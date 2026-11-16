La elección del próximo James Bond no pasó desapercibida ni siquiera para la realeza británica. Después de que se anunciará oficialmente que Robert Pattinson será el encargado de ponerse en la piel del legendario agente 007, el rey Carlos III y la reina Camila sorprendieron al sumarse a las felicitaciones con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

¿Qué dijo el rey Carlos III sobre Robert Pattinson como nuevo James Bond?

A través de las cuentas oficiales de la familia real británica en redes sociales, el monarca le dio la bienvenida al protagonista de Crepúsculo con una frase que hizo un guiño directo a la identidad del personaje:

La familia real británica reaccionó al fichaje de Robert Pattinson como el próximo agente 007 con una publicación que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de la franquicia. IG theroyalfamily

Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”.

El mensaje acompañó una imagen promocional del actor caracterizado como el célebre espía británico y fue replicado en distintas plataformas.

La reacción no tardó en generar comentarios entre los fanáticos, quienes celebraron el sentido del humor de la publicación y destacaron que Pattinson ya cuenta con el respaldo de uno de los seguidores más importantes de la tradición británica.

Para muchos, el guiño también fue una manera perfecta de reconocer el vínculo histórico entre la monarquía y una de las sagas cinematográficas más emblemáticas del Reino Unido.

Así es la histórica relación de la familia real con James Bond

La conexión entre la realeza británica y el agente 007 tiene varias décadas de historia. Desde la época de la reina Isabel II, los integrantes de la familia Windsor han acompañado distintos momentos de la franquicia, asistiendo a estrenos, visitando sets de filmación y conviviendo con los actores que han dado vida al personaje.

La reina Isabel II también formó parte del universo de James Bond con un inolvidable cameo junto a Daniel Craig durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Grosby

Uno de los primeros encuentros memorables ocurrió en 1967, cuando Isabel II asistió al estreno de Solo se vive dos veces, protagonizada por Sean Connery. Años después, la monarca continuó mostrando su cercanía con la saga y recibió a otras generaciones de intérpretes, entre ellos Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Sin embargo, uno de los episodios más recordados ocurrió durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En aquella ocasión, la reina protagonizó un divertido sketch junto a Daniel Craig, quien apareció caracterizado como James Bond.

En el segmento, el agente acudía al Palacio de Buckingham para escoltar a Isabel II hasta un helicóptero. La secuencia culminaba con la aparición de dos dobles que aparentemente saltaban en paracaídas sobre el Estadio Olímpico, mientras la soberana hacía su entrada oficial para inaugurar la justa deportiva.

Desde la participación de Isabel II en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 hasta el reciente mensaje para Robert Pattinson, así es la estrecha relación de la monarquía británica con James Bond. Archivo

La participación de la reina fue especialmente significativa porque mostró una faceta poco habitual de su personalidad. De acuerdo con las memorias de su modista Angela Kelly, publicadas en 2019, Isabel II recibió con entusiasmo la propuesta e incluso quiso tener una frase dentro del diálogo: “Buenas noches, señor Bond”.

El rey Carlos III es fanático de 007

El actual monarca tampoco es ajeno al universo del espía británico. En 2019, cuando todavía era príncipe de Gales, visitó los estudios Pinewood para conocer algunos detalles de la producción de Sin tiempo para morir, la última película de Daniel Craig como protagonista de la saga.

El rey Carlos III recordó la conexión histórica de los Windsor con la franquicia 007 al compartir un divertido mensaje para Robert Pattinson, quien tomará el relevo de Daniel Craig. Grosby

Durante aquel recorrido tuvo oportunidad de conversar con el actor y conocer algunos de los vehículos utilizados en la cinta, especialmente los icónicos Aston Martin, una marca por la que Carlos ha demostrado especial interés.

Dos años después, el entonces príncipe Carlos y Camila acudieron al estreno de la película en Londres, acompañados por el príncipe Guillermo y Kate Middleton. La princesa Diana también había participado en esta tradición junto a Carlos, asistiendo a estrenos como Solo para tus ojos y Panorama para matar.

Robert Pattinson, el nuevo agente 007

Con 40 años, Robert Pattinson asumirá el desafío de convertirse en el octavo actor en interpretar a James Bond en la pantalla grande. El intérprete reconoció que recibir esta oportunidad representa uno de los mayores honores de su carrera y aseguró estar emocionado por comenzar esta nueva etapa.

Robert Pattinson se convertirá en el octavo actor en interpretar a James Bond y su elección ya provocó reacciones entre los fanáticos, las celebridades y hasta la familia real británica. Reuters

La próxima película estará dirigida por Denis Villeneuve, cineasta detrás de producciones como Dune, quien expresó su entusiasmo por trabajar con el actor y destacó que aportará una nueva energía al personaje.

Aunque todavía no se conocen detalles sobre el inicio del rodaje ni la fecha de estreno, una cosa es segura: Pattinson ya tiene una bienvenida muy especial.