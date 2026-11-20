Durante décadas, Edith González fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana. Su participación en telenovelas como Corazón salvaje y Salomé le permitió conquistar a varias generaciones de espectadores, quienes lamentaron su muerte en junio de 2019.

Ahora, a siete años de su fallecimiento, la actriz vuelve a ser noticia luego de que dos creadores de contenido visitaran el cementerio donde fue sepultada y exhibieran las condiciones en las que actualmente se encuentra su tumba.

Exhiben las condiciones en las que se encuentra la tumba de Edith González

Fátima y Roberto, creadores de contenido del canal de YouTube D’Barrio a Barrio, realizaron un recorrido por un cementerio ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, donde fue sepultada la actriz mexicana.

Como parte del contenido que habitualmente comparten en su canal, ambos se dedican a visitar lugares históricos, sitios poco conocidos y espacios relacionados con distintas personalidades mexicanas, incluidas las tumbas de figuras del mundo del entretenimiento.

En esta ocasión, su objetivo era mostrar dónde descansan los restos de Edith González, quien fue sepultada en el mismo lugar que su padre, Efraín González.

Al encontrar la tumba, los youtubers se percataron de que la lápida estaba cubierta por una cantidad considerable de restos de césped, aparentemente acumulados después de los trabajos de mantenimiento que se realizan en el cementerio.

Ante esta situación, uno de los creadores de contenido decidió limpiar con la mano la superficie de la lápida para retirar parte del pasto acumulado y dejar al descubierto el nombre de la actriz.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la ausencia de flores y arreglos conmemorativos. A los pies de la tumba únicamente se encontraba un pequeño pino plantado sobre el césped.

La grabación provocó comentarios entre los seguidores de la actriz, quienes cuestionaron las condiciones de la sepultura, sobre todo porque las imágenes comenzaron a circular apenas unas semanas después de las celebraciones del Día de Muertos.

Sin embargo, el video no permite determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde la última visita de sus familiares o seres queridos.

Edith González comparte sepultura con su padre en un cementerio ubicado en Naucalpan, Estado de México. Captura de Pantalla YouTube

Hermano de Edith González ya había desmentido el abandono de su tumba

Esta no es la primera vez que las condiciones de la sepultura de Edith González generan críticas. En junio de 2023, durante su cuarto aniversario luctuoso, una fotografía publicada por Lorenzo Lazo, viudo de la actriz, provocó comentarios similares.

En aquella ocasión, el economista acudió al cementerio para colocar una corona de flores y compartió una imagen de su visita en redes sociales. Sin embargo, algunos internautas cuestionaron el aspecto de la sepultura.

Ante los señalamientos, Víctor Manuel González, hermano de la actriz, negó que la tumba estuviera abandonada y explicó que el cementerio cuenta con restricciones respecto a las características de las sepulturas, por lo que únicamente permite colocar una pequeña lápida.

Por su parte, Lorenzo Lazo también compartió fotografías de los arreglos florales que llevó a la actriz durante sus aniversarios luctuosos de 2021 y 2022.

Precisamente en 2022, el programa Despierta América difundió imágenes de Constanza Creel, hija de Edith González, sentada junto a la sepultura de su madre mientras le dedicaba algunas canciones acompañada de una guitarra.

Dos años después, en junio de 2024, Lorenzo Lazo y Víctor Manuel González volvieron a reunirse con familiares y amigos de la actriz para celebrar una misa en su memoria.

Edith González falleció el 13 de junio de 2019, a los 54 años, tras enfrentar el cáncer de ovario. Mezcalent

¿De qué murió Edith González y cómo fue su trayectoria artística?

En agosto de 2016, Edith González sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que había sido sometida a una intervención quirúrgica, tras la cual comenzó un proceso médico para combatir el cáncer de ovario.

La actriz decidió compartir públicamente parte de su tratamiento a través de las redes sociales, donde también mostró los cambios físicos que experimentó durante aquellos meses como consecuencia de la enfermedad.

Incluso apareció frente a las cámaras sin cabello, mientras continuaba participando en actividades relacionadas con su profesión y disfrutaba de la compañía de su familia.

Una de las personas más importantes durante esta etapa fue su hija Constanza, fruto de su relación con el político Santiago Creel, quien tenía apenas 14 años cuando falleció la actriz.

Aunque González consiguió que la enfermedad entrara en remisión, posteriormente el cáncer regresó y su salud se deterioró.

El 13 de junio de 2019, Edith González falleció a los 54 años, después de casi tres años de enfrentar la enfermedad.

Familiares, amigos y compañeros del medio artístico despidieron a Edith González tras su fallecimiento en junio de 2019. Mezcalent

La actriz comenzó su carrera artística durante la infancia y, con el paso de los años, consiguió papeles protagónicos en producciones que llegaron a diferentes países de América Latina y otras regiones del mundo.

Entre las telenovelas más recordadas de su trayectoria se encuentran las siguientes.

Corazón salvaje (1993)

Salomé (2001)

Mujer de madera (2004)

Mundo de fieras (2006)

Doña Bárbara (2008)

Cielo rojo (2011)

Eva la trailera (2016)

Además de su trabajo en televisión, la actriz encontró en el teatro musical uno de los proyectos más importantes de su carrera.

En 1997 se convirtió en la primera protagonista de Aventurera, la obra teatral impulsada por Carmen Salinas y basada en la película mexicana de 1950.

Su interpretación de Elena Tejero le permitió mostrar sus habilidades en la actuación, el canto y el baile, además de otorgarle el sobrenombre con el que sería recordada incluso después de su muerte, la Eterna Aventurera.