencia Artificial en sus últimos días para poder expresar sus mensajes de despedida, ya que sus cuerdas vocales habían dejado de responder.

Stephen Hawking: La excepción a la regla

Es imposible hablar de ELA sin mencionar a Stephen Hawking. El físico británico es el caso atípico que desafió todos los pronósticos médicos. Diagnosticado a los 21 años con una esperanza de vida de apenas dos, Hawking vivió hasta los 76 años.

Su caso es el que a menudo distorsiona la percepción pública de la enfermedad. La realidad estadística se parece más a la de Eric Dane: una esperanza de vida promedio de 2 a 5 años tras el diagnóstico.

Hawking sufrió una forma de ELA de progresión extremadamente lenta, lo que le permitió continuar con su brillante carrera científica mientras su cuerpo se paralizaba casi por completo.

Él se convirtió en la mente más brillante atrapada en un cuerpo inmóvil, comunicándose con el mundo a través de la tecnología, y demostrando que la capacidad cognitiva, en la mayoría de los casos de ELA, permanece intacta.

¿Qué es la ELA?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, a menudo llamada enfermedad de Lou Gehrig, ataca las células nerviosas (neuronas motoras) en el cerebro y la médula espinal. A medida que estas neuronas mueren, el cerebro pierde la capacidad de iniciar y controlar el movimiento muscular. Eventualmente, esto afecta funciones vitales como respirar, hablar y comer.