¿Siguen juntos? La verdad sobre el matrimonio de Pink que todos quieren saber

Pink y Carey Hart llevan más de dos décadas escribiendo una historia de amor que nunca ha sido precisamente convencional. Desde que se conocieron en 2001, la cantante y el expiloto profesional de motocross han atravesado numerosas etapas en las que han hablado públicamente de las dificultades de construir una relación duradera.

¿Cómo se conocieron Pink y Carey Hart?

Pink y Hart se conocieron en 2001, durante los X Games. La cantante quedó cautivada por aquella imagen de chico rebelde que proyectaba el deportista y, poco después, comenzaron una relación que tendría varios capítulos antes de llegar al altar.

Desde que se conocieron en los X Games de 2001, Pink y Carey Hart han vivido una intensa historia de amor IG pink

La pareja tuvo su primera separación en 2003, aunque finalmente volvió a darse una oportunidad. Dos años después, Pink fue quien decidió dar el siguiente paso y protagonizó una de las propuestas de matrimonio más peculiares de Hollywood.

En plena competencia de motocross, la artista levantó un cartel dirigido a Hart en el que le preguntaba si quería casarse con ella. Como él no reaccionó de inmediato, Pink añadió un mensaje para dejar claro que hablaba en serio. Hart terminó deteniéndose para reunirse con ella.

La boda ocurrió el 7 de enero de 2006 en Costa Rica. La ceremonia, celebrada frente al mar y al atardecer, reunió a familiares y amigos cercanos y reflejó el espíritu poco convencional de la pareja.

¿Cuántas veces se han separado Pink y Carey Hart?

El matrimonio, sin embargo, pronto enfrentó una de sus mayores pruebas. En 2008, Pink y Hart anunciaron que se separaban después de dos años de casados.

Ambos han hablado de la importancia de trabajar en sus problemas, incluso recurriendo durante años a terapia individual y de pareja. IG pink

Lejos de convertir aquella ruptura en una guerra pública, ambos conservaron una relación cordial. Incluso Hart apareció en el videoclip de “So What”, canción en la que Pink plasmó con ironía parte de lo ocurrido.

La separación no duró para siempre. En 2009, ambos retomaron su relación y decidieron continuar juntos. Hart llegó a explicar entonces que estaban reconstruyendo su vínculo y que, en ocasiones, era necesario retroceder para poder avanzar.

¿Cómo logró Pink salvar su matrimonio con Carey Hart?

Con los años, Pink ha sido especialmente sincera sobre aquello que les permitió superar sus diferencias. Para ella, una de las claves ha sido la terapia de pareja.

La terapia de pareja se convirtió en una de las herramientas fundamentales para Pink y Carey Hart, quienes han reconocido públicamente que aprender a comunicarse fue clave para superar sus diferencias. IG pink

La cantante ha contado que ella y Hart acudieron durante años a sesiones tanto individuales como conjuntas. En su opinión, la terapia les permitió aprender a comunicarse y comprender que estar en una relación de largo plazo implica trabajo constante.

Pink incluso ha explicado que ambos crecieron sin modelos familiares que les enseñaran cómo construir una relación estable. Por eso, buscar ayuda profesional se convirtió en una herramienta para aprender a escucharse y solucionar sus conflictos.

¿Cuántos hijos tiene Pink con Carey Hart?

Después de reconciliarse, la pareja también construyó una familia. Su hija Willow Sage nació en junio de 2011, mientras que su hijo Jameson Moon llegó en diciembre de 2016.

Con Willow y Jameson como sus dos hijos, Pink y Carey Hart han mostrado una faceta familiar de su relación. IG pink

Los cuatro han compartido numerosos momentos públicamente, tanto en eventos como durante las giras de la cantante. Pink incluso mostró parte de esa dinámica familiar en su documental Pink: All I Know So Far, donde quedaron retratados los desafíos de combinar su carrera, la maternidad y la vida en pareja.

¿Pink y Carey Hart siguen juntos o se separaron?

La respuesta, de acuerdo con la propia Pink, es sí. En febrero de 2026 comenzaron a circular versiones que aseguraban que la pareja se había separado. Sin embargo, la cantante reaccionó públicamente para desmentirlas.

Más de 20 años después de conocerse, Pink y Carey Hart siguen demostrando que una relación duradera también puede atravesar crisis, IG pink

Con su característico sentido del humor, Pink dijo que acababa de enterarse de que supuestamente estaba separada de su marido y preguntó, irónicamente, si también querían avisarles a sus hijos, quienes tampoco tenían conocimiento de esa supuesta ruptura.

Así, el rumor quedó desmentido por la propia protagonista. Su relación demuestra que un matrimonio de muchos años no necesariamente significa ausencia de problemas.