Las películas suelen tener pequeños detalles que cobran otro significado con el paso del tiempo. Eso ocurrió con Crepúsculo, pues una escena de 2008 volvió a circular en redes sociales después de que Robert Pattinson fuera anunciado como el nuevo James Bond.

La escena de Crepúsculo que menciona a James Bond

En una de las escenas de Crepúsculo, los estudiantes de la preparatoria de Forks conversan sobre la fiesta de graduación. Mientras algunos hablan de sus planes, Eric Yorkie, interpretado por Justin Chon, explica cuál será la temática del evento.

Para describir la celebración, el personaje utiliza una referencia a uno de los agentes secretos más conocidos del cine.

“Apuestas. Esmoquin. Bond. James Bond”, dice Eric frente a sus compañeros, haciendo alusión al estilo del personaje creado por Ian Fleming.

Hasta ese momento, la conversación parece una escena escolar más dentro de la película. Sin embargo, lo que sucede segundos después es lo que ahora llama la atención de los seguidores de la saga.

Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson, aparece en el estacionamiento de la preparatoria acompañado de Bella Swan, personaje al que da vida Kristen Stewart.

La llegada de ambos provoca las miradas de otros estudiantes, quienes comienzan a notar que la relación entre los protagonistas es cada vez más cercana.

La escena forma parte de la primera película de Crepúsculo, estrenada en 2008, cuando Pattinson tenía 22 años y apenas comenzaba a ganar reconocimiento internacional.

En aquel momento, la mención de James Bond únicamente servía para explicar la temática de la fiesta. No tenía ninguna relación con Edward Cullen ni con los acontecimientos sobrenaturales de la historia.

No obstante, la secuencia volvió a compartirse en redes sociales después de que se confirmara que Pattinson interpretará al agente 007 en una próxima película.

Aunque algunos usuarios han presentado el fragmento como una supuesta predicción, no existe evidencia de que los responsables de la película tuvieran alguna intención de anticipar el futuro profesional del actor.

La referencia corresponde a un diálogo de la historia y adquirió una interpretación diferente después del anuncio de su nuevo papel.

Robert Pattinson protagonizó Crepúsculo en 2008, película que incluye una curiosa referencia a James Bond. Summit Entertainment

¿Por qué relacionan Crepúsculo con el nuevo James Bond?

La coincidencia tomó relevancia este 16 de noviembre de 2026, cuando Amazon MGM Studios anunció que Robert Pattinson será el encargado de interpretar a James Bond en la próxima entrega de la franquicia.

El actor británico asumirá el personaje después de Daniel Craig, quien se despidió del agente secreto en 2021 con la película Sin tiempo para morir.

La elección también representa un cambio importante en la carrera de Pattinson, quien durante años fue identificado principalmente con Edward Cullen, el vampiro protagonista de la saga basada en los libros de Stephenie Meyer.

Su participación en Crepúsculo comenzó cuando todavía era conocido por interpretar a Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego, estrenada en 2005.

El éxito de la historia de Bella y Edward lo llevó a protagonizar cinco películas entre 2008 y 2012, convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocidos del cine juvenil de aquella época.

Robert Pattinson y Kristen Stewart protagonizaron Crepúsculo, película de 2008 que incluye una curiosa referencia a James Bond. Summit Entertainment

Con el paso de los años, el actor comenzó a elegir proyectos distintos a los que lo habían llevado a la fama, incluyendo películas de suspenso, drama y ciencia ficción.

Uno de sus cambios más importantes ocurrió en 2022, cuando interpretó a Bruce Wayne en Batman, dirigida por Matt Reeves, y presentó una versión más joven del superhéroe de DC.

Ahora, su incorporación a James Bond significa que interpretará a otro personaje conocido por distintas generaciones, aunque con características muy diferentes a las del vampiro de Crepúsculo.

Mientras Edward Cullen es un adolescente sobrenatural que intenta mantener en secreto su identidad, James Bond es un agente británico que trabaja para el servicio de inteligencia MI6.

Hay que aclarar que la relación entre ambos personajes no forma parte de ninguna historia compartida. Se trata de una coincidencia que los seguidores encontraron al recuperar el diálogo de una película estrenada hace 18 años.