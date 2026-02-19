A un año de la muerte de Daniel Bisogno: las enfermedades que marcaron su vida

La muerte de Daniel Bisogno, ocurrida el 20 de febrero en 2025, fue el desenlace de una compleja cadena de enfermedades que incluyeron cirrosis, infecciones graves y una falla multiorgánica tras un trasplante de hígado. A doce meses de su partida, recordamos quién fue, cómo enfrentó su deterioro de salud y la controversia que siguió tras su deceso.

¿Quién fue Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno fue una de las figuras más reconocidas del espectáculo en México. Actor y conductor, alcanzó enorme popularidad como parte del programa Ventaneando, donde durante años destacó por su su humor ácido y capacidad para generar titulares.

Su presencia constante en la televisión lo convirtió en un personaje influyente dentro del mundo del entretenimiento. Amado por unos y criticado por otros, nunca pasó desapercibido. Sin embargo, en los últimos años de su vida, su nombre dejó de ocupar espacios únicamente por la polémica mediática y comenzó a estar ligado a reportes médicos con enfermedades cada vez más preocupantes.

Instagram

¿Cuándo comenzaron los problemas de salud en Daniel Bisogno?

Aunque algunos rumores sobre su estado de salud circulaban desde tiempo atrás, fue en mayo de 2023 cuando la gravedad de su situación se hizo pública. Una crisis provocada por várices esofágicas derivó en una hemorragia interna masiva que llevó a Daniel Bisogno de emergencia a terapia intensiva.

Ese episodio marcó un antes y un después en su salud. Los médicos detectaron que su hígado estaba severamente comprometido. Lo que parecía un incidente aislado resultó ser la manifestación visible de un daño hepático avanzado.

Daniel Bisogno

El origen del problema: hígado graso no alcohólico

Con el paso de los meses, su familia aclaró que Daniel Bisogno padecía esteatohepatitis no alcohólica en etapa avanzada, una enfermedad conocida comúnmente como hígado graso no alcohólico, que había evolucionado hasta convertirse en cirrosis.

Según explicó su hermano Alex Bisogno, el deterioro fue consecuencia de años de dietas extremas, uso de productos para bajar de peso y un descuido metabólico prolongado. Esta enfermedad silenciosa terminó por cicatrizar y atrofiar el órgano de manera irreversible.

La revelación sorprendió a muchos, ya que inicialmente se especuló sobre otras causas. Sin embargo, el diagnóstico confirmó que se trataba de una enfermedad progresiva que, durante años, avanzó sin síntomas evidentes.

Complicaciones antes del trasplante

El cierre de 2023 fue especialmente difícil. Daniel Bisogno enfrentó una infección en la vesícula que obligó a su extirpación. Poco después, a inicios de 2024, una severa infección pulmonar lo llevó a estar intubado y en coma inducido durante semanas.

Fue un periodo crítico. Mientras luchaba por sobrevivir, ocurrió el fallecimiento de su madre, noticia que él conoció tiempo después, tras despertar. Este episodio marcó profundamente su estado emocional y físico.

Daniel Bisogno recibió un trasplante nuevo. Foto: Instagram @bisognodaniel

El trasplante y la batalla final

En septiembre de 2024 llegó una aparente luz de esperanza, pues Daniel Bisogno recibió un trasplante de hígado. El procedimiento representaba una nueva oportunidad de vida. Sin embargo, la recuperación no fue sencilla.

El tratamiento inmunosupresor necesario para evitar el rechazo del órgano debilitó aún más su sistema. Esto lo volvió altamente vulnerable a infecciones bacterianas, varias de ellas resistentes a antibióticos.

Daniel Bisogno recibió un nuevo hígdo. Foto: Instagram @bisognodaniel

Además, Daniel Bisogno sufrió una trombosis de la arteria hepática, complicación que afectó el flujo sanguíneo al nuevo órgano. Posteriormente, sus riñones comenzaron a fallar, obligándolo a someterse a hemodiálisis constante.

La infección se propagó en su organismo hasta desencadenar una sepsis. Finalmente, la falla multiorgánica derivada de este colapso generalizado terminó con su vida el 20 de febrero de 2025.

El anuncio de su muerte y la polémica posterior

La noticia de su fallecimiento fue confirmada públicamente por su entorno cercano y generó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Compañeros del programa Ventaneando, incluida Paty Chapoy, expresaron su pesar al aire.

Sin embargo, meses después surgieron tensiones relacionadas con su herencia. Declaraciones públicas y versiones encontradas entre su hermano Alex Bisogno y Paty Chapoy generaron controversia mediática, reavivando el nombre de Daniel Bisogno en titulares incluso tras su muerte.

AAAT*