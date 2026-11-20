Mía Rubín confirmó que terminó su noviazgo con el rejoneador Tarik Othón, después de varios meses de rumores sobre el fin de su relación.

La cantante habló abiertamente sobre esta nueva etapa de su vida y reconoció que, aunque la separación no ocurrió como ella imaginaba, fue una decisión que ambos tomaron para continuar con sus respectivos proyectos.

La declaración de Mía llamó la atención, especialmente porque semanas atrás la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín había negado que existiera una ruptura.

¿Por qué terminaron Mía Rubín y Tarik Othón?

Mía Rubín confirma que terminó con Tarik Othón. @tarik_othon_oficial

Durante la premiación de GQ Latinoamérica, Mía fue entrevistada por el medio El Junket, donde habló sobre el final de su relación con Tarik. En sus declaraciones, dejó claro que no existe una mala relación con su expareja y que conserva un cariño especial por él.

La cantante explicó que Tarik tiene planes de mudarse a España para continuar con sus proyectos profesionales, mientras que ella permanecerá en México para concentrarse en su carrera musical.

Él para mí es una persona muy especial y se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos. Obviamente, no hay mala leche. Yo siempre le voy a desear lo mejor de lo mejor”, expresó.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando la cantante reconoció que el desenlace de su historia de amor no era el que había imaginado.

No era como yo esperaba que terminaran las cosas, pero pues fue una decisión que ambos tomamos”, confesó.

Asimismo, explicó que la separación responde a una etapa en la que los dos necesitan crecer de manera individual y enfocarse en sus propios objetivos. También descartó que hubiera algún drama o una tercera persona involucrada en el rompimiento.

Rumores de separación

La confirmación sorprendió porque apenas el pasado 28 de octubre la cantante había hablado sobre las versiones que apuntaban al fin de su noviazgo.

Durante su asistencia al Beliween, la fiesta de Halloween organizada por Belinda, Mía fue cuestionada por la prensa acerca de su relación con el rejoneador. En aquella ocasión, negó que hubieran terminado y explicó que ambos habían decidido mantener su vida sentimental con mayor discreción.

Últimamente hemos buscado un poco más de privacidad porque creo que en el pasado hemos dejado que mucha gente entre a nuestra relación”, comentó.

La intérprete también reconoció que tanto ella como Tarik habían dejado de sentirse cómodos compartiendo tantos detalles de su noviazgo en redes sociales, por lo que optaron por reservarse algunos aspectos de su vida privada.

Fin a una historia de amor de más de tres años

Mía Rubín confirma que terminó con Tarik Othón. @tarik_othon_oficial

Mía Rubín y Tarik Othón mantuvieron una relación de aproximadamente tres años y medio. Durante ese tiempo, la pareja compartió distintos momentos de su vida, desde viajes y celebraciones hasta mensajes románticos que publicaban en sus respectivas redes sociales.

Aunque ambos procuraban mantener algunos aspectos de su noviazgo lejos de los reflectores, en distintas ocasiones dejaron ver la complicidad y el cariño que existía entre ellos.

Uno de los momentos más especiales de su relación ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando celebraron su tercer aniversario como pareja.

Para conmemorar la fecha, Mía compartió varias fotografías junto al rejoneador y le dedicó un emotivo mensaje en el que recordó lo importante que había sido su llegada a su vida.

YO ELIJO AMARTE”, escribió la cantante, quien también expresó que Tarik le había enseñado un amor que nunca antes había conocido.

Por su parte, él también publicó una dedicatoria en la que recordó los viajes, experiencias y sueños que habían compartido durante su relación.

Por ello, la confirmación de su separación tomó por sorpresa a quienes habían seguido de cerca su historia y recordaban los románticos mensajes que intercambiaron apenas unos meses antes.

Por ahora, ambos continuarán enfocados en sus respectivos proyectos profesionales. Mientras Tarik prepara su próxima etapa en España, Mía seguirá trabajando en México para impulsar su carrera como cantante.

Mía comenzó su trayectoria como cantante en 2021 y, desde entonces, ha explorado diferentes géneros, aunque actualmente está apostando por una propuesta más enfocada en el pop. También ha explorado el regional mexicano. En octubre pasado presentó “Qué jodido”, una colaboración con Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Aunque cuenta con el respaldo de sus padres, especialmente de Erik Rubín, quien ha participado en la producción de su proyecto musical, Mía busca construir una identidad propia.

Por su parte, Tarik Othón se dedica profesionalmente al rejoneo, una disciplina de la tauromaquia en la que el torero realiza su actuación montado a caballo.

Desde que comenzó su trayectoria, en 2019, cuando tenía apenas 14 años, ha trabajado en perfeccionar su técnica, preparar sus caballos y participar en festejos taurinos tanto en México como en otros escenarios.

Sin embargo, ahora busca llevar su carrera al ámbito internacional.