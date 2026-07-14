Muere Mykee Moves, bailarín de Rauw Alejandro, tras estar desaparecido; cantante se despide de él

Mykee Moves, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, ha dejado un vacío en el mundo de la danza tras confirmarse su fallecimiento la mañana de este martes 14 de julio. El joven artista de 28 años, cuyo nombre real era Michael-Anthony Leones Espino, se encontraba desaparecido desde el pasado fin de semana.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade fue el encargado de hacer pública la triste noticia que conmocionó a sus fanáticos. Preocupados por su paradero, los amigos de Michael-Anthony acudieron a las autoridades el domingo al mediodía, luego de que fuera visto por última vez saliendo del bloque 14200 de Southwest 161st Court, en Miami.

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De forma inmediata, Rauw Alejandro compartió la ficha de búsqueda en sus redes sociales. Desafortunadamente, el desenlace fue trágico: la policía halló un cuerpo el lunes en la intersección de las avenidas 162 y 138 del suroeste, cerca de las vías del tren, confirmando su identidad horas más tarde.

¿De qué murió Mykee Moves?

Las investigaciones policiales continúan para esclarecer los hechos en la zona de West End, al suroeste de Miami. Aunque los familiares y el círculo cercano del bailarín no han emitido un comunicado definitivo sobre las causas del deceso, la oficina del sheriff ha señalado que todo apunta a un aparente suicidio.

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Cabe destacar que los reportes iniciales de búsqueda solicitaban "externar precauciones al hacer contacto con él" debido a que podría requerir servicios de atención especializada, aunque no se revelaron más detalles médicos.

El trabajo de Mykee Moves con Rauw Alejandro y Rosalía

La trayectoria de Michael-Anthony estuvo marcada por el éxito y la cercanía con grandes estrellas globales. Fue una pieza fundamental en el aclamado Motomami Tour de Rosalía y formó parte del equipo principal de Rauw Alejandro durante ocho años, acompañándolo incluso en su reciente gira Cosa Nuestra.

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El coreógrafo acumulaba miles de seguidores con quienes compartía de cerca su pasión por el baile y las rutinas detrás de los escenarios.

Rauw Alejandro lamenta muerte de Mykee Moves

El cantante puertorriqueño utilizó sus historias de Instagram para expresar su dolor tras la muerte de Mykee Moves. La estrecha relación profesional que construyeron durante casi una década quedó plasmada en un emotivo mensaje.

“Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar… 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido in esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Michael Anthony. Te amamos @mykeemoves x100”.