EDC México 2027: te decimos cuándo comienza la preventa de boletos

El Electric Daisy Carnival (EDC) México 2027, ya tiene fechas para regresar al Autódromo Hermanos Rodríguez y convertir nuevamente este recinto en uno de los principales puntos de encuentro para los amantes de la música electrónica.

La próxima edición del festival, se llevará a cabo bajo el concepto de "Kinetic Journey", una propuesta que invita a los asistentes a vivir un recorrido marcado por la música, las luces y una experiencia audiovisual.

Foto: Instagram edc_mexico

A través de sus redes sociales, el festival dio a conocer las fechas de su próxima edición con un mensaje que anticipa una experiencia en la que cada beat, frecuencia y elemento visual formará parte del viaje.

Foto: edc_mexico

¿Cuándo será el EDC México 2027?

El festival se realizará durante tres jornadas consecutivas: 19, 20 y 21 de febrero de 2027, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

La edición volverá a reunir a miles de asistentes para disfrutar de una propuesta que combina música electrónica, escenarios de gran formato, efectos visuales y diferentes experiencias dentro del recinto.

¿Cuándo comienza la preventa de boletos?

Los primeros boletos podrán adquirirse durante la Preventa Banamex, que comenzará el 15 de septiembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Un día después, el 16 de septiembre a las 14:00 horas, arrancará la venta general para quienes quieran formar parte de la nueva edición del festival.

Foto: Instagram edc_mexico

¿Dónde comprar los boletos para EDC México 2027?

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, plataforma oficial señalada por los organizadores para la comercialización de los boletos.

Con las fechas ya anunciadas, comienza la cuenta regresiva para que el Autódromo Hermanos Rodríguez vuelva a llenarse de música, luces y energía durante tres días de EDC México.

¿Qué podrán encontrar los asistentes en el EDC México?

Más allá de los escenarios y la música electrónica, el EDC México ofrece una experiencia que combina diferentes elementos visuales y artísticos. El festival transforma el recinto en un espacio lleno de luces, instalaciones, espectáculos y actividades pensadas para que el público pueda recorrerlo y descubrir distintas propuestas durante la jornada.

Uno de los elementos que distingue al festival es la ambientación de sus escenarios, donde la tecnología y elementos inspirados en la naturaleza se mezclan para crear espacios con una identidad propia.

El EDC también incorpora diferentes atracciones y espacios de entretenimiento que complementan la oferta musical. Los asistentes pueden encontrar desde zonas destinadas al descanso hasta experiencias diseñadas para quienes buscan actividades más dinámicas durante su recorrido por el festival.

A esto se suma la presencia de artistas y personajes que forman parte del ambiente del evento, entre ellos bailarines, acróbatas, artistas de circo y performers caracterizados con vestuarios llamativos.