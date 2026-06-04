Así reaccionó Paul Stanley al documental que promete revelar quién mató a su padre

A casi treinta años del asesinato de Paco Stanley, un nuevo documental ha vuelto a poner el caso en el centro de la conversación pública. Se trata de “Testigos: la verdad tiene voz”, una producción encabezada por Juan Carlos Uribe que asegura contar con información inédita sobre uno de los crímenes más mediáticos en la historia de la televisión mexicana.

Ante el anuncio del proyecto, Paul Stanley, hijo del fallecido conductor, compartió su postura y reconoció que desconocía por completo la existencia de esta producción.

Foto: Instagram Paul Stanley

Paul Stanley se muestra escéptico:

Durante una entrevista para el programa “Ventaneando”, Paul Stanley afirmó que no tiene información sobre el documental y prefirió mantenerse reservado hasta conocer el contenido completo.

El conductor señaló que, independientemente de las versiones o revelaciones que puedan surgir, nada cambiará el hecho de que su padre perdió la vida hace ya varios años.

Asimismo, expresó que considera que muchas personas continúan obteniendo beneficios económicos a partir de la figura de Paco Stanley, aunque dejó claro que esperará a ver el material antes de emitir una opinión definitiva.

Sobre la posibilidad de que finalmente se revele quién estuvo detrás del asesinato de su padre, Stanley comentó que, en caso de existir responsabilidades pendientes, eventualmente tendrán que enfrentarse a las consecuencias.

Foto: Instagram paulstanleyd

¿Qué revelará el documental?

De acuerdo con Juan Carlos Uribe, la producción busca aportar una nueva perspectiva sobre el caso que conmocionó al país en 1999.

Uribe es esposo de Arlette Garibay, periodista que trabajó junto a Paco Stanley y que, según se ha mencionado, habría sido relacionada con la investigación en los primeros años tras el crimen, situación que la llevó a trasladarse a Estados Unidos.

El productor aseguró que el documental incluirá los testimonios de dos exagentes que presuntamente fueron testigos tanto del asesinato del conductor como de la persona que habría ordenado el ataque.

Abordará el caso de Mario Bezares y Paola Durante:

Además de las supuestas revelaciones sobre el homicidio, el documental retomará la situación que enfrentaron Mario Bezares y Paola Durante, quienes permanecieron más de un año en prisión al ser señalados como presuntos autores intelectuales del crimen.

Un caso que sigue generando interés:

Aunque han pasado casi 27 años desde el asesinato de Paco Stanley, el caso continúa despertando interés entre el público debido a las múltiples teorías, investigaciones y controversias que surgieron alrededor del crimen.

Ahora, el documental “Testigos: la verdad tiene voz”, promete reabrir el debate con nuevas declaraciones que, según sus creadores, podrían arrojar luz sobre uno de los episodios más polémicos de la televisión mexicana.